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Microsoft aumenta notevolmente i prezzi delle Xbox

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 26.6.2026

Dopo il primo aumento dei prezzi a ottobre, ora ne arriva un secondo. Microsoft aumenta i prezzi della Xbox fino a 150 dollari.

Il triumvirato degli aumenti di prezzo delle console è al completo. Dopo che Sony a marzo e Nintendo a maggio hanno annunciato un aumento dei prezzi per le loro console, ora anche Microsoft segue l’esempio.

A partire dal 1° agosto il produttore aumenterà i prezzi per Xbox Series S e Series X. Allo stesso tempo, un modello verrà tolto dal mercato. L’Xbox Series X nella configurazione da due terabyte uscirà dall’assortimento.

Prezzi aumentati negli Stati Uniti – l’Europa dovrebbe seguire

Finora Microsoft ha pubblicato i nuovi prezzi solo per il mercato statunitense. Per i paesi europei non sono ancora stati diffusi i comunicati ufficiali. Dato che in passato Microsoft ha quasi sempre applicato in Europa gli aumenti di prezzo in dollari alla pari, probabilmente sarà così anche questa volta.

L’andamento dei prezzi della Xbox Series X da marzo.

Fonte: Florian Bodoky

A seconda della configurazione, i prezzi aumentano in misura diversa. I modelli con 512 gigabyte di memoria costano 100 dollari in più. Per le varianti con un terabyte di memoria, Microsoft chiederà in futuro 150 dollari in più.

Per il mercato statunitense questo significa, in pratica, che la Xbox Series S da 512 gigabyte costerà d’ora in poi 499,99 dollari invece di 399,99. La versione da 1 terabyte della Series S passerà da 449,99 a 599,99 dollari. Anche la Xbox Series X diventerà più cara. La Digital Edition con un terabyte di memoria costerà d’ora in poi 749,99 dollari (prima 599,99 dollari), mentre il prezzo della versione con lettore passerà da 649,99 a 799,99 dollari.

Secondo aumento di prezzo in meno di un anno

Dopo l’aumento di prezzo dello scorso ottobre, questo è già il secondo aumento in 12 mesi. Microsoft attribuisce la causa principalmente all’andamento dei prezzi di alcuni componenti. I costi dei chip di memoria e dei supporti di memorizzazione sarebbero più che raddoppiati negli ultimi mesi. Inoltre, Microsoft prevede un ulteriore aumento significativo entro l’autunno del 2027. Questo colpisce particolarmente duramente il settore dell’elettronica di consumo. In questo settore, i prezzi di vendita dell’hardware sarebbero attualmente in alcuni casi addirittura inferiori ai costi di produzione.

Il prezzo della Xbox Series S è rimasto abbastanza stabile negli ultimi tre mesi.

Fonte: Florian Bodoky

Per questo dovrebbero esserci nuovi modelli di pagamento: nel Microsoft Store dovrebbe essere possibile scegliere il pagamento a rate. Attraverso alcuni negozi di terze parti dovrebbero essere possibili anche acquisti con credito senza interessi. Inoltre, ci sarà un mercato dell’usato controllato. Lì potrai dare in permuta le vecchie console o comprare modelli usati a prezzi più convenienti. Le console restituite a Microsoft verranno completamente ricondizionate e rivendute a prezzi più convenienti.

I nuovi prezzi entreranno in vigore dal 1° agosto 2026. Microsoft non ha ancora comunicato quando saranno resi noti i prezzi definitivi in euro e franchi.

Immagine di copertina: Shutterstock

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