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Apple presenta il MacBook Pro con touchscreen OLED

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 28.10.2026

La nuova versione del MacBook Pro è dotata di un display tandem OLED estremamente luminoso con funzionalità touch. Il portatile è inoltre notevolmente più leggero rispetto al modello precedente, ma ha anche un costo superiore.

Apple ha presentato un nuovo MacBook Pro. È il primo portatile di Cupertino dotato di touchscreen. Inoltre, Apple ha integrato un display Tandem OLED, progettato per offrire contrasti più elevati e colori migliori. Il dispositivo è più sottile, più leggero e più costoso rispetto al precedente MacBook Pro. Il modello precedente rimane in assortimento.

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Come chip vengono utilizzati i noti M5 Pro e M5 Max, già presenti nel precedente MacBook Pro. Apple sembra voler saltare le varianti Pro e Max della generazione M6, che si trovano come versione base, ad esempio, nel Mac Mini.

Più sottile, più leggero, più costoso

Il nuovo design del MacBook Pro non è una rivoluzione, ma un'evoluzione graduale: le dimensioni dello schermo aumentano a 14,2 e 16,3 pollici grazie a cornici più sottili. Il modello più piccolo pesa 1,38 chilogrammi (230 grammi in meno rispetto al precedente MacBook Pro) ed è più sottile di 0,5 millimetri. Quello più grande pesa 1,82 chilogrammi (320 grammi in meno) ed è più sottile di un intero millimetro. Inoltre, cosa che farà piacere a molti: il logo Apple illuminato è tornato.

Per evitare che lo schermo oscilli ogni volta che si utilizza il touch, il nuovo MacBook è dotato di una cerniera particolarmente rigida. Un nuovo sistema di raffreddamento dovrebbe migliorare il flusso d'aria. Inoltre, gli altoparlanti sono stati riprogettati: Apple parla di un 50% in più di bassi e tweeter migliori.

Gli altoparlanti erano già superiori alla concorrenza nel precedente MacBook Pro.

Fonte: Apple

Come colori, sono disponibili come sempre l'argento e il nero siderale. Nella versione da 14 pollici, il MacBook touch costa almeno 2799 franchi o 3299 euro (500 franchi o 400 euro in più rispetto al normale MacBook Pro con lo stesso chip). Per il modello con display da 16 pollici, il prezzo parte da 3299 franchi o 3899 euro (500 franchi o euro in più). Nella configurazione massima assoluta con M5 Max, 128 GB di RAM e 16 TB di SSD, il prezzo può salire fino a 14 449 franchi o 16 264 euro.

Tandem OLED con 2000 nit di luminosità di picco

Forse il progresso tecnico più importante: il MacBook Pro riceve la stessa tecnologia Tandem OLED già presente nell'iPad Pro. Il «PROLED XDR Display» offre neri perfetti, colori accurati e una luminosità di picco di 2000 nit. Anche a schermo intero si raggiungono i 1000 nit, un valore estremamente elevato per un display OLED. La frequenza di aggiornamento è di 120 Hertz, la densità di pixel è di 254 pixel per pollice.

Secondo Apple, il PROLED XDR Display è il miglior schermo per portatili al mondo.

A proposito, il Tandem OLED non è la stessa cosa del Tandem WOLED. Nel Tandem OLED (senza W), due strati di diodi sono sovrapposti ed emettono direttamente luce rossa, verde e blu. Non è necessario alcun filtro colore aggiuntivo. Questa architettura funziona bene con i piccoli display. Per gli schermi grandi (monitor e TV), invece, si utilizza il Tandem WOLED. Qui, tre strati di diodi emettitori di luce producono insieme una luce bianca, che viene poi colorata tramite filtri. Il Tandem OLED raggiunge valori di luminosità più elevati rispetto al Tandem WOLED. Entrambe le tecnologie di visualizzazione provengono da LG.

Retroscena L'OLED tandem è una follia brillante Samuel Buchmann 178 like 178 81 commenti 81

Il PROLED XDR Display è controllato da un motore di visualizzazione dedicato, che dovrebbe monitorare e regolare l'utilizzo di ogni singolo pixel nel tempo. Lo schermo dovrebbe coprire sia lo spazio colore P3 che AdobeRGB, rendendolo perfetto per lavori critici dal punto di vista cromatico. Uno speciale rivestimento riduce inoltre i riflessi interni meglio di altri display OLED. Con un sovrapprezzo, è disponibile anche la nota nanotexture, che riduce i riflessi esterni.

Gesti touch e Dynamic Island

Apple entra in un territorio completamente nuovo per i portatili con la funzionalità touch. Non è pensata per sostituire l'uso tramite trackpad e tastiera, ma per integrarlo. Come esempi, Apple cita noti gesti multitouch come lo scorrimento, lo zoom o lo spostamento di oggetti tramite drag & drop. Il sensore touch non è un livello aggiuntivo sul display, ma è integrato direttamente in esso. Questo dovrebbe ridurre la latenza al minimo.

Avviso trigger: dita su un display di un portatile.

Fonte: Apple

Invece del notch dei precedenti MacBook, il nuovo modello ha una Dynamic Island, come quella che conosciamo dall'iPhone. Proprio come lì, anche sul MacBook mostra attività in tempo reale che possono essere ingrandite tramite tocco.

Spotlight ora si espande dalla Dynamic Island.

Fonte: Apple

Resta da vedere quanto valore aggiunto tutto ciò offra nella vita quotidiana. Il fondatore di Apple, Steve Jobs, definì un tempo l'uso touch su un display verticale come «ergonomicamente terribile». L'ex CEO Tim Cook confrontò l'idea di un portatile touch al momento del lancio di Windows 8 con l'unione di un tostapane e un frigorifero. Come cambiano i tempi.

Il nuovo MacBook con display OLED può essere preordinato da subito qui. Le consegne inizieranno il 6 novembre.

Immagine di copertina: Apple

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