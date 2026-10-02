Con questo notebook colorato, HP vuole fare concorrenza al MacBook Neo
Scocca colorata, otto gigabyte di memoria RAM e un prezzo contenuto: con l'OmniBook 5 14, anche HP ha presentato un notebook che punta a sfidare il MacBook Neo.
Il MacBook Neo ha fatto capire a molte persone che non hanno bisogno di un notebook con le migliori specifiche per l'uso quotidiano. Anche i produttori di portatili Windows stanno gradualmente prendendo atto di questa consapevolezza. Dopo Asus, Acer, Dell e Lenovo, anche HP lancia ora sul mercato un notebook colorato con l'OmniBook 5 14, la cui versione base è relativamente economica.
Quattro colori e otto gigabyte
Per quanto riguarda i colori, la scelta dell'OmniBook 5 14 è più varia rispetto al passato in casa HP, con argento, blu, rosa e verde. Negli Stati Uniti, il notebook dovrebbe essere disponibile a ottobre a partire da 699 dollari. Per l'Europa, il produttore non ha ancora fornito dettagli concreti. Nel suo comunicato stampa, tuttavia, lancia qualche messaggio vago, come è consuetudine nel settore. Vengono menzionati sia il prezzo di partenza basso che, contemporaneamente, la configurazione massima più costosa:
- fino a Intel Core 7 350
- fino a 16 GB di RAM
- fino a 1 TB di SSD
- fino a un display OLED 2,5K
Ma ciò che è davvero interessante è il modello base economico. Ecco quindi le sue specifiche nel dettaglio:
- Processore: Intel Core 5 315 (Wildcat Lake)
- RAM: 8 GB
- SSD: 256 GB
- Display: Full-HD, 300 nit
In questa configurazione, il computer dovrà prima dimostrare nei test di poter competere con il MacBook Neo. Sul notebook "economico" di Apple, ad esempio, gira anche Adobe Lightroom.
Indipendentemente dalla variante, il nuovo OmniBook pesa 1,16 chilogrammi ed è spesso 11,77 millimetri. Il display può essere aperto completamente grazie alla cerniera a 180 gradi e la webcam offre una risoluzione Full-HD. Dispone di una porta HDMI, un jack da 3,5 mm e due porte USB-C.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
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