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Con questo notebook colorato, HP vuole fare concorrenza al MacBook Neo

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 2.10.2026

Scocca colorata, otto gigabyte di memoria RAM e un prezzo contenuto: con l'OmniBook 5 14, anche HP ha presentato un notebook che punta a sfidare il MacBook Neo.

Il MacBook Neo ha fatto capire a molte persone che non hanno bisogno di un notebook con le migliori specifiche per l'uso quotidiano. Anche i produttori di portatili Windows stanno gradualmente prendendo atto di questa consapevolezza. Dopo Asus, Acer, Dell e Lenovo, anche HP lancia ora sul mercato un notebook colorato con l'OmniBook 5 14, la cui versione base è relativamente economica.

Quattro colori e otto gigabyte

Per quanto riguarda i colori, la scelta dell'OmniBook 5 14 è più varia rispetto al passato in casa HP, con argento, blu, rosa e verde. Negli Stati Uniti, il notebook dovrebbe essere disponibile a ottobre a partire da 699 dollari. Per l'Europa, il produttore non ha ancora fornito dettagli concreti. Nel suo comunicato stampa, tuttavia, lancia qualche messaggio vago, come è consuetudine nel settore. Vengono menzionati sia il prezzo di partenza basso che, contemporaneamente, la configurazione massima più costosa:

fino a Intel Core 7 350

fino a 16 GB di RAM

fino a 1 TB di SSD

fino a un display OLED 2,5K

Ma ciò che è davvero interessante è il modello base economico. Ecco quindi le sue specifiche nel dettaglio:

Processore: Intel Core 5 315 (Wildcat Lake)

RAM: 8 GB

SSD: 256 GB

Display: Full-HD, 300 nit

In questa configurazione, il computer dovrà prima dimostrare nei test di poter competere con il MacBook Neo. Sul notebook "economico" di Apple, ad esempio, gira anche Adobe Lightroom.

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Indipendentemente dalla variante, il nuovo OmniBook pesa 1,16 chilogrammi ed è spesso 11,77 millimetri. Il display può essere aperto completamente grazie alla cerniera a 180 gradi e la webcam offre una risoluzione Full-HD. Dispone di una porta HDMI, un jack da 3,5 mm e due porte USB-C.

Immagine di copertina: HP

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