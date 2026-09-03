Novità e trend 0 0

Lenovo entdeckt Farben: Notebooks und AiO-PCs werden bunt

In casa Lenovo si punta sul colore. Il produttore di PC offre i suoi ultimi notebook e PC all-in-one in design insolitamente colorati. Persino i portatili business non sono più solo neri o argento.

A margine dell'IFA 2026, Lenovo ha presentato nuovi PC e laptop. Tra i prodotti che attirano l'attenzione figurano l'IdeaPad Vibe, disponibile in sette colori, l'IdeaCentre AIO i, in uscita in sei colorazioni, e il Thinkbook 14x Gen2 in due versioni vivaci. Per la scelta dei colori, Lenovo si è avvalsa della consulenza di Pantone.

IdeaPad Vibe: sette tonalità e tocchi di colore opzionali sulla tastiera

Per l'IdeaPad Vibe sono disponibili sette colori, che portano nomi evocativi come Dreamy Violet, Spicy Gold o Zen Green. Ognuno è accompagnato da una descrizione accattivante, come "una tonalità di viola tenue che trasmette serenità e crea un senso di comfort". Alla fine, però, ciò che conta di più è che i colori piacciano.

Non è solo la variante dorata a farsi notare.

Se un colore non basta: grazie ai copritasti personalizzabili, è possibile aggiungere ulteriori tocchi di colore.

I copritasti sono disponibili solo come set completi.

La scelta colorata non impedisce all'IdeaPad Vibe di essere dotato di un telaio in metallo. Per quanto riguarda la dotazione, ci sono molte variabili, a partire dalle dimensioni dello schermo. Con uno schermo da 14 pollici, il notebook pesa 1,3 chilogrammi, mentre con un monitor da 15 pollici il peso è di 1,5 chilogrammi. Sono disponibili schermi OLED e IPS, ed è prevista anche un'opzione touch.

Come processore viene utilizzato uno Snapdragon X di Qualcomm con un massimo di 24 gigabyte di memoria RAM o un chip AMD della serie Ryzen AI 400. In questo caso sono possibili fino a 32 gigabyte di RAM. I due slot SSD possono essere espansi fino a un terabyte.

Le porte sul lato sinistro; a destra si trovano altre due prese USB-A.

Per quanto riguarda le connessioni, la dotazione rimane essenziale: Lenovo integra due porte USB-C (DisplayPort) e una porta HDMI 1.4 con un lettore di schede microSD e un jack audio.

IdeaCentre AIO i: quattro colori vivaci e due tonalità di grigio

Per l'IdeaCentre AIO i – sì, la "i" non è un errore, il nome del PC all-in-one è davvero solo una piccola lettera – Lenovo offre sei colori. Tra questi, Chill Blue e Radiant Coral si affiancano alle più classiche varianti Cloud Grey e Luna Grey.

Dal retro, i colori risaltano maggiormente.

Dal punto di vista estetico, colpisce anche il design più sottile. Il PC AiO non necessita di una scatola centrale dietro lo schermo. Tutti i componenti trovano posto nel display da 23,8 o 27 pollici. Sono inclusi fino a 32 gigabyte di memoria RAM e, al massimo, un processore Intel Core 7 350. Inoltre, è possibile utilizzare due slot SSD.

Panoramica dei quattro modelli più colorati.

Lo schermo può essere regolato in altezza di 30 millimetri e inclinato di cinque gradi in avanti e 15 gradi all'indietro. Lenovo distribuisce le porte sul retro e sul lato della base. Sul retro si trovano 1x Ethernet (RJ45), 3x USB-A (10 Gbps), 1x USB-C (DisplayPort 2.1), 1x HDMI 2.1, mentre sul lato 1x USB-C DisplayPort 2.1, 1x USB-A (10 Gbps) e 1x audio.

Tutte le porte si trovano nella base.

Thinkbook 14x Gen2: colori discreti in un ambiente professionale

La nuova vivacità cromatica arriva anche nei notebook business. Lenovo proporrà il Thinkbook 14x Gen2 nei colori Mystic Violet e Veil Blue. Le varianti grigia e bianca, al confronto, appaiono più sobrie.

Le varianti di colore dei laptop business sono discrete.

Il Thinkbook ha uno spessore massimo di 12,9 millimetri e pesa solo 990 grammi. Lo schermo da 14 pollici è disponibile con pannello OLED o IPS, quest'ultimo anche con opzione touch. Sono previsti processori Intel Core 7 e fino a 32 gigabyte di memoria RAM. Lo spazio di archiviazione arriva fino a due terabyte.

La variante blu è la più appariscente.

Lenovo integra due porte USB-C (3.2 Gen 2) e due USB-A (3.2 Gen 1) con una porta HDMI 2.1 e un jack audio.

Prezzo e disponibilità

Lenovo prevede di vendere l'IdeaPad Vibe a partire da metà autunno. Il prezzo di partenza previsto è di 749 franchi o 799 euro. Per l'IdeaCentre AIO i, il produttore punta allo stesso periodo, con un prezzo di partenza di 1149 franchi o 999 euro. Per il ThinkBook 14x Gen2, disponibilità e prezzo saranno annunciati in un secondo momento.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

Mi piace questo articolo! Questo articolo non piace ancora a nessuno.







