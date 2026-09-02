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Dell 14S: un notebook con varianti di colore vivaci

Dell rende interessante il suo ultimo notebook grazie ai colori. Il Dell 14S è disponibile in quattro varianti colorate.

Fino ad ora, lo spettro cromatico dei notebook Dell era composto da varie tonalità di grigio, argento e nero. Con il 14S, il produttore aggiunge tonalità pastello di rosa, blu, marrone e verde. Con questo modello entry-level colorato, Dell spera di conquistare soprattutto scuole e università.

Quattro colori con diversi livelli di vivacità

Il Dell 14S è più appariscente nella sua versione con scocca in alluminio color «Velvet Green». Ma anche la variante verde risulta sobria e non stravagante. Più discreto e già consolidato per i notebook è il modello color rosa, che il produttore definisce «Dusty Rose». «Linen» si rivela una tonalità di marrone color bronzo e «Washed Denim» un blu chiaro che tende all'argento.

Due dei colori sono vivaci, gli altri due sono discreti.

Dell offre due varianti del display da 14 pollici con rapporto d'aspetto 16:10. Entrambi hanno le stesse dimensioni e coprono lo spazio colore sRGB al 100 percento. Le differenze riguardano la risoluzione, la frequenza di aggiornamento e la luminosità del display: risoluzione Full HD, 60 Hertz e 350 nit contro risoluzione 2,8K, 120 Hertz e 450 nit.

Hardware per le applicazioni d'ufficio quotidiane

Anche per il processore ci sono due opzioni della serie 3 di Intel: il Core 5 320 o il Core 7 350. Indipendentemente dalla CPU, il Dell 14S utilizza il chip grafico integrato. La memoria di lavoro comprende otto o sedici gigabyte. L'SSD installato offre 256 o 512 gigabyte o un terabyte di spazio di archiviazione.

Il Dell 14S viene rilasciato in diverse varianti di configurazione.

Per la prima volta, Dell utilizza una batteria con una maggiore densità energetica, riuscendo così a inserire una capacità di 61,2 wattora nel notebook spesso 13,5 millimetri. La batteria dovrebbe raggiungere un'autonomia fino a 21 ore durante la riproduzione video e supporta una ricarica fino a 65 watt. Nonostante ciò, il Dell 14S è relativamente leggero, con un peso di 1,15 chilogrammi.

Sul lato del Dell 14S si trovano due porte USB-C (3.2 Gen 2, DisplayPort) e una porta HDMI 1.4. Per le cuffie o il microfono è presente anche un jack audio universale.

Tre delle porte si trovano sul lato sinistro del notebook.

Prezzo e disponibilità

Il Dell 14S dovrebbe essere disponibile nel corso dell'autunno in diverse varianti di configurazione. Il produttore non ha ancora fornito indicazioni precise sui prezzi. L'unica dichiarazione è che il nuovo notebook dovrebbe posizionarsi in una fascia di prezzo simile a quella del Dell XPS 13.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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