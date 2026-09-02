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ePaper a colori o trio di display: Acer presenta insoliti monitor portatili

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 2.9.2026

Acer presenta all'IFA due monitor portatili particolari: uno aggiunge tre schermi al notebook, l'altro utilizza ePaper a colori.

Durante la sua conferenza stampa all'IFA 2026, Acer ha presentato due nuovi monitor portatili decisamente fuori dal comune. Uno combina la tecnologia ePaper a basso consumo con il colore. L'altro è composto da tre schermi che trasformano un notebook in un dispositivo multi-display.

Acer EP130K: ePaper in bianco e nero o a colori

Nell'EP130K da 13,3 pollici, Acer ha integrato un display ePaper opaco che consuma pochissima energia. In modalità bianco e nero, raggiunge una risoluzione di 3200 × 2400 pixel. Passando alla modalità a colori, la risoluzione si riduce a 1600 × 1200 pixel. Il numero di colori rimane limitato a 4096, ben al di sotto dei 16,7 milioni che sono lo standard per la maggior parte degli schermi. La frequenza di aggiornamento è di 60 Hertz. Con 20 millisecondi, il tempo di risposta è rapido per un ePaper, ma lento se confrontato con un display tradizionale.

Il display touch ha un angolo di visione di 178 gradi e risponde sia alle dita che alle penne. L'alimentazione avviene tramite una delle due porte USB-C. È presente anche una porta mini-HDMI. Poiché l'ePaper richiede energia solo per modificare l'immagine, l'ultima schermata rimane visibile anche in caso di interruzione dell'alimentazione.

A prima vista, la resa dell'immagine a grana grossa non convince.

L'Acer EP130K dovrebbe essere disponibile nel primo trimestre del 2027. Il produttore non ha ancora comunicato il prezzo.

Acer PD163Q P3: un monitor portatile con tre schermi

L'Acer PD163Q P3 è composto da tre display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Quando utilizzato con un notebook, gli schermi si posizionano sopra e accanto a quello del portatile. Il dispositivo, definito dal produttore «Triple Screen Extender», è dotato di un proprio supporto. L'utilizzo non è limitato ai soli notebook e, grazie a un attacco VESA da 75 mm, il trio di display può essere fissato anche in altri modi.

Tutto sotto controllo con quattro schermi.

I monitor a 60 Hertz offrono un angolo di visione di 170 gradi e una luminosità di 250 nit. Il segnale video viene trasmesso tramite USB-C. Per l'alimentazione, i tre monitor richiedono un alimentatore da 45 watt. I tre schermi supportano le modalità di visualizzazione estesa e speculare. Il pannello superiore può essere ruotato in modalità tenda, consentendo così alle persone sedute di fronte di visualizzare il contenuto.

La struttura completa vista dal retro.

L'Acer PD163Q P3 dovrebbe essere disponibile nel primo trimestre del 2027. Il prezzo di vendita consigliato è di 349 euro.

Tre display sono meno trasportabili di un singolo schermo.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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