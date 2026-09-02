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799 Gramm leicht oder besonders leicht zu reparieren: Acers neue Notebooks

I due nuovi notebook di Acer hanno punti di forza molto diversi: l'Acer Swift Blade 14 attira l'attenzione per il suo peso ridotto. Con il Vero 16, Acer punta sulla facilità di riparazione, che semplifica anche gli aggiornamenti.

All'IFA 2026 di Berlino, Acer ha presentato due nuovi notebook. Lo Swift Blade 14 attira l'attenzione grazie al suo peso di soli 799 grammi. Con il Vero 16, invece, il produttore punta su un pannello posteriore facilmente rimovibile. Tuttavia, non è l'unica caratteristica che rende il portatile facilmente riparabile.

Acer Swift Blade 14: sottile e leggero

Con lo Swift Blade 14, Acer risparmia sul peso ovunque possibile. Il telaio, ad esempio, è realizzato in una lega di magnesio-alluminio e fibre di carbonio. Questo contribuisce, tra le altre cose, a far pesare il notebook solo 799 grammi.

L'Acer Swift Blade 14 è disponibile in due colori.

Il notebook sarà disponibile a scelta con un display OLED o IPS da 14 pollici. Il rapporto d'aspetto è sempre 16:10. Una volta chiuso, il Blade 14 ha uno spessore di soli 12,9 millimetri (13,5 mm con display OLED).

La tastiera è dotata di retroilluminazione.

Le varianti di configurazione spaziano dall'Intel Core 3 304 al Core 7 350. La memoria RAM è sempre di 12 gigabyte e l'SSD integrato offre fino a un terabyte di spazio di archiviazione. La batteria ha una capacità di 50 wattora (Wh). L'alimentazione avviene tramite una delle tre porte USB-C. Come per tutti i notebook Acer, anche sullo Swift Blade 14 è preinstallato Windows.

Uno sguardo alle porte sul lato sinistro.

Acer prevede di vendere lo Swift Blade 16 a partire da dicembre 2026 e annuncerà i prezzi in un secondo momento.

Acer Vero 16: riparare e aggiornare

Con 1,56 chilogrammi, l'Acer Vero pesa quasi il doppio del Blade 14. Tuttavia, tenendolo in mano, risulta comunque leggero. Il suo punto di forza: il pannello posteriore può essere rimosso senza attrezzi. Basta far scorrere una cerniera di lato per accedere ai componenti principali.

Il pannello posteriore del Vero 16 può essere rimosso senza attrezzi.

Per sostituire la batteria da 71 Wh o l'SSD, però, è necessario un cacciavite. Anche le porte sui lati destro e sinistro del telaio, realizzato al 50% in alluminio riciclato, sono fissate con viti. Inoltre, è prevista la possibilità di sostituire la cerniera del display.

Il pannello posteriore è fissato con una cerniera a scorrimento.

Con il Vero 16, Acer si rivolge principalmente ai clienti aziendali che dispongono di personale per riparare i notebook danneggiati. Gli utenti domestici esperti sono meno al centro dell'attenzione, ma potrebbero comunque beneficiare della possibilità di dotare il notebook di una nuova batteria o di un nuovo supporto di memoria, se necessario.

Uno sguardo all'interno.

Il Vero 16 non è un notebook entry-level, ma dispone di molta potenza di calcolo a seconda della variante di configurazione. Acer lo offre con diversi chipset, dall'Intel Core Ultra 5 322 al Core Ultra X9 388H. La memoria RAM, fino a 32 gigabyte, sembra quasi contenuta in confronto. Lo stesso vale per l'SSD fino a 512 gigabyte, che però, come accennato, può essere aggiornato.

I componenti interni rimangono avvitati.

Per il display sono disponibili due diversi pannelli OLED. Questi differiscono per risoluzione e luminosità. La variante più economica è disponibile a scelta con o senza funzione touch.

Anche le porte possono essere sostituite.

Il Vero 16 dovrebbe essere disponibile da dicembre 2026. Acer comunicherà i prezzi per le diverse varianti di configurazione poco prima dell'inizio delle vendite.

Anche la cerniera del display è sostituibile.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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