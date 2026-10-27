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L'iMac e il MacBook Pro più economico riceveranno il chip M6

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 27.10.2026

Apple dota il suo all-in-one e il portatile Pro più economico dell'ultima generazione di chip. A parte questo, non cambia praticamente nulla e anche i prezzi rimangono stabili.

L'iMac e il modello base del MacBook Pro ricevono un aggiornamento del chip. Entrambi sono ora dotati dell'M6, già utilizzato nel Mac Mini. Offre prestazioni superiori rispetto all'M4 del precedente iMac e all'M5 della precedente versione base del MacBook Pro. Soprattutto le applicazioni di intelligenza artificiale dovrebbero funzionare in modo significativamente più veloce. Per il resto, cambia poco nei due dispositivi.

Rispetto all'M5, il nuovo chip guadagna due core CPU e due core GPU in più. Secondo Apple, le prestazioni multi-thread aumentano così del 20 percento. La GPU dovrebbe offrire il 30 percento di prestazioni in più per l'IA. Il Neural Engine raddoppia il numero di core e quindi la sua potenza di calcolo di picco rispetto alla generazione precedente. Nella mia recensione del Mac Mini, il chip si è comportato molto bene anche nella pratica.

Oltre al chip principale, Apple ha dotato l'iMac e il MacBook Pro di una migliore connettività wireless grazie al chip proprietario N1. Supporta Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Entrambi erano finora riservati ai modelli più costosi con chip Pro e Max. Per l'iMac, anche l'SSD rappresenta un aggiornamento, che ora dovrebbe essere 2,5 volte più veloce.

Nessun ulteriore aumento di prezzo

Secondo Apple, il MacBook Pro M6 raggiunge fino a 24 ore di streaming video e 16 ore di navigazione web con una sola carica. Questi valori sono identici al modello precedente. Il portatile costa 1899 franchi o 2299 euro per il modello con 16 gigabyte (GB) di memoria RAM e 1 terabyte di SSD. Ciò corrisponde al prezzo del predecessore dopo l'aumento di prezzo di giugno di quest'anno.

Il modello base del MacBook Pro è disponibile, come sempre, solo con display da 14 pollici.

Fonte: Apple

Il prezzo dell'iMac con 16 GB di RAM e 256 GB di SSD è di 1499 franchi o 1799 euro. Continua a essere disponibile negli stessi sette colori (blu, viola, rosa, arancione, giallo, verde e argento). Anche per quanto riguarda il design, non cambia nulla.

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L'iMac M6, il MacBook Pro M6 e l'iPad Mini con display OLED non sono gli unici prodotti Apple attesi questa settimana. Mercoledì è previsto il gran finale con un MacBook touchscreen. I dispositivi saranno ordinabili a partire dal 28 ottobre. La consegna inizierà il 6 novembre. Non appena saranno disponibili nel nostro negozio, verranno inseriti i link in questo articolo.

Immagine di copertina: Apple

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