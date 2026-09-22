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Amazfit T-Rex Dual Solar si ricarica sia sul lato anteriore che su quello posteriore

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 22.9.2026

Il nuovo smartwatch outdoor dovrebbe durare fino a 51 giorni con un utilizzo tipico. Per la prima volta su un orologio AMOLED, Amazfit utilizza due moduli solari a questo scopo.

Un pannello solare è integrato nel display e raccoglie energia mentre lo si indossa. Il secondo si trova sul retro e, secondo Amazfit, offre una superficie di ricarica attiva più che doppia. Durante le pause, puoi togliere l'orologio ed esporre la parte inferiore alla luce. Un cinturino in dotazione permette inoltre di fissare lo smartwatch all'esterno dello zaino.

Il modulo solare posteriore offre una superficie di ricarica attiva più che doppia rispetto a quello anteriore.

Fonte: Amazfit

L'energia solare prolunga l'autonomia

Senza il supporto solare, secondo Amazfit, è possibile ottenere fino a 25 giorni di autonomia con un utilizzo tipico. Tre ore di luce al giorno a 50.000 lux, ad esempio con un sole moderato e una leggera nuvolosità, dovrebbero aumentare il valore a 34 giorni tramite il pannello anteriore. Con il modulo solare più grande sul retro, si dovrebbero raggiungere fino a 51 giorni.

Il produttore fornisce ulteriori valori per l'autonomia della batteria: con un uso intenso sono possibili fino a 13 giorni. Con l'energia solare, il valore sale a 15 o 18 giorni a seconda del pannello.

Nella modalità outdoor estrema, l'autonomia sale fino a 180 giorni. Per fare ciò, l'orologio limita alcune funzioni: determina la posizione tramite GPS solo una volta all'ora. Inoltre, il display si accende automaticamente solo dodici volte al giorno quando sollevi il polso. Per la massima autonomia, il pannello posteriore deve inoltre ricevere costantemente luce a 50.000 lux. Senza energia solare, secondo il produttore, in questa modalità sono possibili fino a 40 giorni.

Display luminoso e cassa robusta

Il display AMOLED circolare misura 1,32 pollici e raggiunge, secondo il produttore, fino a 3000 nit di luminosità. Il vetro zaffiro protegge lo schermo. Amazfit realizza la lunetta e i quattro pulsanti in titanio di grado 5, mentre il pannello solare posteriore è in vetro ceramico.

L'orologio supporta, tra le altre attività, l'escursionismo, l'alpinismo e le immersioni ricreative.

Fonte: Amazfit

Il T-Rex Dual Solar è progettato per immersioni ricreative fino a 50 metri. Dovrebbe funzionare a temperature comprese tra meno 30 e più 70 gradi Celsius.

Navigazione anche senza rete mobile

Per una determinazione precisa della posizione, lo smartwatch utilizza il GPS a doppia banda e sei sistemi satellitari. Sull'orologio sono disponibili mappe a colori. Inoltre, è possibile scaricare mappe topografiche con curve di livello e mappe sciistiche. Waypoint e un profilo altimetrico a colori facilitano l'orientamento durante gli spostamenti.

L'orologio supporta oltre 180 modalità sportive. Tramite l'app Zepp sono disponibili anche piani di allenamento e funzioni per l'analisi del carico e del recupero.

Per la vita quotidiana, il T-Rex Dual Solar offre chiamate Bluetooth, musica offline e il controllo vocale Zepp Flow. La versione europea supporta inoltre i pagamenti contactless tramite NFC.

L'Amazfit T-Rex Dual Solar sarà preordinabile in Europa a partire dal 22 settembre. Il prezzo di vendita consigliato dal produttore è di 649,90 euro. Non appena saprò quando lo smartwatch sarà disponibile da noi, inserirò il link qui.

Immagine di copertina: Amazfit

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