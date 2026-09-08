Novità e trend 3 0

Oukitel RG14-P: portatile impermeabile con design a valigetta, pannello solare e batteria sostituibile

All'IFA, Oukitel presenta il suo primo portatile, l'RG14-P. Il dispositivo impermeabile è dotato di un pannello solare sul coperchio e, in condizioni ottimali, ricarica la batteria fino alla metà in sei ore.

Recentemente, Oukitel ha deciso di cimentarsi con i laptop. Oltre ai soliti smartphone rugged, il produttore presenta all'IFA l'RG14-P. La caratteristica più evidente del laptop, oltre al suo design a valigetta, è il pannello solare che copre quasi l'intero coperchio. Oukitel lo aveva già presentato per la prima volta a marzo al Mobile World Congress. Al di là del pannello solare, il concetto di questo laptop robusto e impermeabile ricorda la serie Toughbook di Panasonic.

Tutto sotto controllo grazie al design a valigetta.

Il laptop è dotato di due batterie: una integrata da 3000 mAh e una rimovibile da 5200 mAh. La capacità totale è di 95 Wh. Il pannello solare dovrebbe caricare fino a 10 watt e portare l'intera combinazione di batterie dallo 0 al 50 percento in sei ore. Tuttavia, questo vale solo in condizioni ottimali, come nel deserto di Atacama o in un laboratorio estremamente soleggiato. Meteo, angolo di incidenza, temperatura e ombreggiamento possono ridurre significativamente la potenza di carica effettiva.

Il pannello solare carica il laptop solo quando il coperchio è chiuso.

Il display touch da 14,1 pollici offre una risoluzione Full HD (1920 × 1080 pixel) e raggiunge una luminosità di 1000 nit. In questo modo, il contenuto rimane leggibile anche sotto la luce diretta del sole.

L'RG14-P è alimentato da un Intel Core 7 150U. Il chip, presentato nel primo trimestre del 2024, offre due core ad alte prestazioni fino a 5,4 GHz e otto core di efficienza fino a 4,0 GHz. L'unità grafica integrata è una Intel Iris Xe con 96 unità di esecuzione. A ciò si aggiungono 16 GB di RAM LPDDR5 e un SSD sostituibile da 512 GB. Come sistema operativo, il produttore ha preinstallato Windows 11.

Tutto impermeabile.

Il case è certificato IP69K, quindi è a prova di polvere, impermeabile e persino resistente all'alta pressione. I suoi 3,7 chilogrammi di peso e le dimensioni di 35,7 × 24,5 × 4,0 cm rendono il laptop un vero peso massimo. Le ampie cornici del display gli conferiscono le dimensioni di un tipico notebook da 16 pollici.

La fotocamera si attacca magneticamente al coperchio e può essere utilizzata in due direzioni.

Particolarmente degna di nota è la webcam magnetica da 5 megapixel. Può essere rimossa e fissata al display rivolta in avanti o all'indietro. Sul lato anteriore, ovvero davanti alla tastiera e al touchpad, è presente un alloggiamento in cui la fotocamera può essere riposta in sicurezza durante il trasporto.

L'ulteriore dotazione comprende due altoparlanti da 5 watt, NFC, un sensore di impronte digitali, un'interfaccia seriale (RS-232), HDMI, Ethernet e connettività 4G. Collegato alla presa di corrente, il dispositivo si ricarica fino a 65 watt. Pertanto, il dispositivo offre anche un modo rapido per ricaricare la batteria. Con il power bank giusto, è possibile farlo anche all'aperto in condizioni di cielo nuvoloso.

Windows 11 è preinstallato.

Oukitel non ha ancora comunicato un prezzo. Il lancio sul mercato è previsto per novembre 2026.

Mi piace questo articolo! A 3 persone piace questo articolo







