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Power bank refrigerate e cavi luminosi: i nuovi accessori per smartphone dall'IFA

Un power bank diventa più sicuro, un altro raffredda meglio durante la ricarica wireless, e poi ci sono cavi di ricarica luminosi e un SSD minuscolo. Per quanto riguarda gli accessori per smartphone, l'IFA offre diverse novità.

Girovagando per l'IFA, vengo sopraffatto dalla scelta di cover per smartphone, ma ne trovo solo una abbastanza interessante da includere in questa panoramica. I produttori di power bank sono stati molto più creativi quest'anno. Per quanto riguarda due cose completamente diverse, invece, non me lo sarei mai aspettato.

Power bank: più sicuri, più freschi o modulari

Belkin è il primo fornitore di rilievo a offrire un power bank semi-solid state. Lo definisce cella "BoostSolid". L'anno scorso ho visto questa tecnologia per la prima volta presso "BMX" all'IFA. Utilizza meno liquido nelle batterie, motivo per cui non prendono più fuoco in caso di danni. Teoricamente, potrei piantare un chiodo nella batteria portatile e questa rimarrebbe intatta e funzionante. Le celle a batteria finora comuni, con ogni probabilità, avrebbero preso fuoco.

I nuovi power bank di Belkin non dovrebbero prendere fuoco nemmeno se danneggiati.

La piccola variante magnetica da 5000 mAh si ricarica in modalità wireless tramite Qi2 fino a 15 watt. La versione da 10.000 mAh si ricarica tramite tre porte USB fino a 60 watt. Entrambi i power bank sono già presenti nel nostro catalogo, deve solo migliorare la disponibilità.

Powerbank CHF 107.– CHF 1.45 / 1Wh Belkin UltraCharge Pro PB PD 60 W 10.000 mAh Display nero BPB044hqBK 10000 mAh, 60 W, 74 Wh Powerbank −15% CHF 81.90 anziché CHF 96.90 CHF 1.10 / 1Wh Belkin UltraCharge Pro Slim Magn PB 5.000 mAh 15 W nero BPD024hqBK 5000 mAh, 15 W, 74 Wh

Da Anker e Ugreen trovo celle a batteria classiche, ma con un raffreddamento migliore. Entrambi garantiscono un raffreddamento migliore nei loro power bank wireless. Il calore rallenta la ricarica e danneggia a lungo termine le batterie di smartphone e power bank.

Il MagGo Power Bank 2 Pro è disponibile in tre colori.

Anker punta su un raffreddamento meccanico. Nel MagGo Power Bank 2 Pro si trovano una ventola e un'apertura per la circolazione dell'aria. In questo modo, il power bank dovrebbe caricare costantemente 25 watt tramite Qi 2.2 a una temperatura massima di 36 gradi. Tramite USB-C eroga fino a 45 watt. Anker intende vendere il MagGo Power Bank 2 Pro a partire da fine settembre a 109,99 euro.

Porta USB-C sul lato e apertura di ventilazione sul fondo.

Ugreen, invece, si affida a un raffreddamento a liquido con micropompa e pellicola di dissipazione del calore. Nei test del produttore, il MagFlow Pro ha ridotto la temperatura durante la ricarica di un iPhone 17 Pro Max fino a 10 gradi. Nel caso ideale, lo smartphone ha raggiunto solo 38 gradi. Ugreen si orienta al valore di riferimento del settore, che considera accettabili 48 gradi durante la ricarica wireless.

Nella foto si può solo intuire il movimento del liquido di raffreddamento.

Come espediente, Ugreen ha integrato una piccola finestra attraverso la quale posso vedere il liquido di raffreddamento in movimento. Tuttavia, le sottili strisce non sono illuminate, quindi si notano a malapena. Il MagFlow Pro aderisce magneticamente agli smartphone e supporta Qi2 25W, trasferendo energia in modalità wireless, ovvero fino a 25 watt. Tramite cavo eroga fino a 45 watt. Il power bank dovrebbe costare 120 euro.

Shift vuole entrare nel mercato dei power bank. Il produttore di dispositivi facili da riparare dell'Assia utilizza da tempo la stessa batteria da 3820 mAh per i suoi dispositivi, almeno per tre smartphone e una tastiera. Attualmente, la piccola azienda sta lavorando a un power bank modulare, per il quale tre di queste batterie da 3820 mAh vengono inserite in un alloggiamento.

Shift inserisce tre delle sue batterie in un alloggiamento ed ecco pronto il power bank.

Insieme, questo crea un power bank da 11.460 mAh. Se necessario, potresti anche inserire una batteria appena carica dal power bank nel tuo smartphone. L'alloggiamento all'IFA era ancora un prototipo e dovrebbe diventare ancora più compatto nella versione finale. Non è ancora chiaro quale prezzo aspettarsi. Le batterie costano attualmente 18 euro l'una.

Alimentatori: ricarica più sicura e cavi integrati

Con il Nano Universal Charger, Anker ha aumentato la potenza del suo pratico adattatore da viaggio a 100 watt. Come nel modello più sottile, sono integrati tutti i tipi di spina del mondo. Il nuovo modello ha ricevuto anche un display che mostra quanta corrente sta fluendo. Inoltre, il dispositivo controlla la tensione e dà l'OK se la presa è sicura. Prezzo e disponibilità non sono ancora chiari.

Questo alimentatore da viaggio misura la tensione della presa.

Se hai bisogno di maggiore potenza di ricarica, il Nexode Pro di Ugreen potrebbe fare al caso tuo. Trasferisce complessivamente fino a 160 watt. Per la massima velocità di ricarica, devi utilizzare il cavo integrato. Trasferisce fino a 140 watt. La porta USB-C dell'alimentatore eroga al massimo 100 watt, la porta USB-A 22,5 watt. Prezzo e disponibilità non sono ancora stati stabiliti.

Lo smartphone Pixel non sfrutta affatto la piena potenza dell'alimentatore.

Se un cavo integrato non ti basta, ESR potrebbe avere un alimentatore adatto a partire da marzo 2027. Nell'Xtend sono installati in modo fisso due cavi USB-C. La potenza di ricarica, pari a 65 watt, è inferiore a quella del Nexode di Ugreen e si divide tra i due cavi quando vengono utilizzati entrambi. Il prezzo è ancora sconosciuto.

Due cavi di ricarica sono sempre inclusi con questo alimentatore.

Altro: cover E-Ink, mini SSD e cavi di ricarica luminosi

Presso il piccolo stand di Extem Inno si può vedere solo una singola cover per iPhone in diversi colori. Circa al centro della connessione MagSafe si trova un display E-Ink rotondo. Su di esso è possibile visualizzare qualsiasi immagine tramite NFC, Bluetooth e l'app della cover. Un bel gadget, per il quale non è ancora chiaro se sarà mai disponibile da noi.

Il cerchio della connessione MagSafe viene riempito con un display E-Ink.

Lexar offre da tempo supporti di memoria extra per smartphone e all'IFA ha presentato un minuscolo SSD. Il "Muse" è più piccolo di una carta di credito, spesso 3,8 millimetri nel punto più spesso e quindi non ha una porta USB-C. Al suo posto viene utilizzato un cavo magnetico proprietario SnapLink per il trasferimento dati con dispositivi USB-C.

Minuscolo SSD con nuova connessione.

In una cover in pelle, il Lexar Muse aderisce alle connessioni MagSafe. La sua velocità di lettura arriva fino a 1050 MB/s e la velocità di scrittura fino a 1000 MB/s. Supporta registrazioni 4K in formato Apple ProRes a 120 fps. Il mini SSD dovrebbe essere disponibile dal quarto trimestre con 512 gigabyte o un terabyte di memoria.

Il Lexar Muse entra anche nel portafoglio.

Più spessi dell'SSD di Lexar sono i cavi di ricarica di Scosche. In compenso, si illuminano non appena trasferiscono corrente. Il modello da 120 centimetri invia onde luminose LED blu verso il dispositivo collegato, il cavo da 90 centimetri cambia colore. Una gioia per gli occhi per i fan dell'RGB e sicuramente non cavi con cui caricare lo smartphone durante la notte accanto al letto con un massimo di 60 watt.

E cosa fa? Si illumina di blu.

Il produttore non è ancora stato in grado di fornire informazioni affidabili su prezzo e disponibilità in Europa. Negli Stati Uniti costano 18 dollari e sono lunghi 90 o 120 centimetri.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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