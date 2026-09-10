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Shelly amplia il proprio ecosistema: telecamera, serratura intelligente e nuove partnership

Stephan Lamprecht Traduzione: tradotto automaticamente 10.9.2026

Che si tratti di porta del garage, lavatrice o tapparelle: in futuro potrai controllare ancora più dispositivi domestici tramite Shelly. A questi si aggiungono nuovi prodotti come una telecamera di sorveglianza e un Wall-Display aggiornato.

Una delle novità più sorprendenti è la prima telecamera di sorveglianza nell'ecosistema Shelly. Con questo prodotto, Shelly entra in concorrenza con i sistemi di telecamere per smart home già affermati. La Shelly-Camera registra in Full-HD e supporta Wi-Fi e Bluetooth. Quando la telecamera rileva un movimento, invia una notifica tramite app e fornisce anche un'immagine di anteprima.

La telecamera per interni funziona anche senza cloud e salva i dati localmente.

Fonte: Shelly

Il materiale video viene salvato localmente su una scheda micro-SD (fino a 512 GB), su un NAS nella rete domestica o nel cloud di Shelly. I server di quest'ultimo si trovano all'interno dell'UE e, secondo il produttore, operano in conformità con il GDPR. Solo chi desidera utilizzare il riconoscimento degli oggetti basato sull'IA deve necessariamente utilizzare la connessione cloud. Il riconoscimento dei pattern informa quindi gli utenti su ciò che sta accadendo, ad esempio se un veicolo sta entrando in garage o se l'animale domestico si sta muovendo.

Un'altra particolarità è la comunicazione audio bidirezionale, che rende la telecamera adatta anche come baby monitor. È quindi possibile non solo ascoltare ciò che accade nella stanza, ma anche parlare con le persone presenti. La telecamera viene alimentata tramite una porta USB-C. La Shelly-Camera è compatibile con la Smart Control App, Home Assistant, Alexa e Google Home.

Una novità è anche la serratura intelligente «LOQED Pure», che ti permette di entrare in casa senza chiavi. A differenza di altre soluzioni sul mercato, il motore qui non muove una chiave inserita nella serratura. Con l'installazione di «LOQED Pure», sostituisci l'intero cilindro della porta, rendendo superflua qualsiasi chiave. L'apertura e la chiusura avvengono tramite smartphone direttamente nell'app Shelly o nell'app LOQED. La fornitura include anche un apriporta Bluetooth per il portachiavi.

La serratura viene gestita tramite app o interruttore Bluetooth.

Fonte: Shelly

Puoi integrare la serratura per l'automazione in Shelly, Google Home, Alexa e Home Assistant. Prima dell'acquisto, dovresti verificare se la tua serratura è compatibile. Shelly ha raccolto informazioni sui requisiti e sull'installazione su una pagina dedicata.

La nuova versione del Wall-Display

All'IFA, Shelly ha presentato anche il successore del suo Wall-Display. Questo permette di controllare luci, riscaldamento, condizionatori e altri dispositivi compatibili con Shelly senza bisogno di un'app. Il display touch da 4 pollici consente, ad esempio, agli ospiti di utilizzare le funzioni smart della casa senza dover installare un'app.

Grazie al nuovo processore quad-core, le prestazioni sono state migliorate per tempi di risposta più brevi. Inoltre, il display offre connettività Wi-Fi 6 dual-band (2,4 GHz e 5 GHz) e Bluetooth 5.0. È integrato un relè fino a 5 ampere per il controllo dell'illuminazione, in modo che gli elettricisti possano installare il dispositivo direttamente al posto dell'interruttore della luce. Per quanto riguarda l'alimentazione, il Wall-Display è generalmente flessibile: funziona a scelta tramite USB-C o un controller della serie i da installare.

Chi utilizza Home Assistant può accedervi direttamente dal nuovo display.

Fonte: Shelly

Novità per la serie BLU

Anche i sensori BLU di Shelly ricevono un aggiornamento. In futuro supporteranno anche il protocollo Zigbee, oltre al Bluetooth. I primi dispositivi della nuova serie sono il sensore di movimento «BLU Motion ZB», il sensore per finestre adatto a telai stretti «BLU Door Window Mini ZB» e il sensore per porte pensato per l'esterno «BLU Door Window Outdoor ZB».

La serie BLU, come questo sensore di movimento, riceve l'aggiunta «ZB», poiché ora è supportato anche Zigbee.

Fonte: Shelly

Partnership con marchi noti

Per Shelly, un passo importante da semplice produttore di prodotti a fornitore di soluzioni sono le partnership con altri produttori.

Ad esempio, Miele collaborerà più strettamente con Shelly in futuro. È prevista l'integrazione degli elettrodomestici Miele (lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice) nel sistema di gestione energetica (EMS) di Shelly. Gli utenti dovranno solo impostare l'orario entro il quale hanno bisogno delle stoviglie o del bucato. Il sistema selezionerà quindi, in caso di tariffe elettriche dinamiche, l'orario di avvio più tardivo con il massimo risparmio.

Hörmann, produttore europeo di porte e portoni, monterà il gateway «Powered by Shelly» direttamente nei suoi motori per porte. Tramite l'app Shelly sarà quindi possibile controllare anche porte di garage o cancelli elettrici in magazzini. Non è ancora chiaro se questa cooperazione riguarderà solo i nuovi prodotti Hörmann o se sarà possibile aggiornare anche porte e portoni più vecchi.

Nella stessa direzione punta la collaborazione con l'azienda Rademacher, specializzata in tapparelle e protezione solare. Produrrà un avvolgibile basato su Shelly. Poiché questo controllo viene integrato in fabbrica, i clienti risparmiano il montaggio di ulteriori moduli Shelly e relè dietro gli interruttori o nel cassonetto della tapparella.

Secondo Shelly, seguiranno ulteriori collaborazioni.

Immagine di copertina: Shelly

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