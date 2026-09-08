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L'HomeAgent di Ugreen promette una smart home con intelligenza artificiale e senza cloud

Con l'HomeAgent, Ugreen unisce il classico archivio di rete a un hub IA che controlla la smart home. Le telecamere di sorveglianza associate non servono solo a garantire la sicurezza, ma anche a immortalare momenti speciali, senza inviare dati al cloud.

Nella sala da ballo del prestigioso hotel Adlon, presso la Porta di Brandeburgo, Ugreen ha presentato durante l'IFA 2026 l'HomeAgent insieme ai relativi accessori. A causa della scarsa illuminazione, le foto non sono risultate nitide quanto l'idea alla base del prodotto: l'hub è progettato per archiviare dati come un classico NAS e non inviare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza al cloud. Grazie allo standard Matter, dovrebbe essere in grado di controllare innumerevoli dispositivi smart home.

Ugreen espande il NAS con un controllo smart home basato sull'IA

Il principio dell'HomeAgent diventa più chiaro quando sollevo il coperchio. Vedo quattro unità di archiviazione: due sono destinate esclusivamente ai dati, una è riservata alle telecamere di sorveglianza e la quarta serve ad accelerare l'IA. In questo modo, le possibilità vanno dall'IA locale basata su agenti al controllo della smart home, offrendo molto più di un semplice NAS per l'archiviazione dati.

Nell'HomeAgent si trovano quattro unità di archiviazione.

Per questo, Ugreen ha sviluppato un nuovo sistema operativo basato su Linux chiamato UGOS Pro. L'attenzione è rivolta alla gestione dell'archiviazione, al backup e alla sincronizzazione dei dati. Include anche un controllo vocale che risponde al nome "Uliya" – pronunciato come "Julia" in tedesco.

Uliya è in grado di cercare all'interno dell'archiviazione NAS, controllare tutti i dispositivi smart home compatibili con Matter presenti in casa ed elaborare il materiale registrato dalle telecamere di sorveglianza. Ugreen sottolinea che non sono importanti solo i momenti critici, ma che le telecamere possono anche catturare piacevoli eventi della vita quotidiana.

Un hub IA in tre livelli di prestazioni

Ugreen offre l'HomeAgent in due varianti. La versione base con Rockchip RK3588 raggiunge una potenza di calcolo IA di 26 TOPS e dispone di una porta 2,5 GbE. Il modello Pro, dotato di una porta 10 GbE, monta il chip CIX P1, capace di raggiungere 205 TOPS.

Il MasterAgent, decisamente più potente, ha lo stesso aspetto dell'HomeAgent ma è di colore nero.

Chi desidera eseguire ancora più IA locali può optare per il MasterAgent MA100. Ugreen vi ha integrato il Jetson Thor T5000 di Nvidia, dotato di 14 core di calcolo e GPU Blackwell. Insieme a 128 gigabyte di memoria RAM, raggiunge fino a 2070 TFlops. Per fare un confronto con gli HomeAgent: i loro chip grafici raggiungono rispettivamente 6 e 30 TFlops.

Altoparlanti, telecamere e una cornice digitale per la smart home

L'HomeAgent integra molti dispositivi smart home di terze parti tramite lo standard Matter. Ciò non impedisce a Ugreen di presentare i propri accessori, tra cui uno smart speaker con quattro microfoni per il controllo vocale e tre altoparlanti, che raggiungono una potenza di cinque watt.

La telecamera da esterno con pannello solare.

Inoltre, Ugreen propone tre telecamere: un modello fisso da interno con risoluzione di otto megapixel e lente mobile. Le due telecamere da esterno dispongono ciascuna di tre lenti con risoluzione 4K e due 3K. Sono impermeabili secondo lo standard IP66 e quindi ben protette dalla pioggia. Si differenziano per l'alimentazione, che avviene tramite un pannello solare da 6 watt o tramite Power-over-Ethernet.

Ugreen vuole far rinascere la cornice digitale.

La cornice digitale da 13,3 pollici è pensata per visualizzare le immagini salvate sul NAS. Un display e-paper consente un'autonomia della batteria fino a sei mesi.

Prezzo e disponibilità

Le due versioni dell'HomeAgent e del MasterAgent possono essere preordinate direttamente dal produttore a partire da subito. Chi è veloce può risparmiare fino al 50 percento sui prezzi di listino. Il 27 ottobre dovrebbe partire la campagna Kickstarter per gli hub IA.

I prezzi sono attualmente disponibili solo in dollari USA (e sono indicati di seguito senza eventuali sconti):

HomeAgent HA100: 1799 dollari

HomeAgent HA100 Pro: 5999 dollari

MasterAgent MA100: 19.999 dollari

Smart Speaker for Uliya: 99 dollari

SynCare OD800 Pro: 339 dollari

SynCare OD600 Pro: 269 dollari

SynCare ID500 Pro: 149 dollari

Gallery E-Paper Smart Frame: 439 dollari

Visti i prezzi, l'Adlon si rivela una location appropriata.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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