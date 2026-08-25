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Voici les bandes-annonces de la Gamescom Opening Night Live 2026

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique Michelle Brändle Co-auteur: 25/8/2026

Comme chaque année, Geoff Keighley et son équipe ont lancé un feu d'artifice de bandes-annonces lors de la Gamescom Opening Night Live. Vous trouverez ici les temps forts de l'édition 2026.

«Final Fantasy VII Revelation» et les mises à jour ainsi que l'extension de «The Witcher 3» étaient sans doute les jeux les plus importants et les plus marquants présentés lors de l'ONL. Mais il y avait bien plus à voir : une cinquantaine de bandes-annonces, pour être précis. Nous vous listons d'autres points forts et le reste des bandes-annonces ci-dessous. Si vous souhaitez revoir l'émission, vous la trouverez ici :

«Witcher 3 Wild Hunt Remastered» et «Songs Of The Past»

«Once a witcher…». En plus de l'édition remastérisée, la bande-annonce de la Gamescom donne un aperçu de la nouvelle extension «Songs Of The Past». Celle-ci a été créée en collaboration avec les développeurs de «The Witcher 3» et vous permet de vivre de nouvelles aventures avec Geralt de Riv – avant de vous lancer sur les traces de Ciri dans «The Witcher 4».

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Final Fantasy VII Revelation»

Personne d'autre que Naoki Hamaguchi, le réalisateur du jeu, a annoncé la nouvelle bande-annonce. Cette fois au programme : les Armes. Génial, mais je veux enfin jouer au jeu et terminer l'histoire épique de Cloud et de ses compagnons.

Date : Printemps 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Nodus Fall»

Des dragons gigantesques, des types suspendus à des fils, des titans encore plus grands et beaucoup de sang sont à voir dans ce titre nouvellement annoncé. Vous jouez dans un monde mystérieux qui semble à la fois unique et familier. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment.

Date : inconnu

Sortie sur : inconnu

«Gears of War E-Day»

Une bande-annonce narrative a été dévoilée pour le prochain jeu «Gears». Vous y voyez les Locust sortir de terre et attaquer les humains pour la première fois. Les personnages principaux, Marcus et Dom, nouent leurs liens.

Date : 6 octobre 2026

Sortie sur : PS5, Xbox Series, PC

«Rayman Legends Retold»

Plus d'infos sur le remake. On peut y voir un niveau musical qui ressemble à un trip sous drogue parfait – et qui en a tout l'air. Ça doit être amusant.

Date : 1er octobre 2026

Sortie sur : PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Lofsöng»

Lofsöng est un jeu d'exploration et d'énigmes artistique situé dans un monde post-apocalyptique brutaliste en ruines. Vous incarnez un être enfantin portant un casque étrange, accompagné d'un compagnon en origami. Ça a l'air cool.

Date : inconnu

Sortie sur : Xbox Series, PC

«Exodus»

La nouvelle bande-annonce se concentre sur le personnage de Salt, une pieuvre en combinaison de combat. Cool, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ah oui : le jeu a maintenant une date de sortie.

Date : 27 avril 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Warlock»

La première bande-annonce de gameplay du prochain jeu d'action-aventure à la troisième personne montre un monde sombre inspiré de Dungeons & Dragons. En tant que Warlock, vous manipulez l'environnement en créant des escaliers, en renversant des éléments ou en vous téléportant. Mais vous pouvez aussi frapper avec votre épée.

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series, PC

«Crazy Taxi: World Tour»

La franchise légendaire de Sega est de retour – c'était déjà connu depuis un moment. Il est maintenant clair qu'il y aura même un mode multijoueur. Ça a l'air absolument chaotique.

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Gravhounds»

Bizarre. Des chiens anthropomorphes se battent pour rendre des planètes étrangères habitables. Cela devrait attirer notre collègue et fan de chiens Domagoj devant l'écran.

Date : inconnu

Sortie sur : inconnu

«Zoopunk»

Encore plus d'animaux anthropomorphes, cette fois un lapin, un rhinocéros et un écureuil. Dans la bande-annonce, vous voyez le gameplay en escouade en action. Et un quatrième personnage.

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series, PC

«Heroes of Might and Magic III Remake»

Le classique modernisé – en 3D. Le jeu est sorti à l'origine en 1999 et est considéré comme l'épisode le plus célèbre de la série de jeux de stratégie au tour par tour. Une version HD était déjà sortie en 2015, voici maintenant un « vrai » remake.

Date : inconnu

Sortie sur : PS5, Xbox Series, PC

«Rainbow Six: Tactics»

«Rainbow is back!». Le dernier opus de la série «Rainbow Six» d'Ubisoft vous permet de mener des missions à travers le monde. Choisissez parmi 15 opérateurs uniques, chacun doté de gadgets spécialisés et de possibilités apparemment inédites.

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series, PC

«Tides of Annihilation»

Le jeu d'action-aventure fantastique «Tides of Annihilation» est inspiré de la légende arthurienne. Vous jouez du point de vue de Gwendolyn, la seule survivante dans un Londres totalement détruit. En tant que dernière habitante survivante, vous combattez des monstres de l'au-delà et résolvez des énigmes pour sauver votre famille et reconstruire le monde dévasté.

Date : bientôt disponible

Sortie sur : PS5, Xbox Series, PC

«Mega Man: Dual Override»

Dans le dernier opus de Mega Man, vous sauvez le monde en tant que Blue Bomber dans des niveaux futuristes et combattez des méchants comme Twinkle Girl.

Date : 2027

Sortie sur : PS4, PS5, Xbox Series, Switch 1 et 2, PC

«Game of Thrones: War for Westeros»

PlaySide montre une bande-annonce de gameplay pour le jeu de stratégie en temps réel dans l'univers de «Game Of Thrones». Battez-vous pour le Trône de Fer dans les Sept Couronnes. La bande-annonce montre entre autres des dragons en furie et des mammouths déchaînés.

Date : début 2027

Sortie sur : PC

«1001: Threads Of Mizan»

Les Mille et Une Nuits sur des tapis volants, ça semble romantique ? Pas quand il s'agit d'un jeu d'action fantastique avec des combats de boss épiques et des armes lumineuses sophistiquées. Un jeu AAA audacieux pour le nouveau studio MBC Games. Jouable en coop jusqu'à trois joueurs.

Date : inconnu

Sortie sur : PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Metro 2039»

Le dernier jeu de tir à la première personne de 4A Games se déroule dans un Moscou post-apocalyptique sombre. Avec la bande-annonce de gameplay, vous obtenez de nouveaux aperçus du protagoniste, appelé «l'Étranger». Le monde est sombre, et les tunnels vous attendent déjà.

Date : février 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series, PC

«Stage Tour»

«Guitar Hero» appelle et veut récupérer sa scène ! Dans «Stage Tour», vous jouez plus de 90 chansons emblématiques de légendes comme les Rolling Stones, Ghost et Babymetal. Dans ce jeu de rythme, vous pouvez collectionner plus de 180 instruments qui existent réellement. Des setlists iconiques et des scènes célèbres vous attendent, où vous pourrez montrer qui est la prochaine grande star !

Let there be rock!

Date : 10 décembre 2026

Sortie sur : PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Lego: Skylines»

Enfin une confirmation des rumeurs sur un nouveau jeu Lego : «Lego: Skylines» est le dernier opus du jeu de construction de ville «City: Skylines» – combiné avec les célèbres briques. Construisez votre propre ville en Lego, d'une surface vide à une grande métropole. La ville doit être fonctionnelle, mais sinon, vous avez toute liberté.

Date : inconnu

Sortie sur : PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

Les autres bandes-annonces

Bien sûr, ce n'était pas tout. Voici tous les liens vers les autres jeux présentés :

Photo d’en-tête : CD Project Red

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