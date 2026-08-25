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«Transport Fever 3» sort fin septembre et dispose d'une édition collector

Debora Pape Traduction : traduction automatique 25/8/2026

Urban Games a enfin annoncé la date de sortie de « Transport Fever 3 » : la simulation de transport sortira le 29 septembre. Pour la première fois, le jeu sera disponible dès son lancement en trois éditions, dont une édition collector.

Environ un an et demi après l'annonce de «Transport Fever 3», c'est enfin officiel : le jeu du studio de développement schaffhousois Urban Games sortira le 29 septembre 2026. Et ce, non seulement pour les PC Windows sur Steam, l'Epic Games Store et GOG, mais aussi simultanément sur Mac et Linux, ainsi que sur PS5 et Xbox Series X|S.

Les précommandes sont désormais ouvertes. Si vous achetez «Transport Fever 3» avant sa sortie, vous recevrez trois contenus supplémentaires : le paquebot «Queen Mary», la Grande Pyramide de Gizeh en tant que monument constructible et des éléphants d'Asie comme animaux sauvages supplémentaires pour la zone climatique tropicale.

Le jeu coûte normalement environ 50 euros/francs pour PC et environ 60 euros/francs pour les consoles. Si vous possédez déjà «Transport Fever 2», vous bénéficierez d'une réduction de dix pour cent sur l'achat du successeur jusqu'à 14 jours après sa sortie, à condition de l'acheter sur la même plateforme.

Pour la première fois dans l'histoire de la série, vous pourrez choisir entre trois versions lors de la sortie : l'édition standard, l'édition Deluxe et l'édition collector limitée.

Édition Deluxe : contenus numériques supplémentaires

Pour «Transport Fever 2», Urban Games n'avait proposé une édition Deluxe qu'environ trois ans et demi après la sortie, en même temps que la version console. Cette fois, les deux sont disponibles dès le lancement.

L'édition Deluxe comprend quelques contenus de gameplay et cosmétiques supplémentaires :

six véhicules utilisables supplémentaires, dont l'avion supersonique Concorde, le train historique Trans-Europ-Express et le célèbre bus à impériale rouge de Londres

deux monuments supplémentaires : la tour Eiffel et le Taj Mahal

trois cartes conçues à la main, chacune apportant son propre défi

quatre animaux sauvages supplémentaires pour toutes les zones climatiques du jeu, dont des orques et des buffles

À cela s'ajoutent d'autres «contenus divertissants» que je n'ai pas encore totalement saisis. Le communiqué de presse mentionne des voitures de tycoon censées «faire passer le trafic routier au niveau supérieur», ainsi que trois «extras amusants» que vous pourrez découvrir dans le jeu. De plus, les bandes originales de tous les jeux précédents de la série sont incluses.

Des véhicules, monuments et trois cartes prédéfinies supplémentaires sont disponibles pour un prix légèrement plus élevé.

Source : Urban Games

L'édition Deluxe coûte environ 65 euros/francs pour PC et environ 75 euros/francs pour les consoles. Les vétérans rapides de «Transport Fever 2» bénéficient également d'une réduction de dix pour cent sur l'édition Deluxe.

Édition Collector : des goodies à toucher

Une édition collector est une nouveauté pour la série «Transport Fever». Selon Urban Games, elle est limitée à 10 000 exemplaires. En plus de la clé de téléchargement pour l'édition Deluxe incluant les bonus de précommande, elle contient plusieurs goodies physiques.

La statue de 13 centimètres de haut, inspirée de l'écran de démarrage du jeu, se distingue particulièrement. Vous y voyez quatre véhicules suggérés, disposés les uns au-dessus et à côté des autres : un navire, un camion, une locomotive à vapeur et un avion. Pour les fans, l'artbook à couverture rigide est également un bel extra. Sur 200 pages, tous les véhicules du jeu sont présentés. Un jeu de cartes de type "quartet" est également inclus. Sont également fournis :

une boîte à musique ainsi qu'un ticket conçu comme une carte d'embarquement historique pour un train de luxe, vous donnant accès à toutes les bandes originales du jeu via un code QR imprimé

un ensemble d'autocollants

un porte-clés

une affiche imprimée recto-verso

une carte de remerciement signée par les développeurs.

L'édition collector coûte environ 120 euros ou francs sur toutes les plateformes. Aucune réduction n'est appliquée.

Ces goodies vous attendent dans l'édition collector.

Source : Urban Games

Photo d’en-tête : Jeux urbains

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