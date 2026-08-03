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Voici les temps forts des jeux en août

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 3/8/2026

Poulets de l'espace, aliens baveux et chiens volants : le mois d'août est placé sous le signe des jeux de science-fiction insolites. Mais le mois réserve aussi quelque chose pour la plupart des autres goûts.

Il y a dix ans déjà, l'espace nous attirait avec ses étendues infinies. «No Man’s Sky» promettait plus qu'il n'a livré au début, mais au fil des ans, il est devenu meilleur que ce que l'on aurait pu rêver. Espérons que les temps forts de ce mois-ci seront un succès dès le début.

«Beast of Reincarnation»

Ils y arrivent ! Game Freak, le studio derrière de nombreux jeux Pokémon, a développé un jeu qui a l'air vraiment grandiose. «Beast of Reincarnation» est un action-RPG qui mélange des éléments en temps réel et au tour par tour. Le design original des monstres vaut à lui seul le coup d'œil.

Quand : 3 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One

Multijoueur : non

«Big Walk»

Après avoir enchanté le monde du jeu avec «Untitled Goose Game», le studio House House revient avec un jeu coopératif. Jusqu'à douze amis explorent un vaste monde et résolvent des énigmes ensemble. Le jeu a l'air très inhabituel et s'inscrit dans la lignée des titres dits «Friend-Slop». Les premières critiques sont extrêmement positives.

Quand : 4 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

Multijoueur : Coopération en ligne jusqu'à 12 personnes

«Korea. IL-2 Series»

Un simulateur de vol réaliste dans lequel vous pilotez des machines historiques pendant la guerre de Corée. En mode carrière, vous gérez un régiment d'aviateurs en tant que commandant et planifiez des opérations.

Quand : 4 août (Early Access)

Où : PC

Multijoueur : PvP et coopération en ligne

«Restory: Chill Electronics Repairs»

Dans ce jeu, vous réparez des consoles de jeux, des téléphones portables et des lecteurs de musique emblématiques dans un atelier de Tokyo pendant les années 2000. Les noms ne sont pas originaux, mais les modèles comme Playstation ou Nokia sont néanmoins reconnaissables.

Quand : 6 août

Où : PC

Multijoueur : non

«Marvel Tokon: Fighting Souls»

Les experts du combat d'Arc System Works s'attaquent à la franchise Marvel. La bêta ouverte a laissé une impression extrêmement positive à beaucoup, y compris à mon collègue Domagoj. Quand Wolverine, Dr. Doom ou Hulk se battent, ça a l'air vraiment génial.

Quand : 6 août

Où : PC, PS5

Multijoueur : non

«Iron Nest: Heavy Turret Simulator»

Si, comme moi, vous devez passer le temps en attendant la sortie de «PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant», alors jetez un coup d'œil à «Iron Nest». Ici aussi, vous contrôlez un canon colossal. Attendez-vous à une grande dose de dieselpunk, à des mesures méticuleuses et à des calculs complexes pour lancer des grenades au-delà de l'horizon.

Quand : 6 août

Où : PC

Multijoueur : non

«Duskfade»

Envie d'un jeu de plateforme d'action 3D coloré ? Alors notez «Duskfade». Il ressemble au successeur spirituel de «Jak and Daxter».

Quand : 13 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

Multijoueur : non

«Hell Let Loose: Vietnam»

Comme son prédécesseur «Hell Let Loose», l'opus «Vietnam» se concentre sur la simulation de guerre plutôt que sur l'action grandiose à la «Battlefield». Pour réussir dans ce jeu de tir multijoueur, le travail d'équipe est essentiel, car un seul tir peut être mortel.

Quand : 13 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur : non

«Wild Blue Skies»

Je ne sais pas encore si le timing est parfait ou catastrophique. Seulement deux mois après le remake de «Star Fox» sort ce titre indépendant, qui s'inspire sans aucun doute du jeu d'action de vaisseau spatial culte de Nintendo. Ici aussi, vous vous déplacez comme sur des rails, tandis que les ennemis foncent sur vous selon des schémas apparemment fixes. À la fin, un boss vous attend, où vous devrez utiliser toutes vos compétences. Je vais certainement y jeter un coup d'œil.

Quand : 13 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur : non

«Mafia: The Old Country – Man of Honor»

Dans cette extension, vous reprenez le rôle d'Enzo Favara. Votre tâche sera d'aider Ennio Salieri. Oui, le Salieri qui est le Don de New Heaven dans le tout premier jeu «Mafia». Ici, vous pouvez visiter la Sicile en toute décontraction, sans attraper d'insolation.

Quand : 14 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur : non

«The Sinking City 2»

Dans cet Arkham, ce n'est pas Batman qui vous attend, mais une malédiction surnaturelle et des monstres effrayants. La ville est inondée et sans votre bateau, vous n'irez pas loin. Explorez des lieux sinistres dans ce jeu d'horreur de survie et méfiez-vous des Slither, qui peuvent ramener les morts à la vie.

Quand : 18 août

Où : PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S

Multijoueur : non

«Starsand Island»

Après ce choc, vous aurez certainement besoin de quelque chose de relaxant. «Starsand Island» tombe à pic. Après six mois en Early Access, la version 1.0 de ce jeu de ferme confortable sortira bientôt. Il offre tout ce que le genre propose classiquement, comme l'agriculture, la pêche, l'élevage d'animaux et la création d'amitiés.

Quand : 18 août

Où : PC (déjà en Early Access), PS5, Xbox Series X/S (déjà en Early Access), Switch 1, Switch 2

Multijoueur : non

«Mortal Shell 2»

Comme dans le prédécesseur, vous affrontez d'innombrables horreurs dans ce RPG d'action. Le système de combat a l'air merveilleusement puissant et brutal. Les armures sont impressionnantes, tout comme la présentation générale du jeu. Ce sera un régal sanglant.

Quand : 20 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur : non

«Stalker 2: Cost of Hope»

La première extension vous emmène dans une nouvelle expédition dans la Zone. De nouvelles zones, de nouvelles armes, de nouveaux équipements et de nouvelles menaces mutantes vous y attendent.

Quand : 20 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur : non

«Aliens: Fireteam Elite 2»

Le premier opus était stupide et répétitif, mais avec le bon groupe, il était quand même amusant. La suite semble offrir plus de la même chose. Des Marines qui doivent affronter les Xénomorphes baveurs d'acide et tirer jusqu'à ce que les doigts fassent mal. Lock 'n Load Baby.

Quand : 25 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur : Coopération en ligne

«Blood Dungeon»

Cela peut paraître anodin, mais quand les créateurs de «Nidhogg» présentent un nouveau jeu, je suis tout ouïe. Et ce que j'ai entendu jusqu'à présent de ce jeu de tir automatique de plateforme 2D semble extrêmement prometteur. Action déjantée, design décalé et bande-son mortelle. Que demander de plus ?

Quand : 25 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur : non

«Resonance: A Plague Tale Legacy»

Mon collègue Domagoj a déjà pu y jouer. Il décrit le troisième opus de la série «Plague Tale» comme un «Uncharted» avec des épées. Ça a l'air fantastique. Il ne semble plus y avoir de rats, mais un taureau enragé sous la forme du Minotaure. Un bon échange, si vous voulez mon avis.

Quand : 27 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur : non

«Star Wars Zero Company»

«Xcom» avec «Star Wars» est la comparaison la plus évidente. Mais «Star Wars Zero Company» devrait être bien plus. Dans ce jeu de tactique au tour par tour, vous incarnez Hawks, un ancien officier de la République, et combattez pendant les Guerres des Clones une menace grandissante qui veut engloutir toute la galaxie. Avec une équipe d'agents composée de Jedis, d'Astromechs et de vauriens, il s'agit de déjouer les ennemis.

Quand : 27 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur : non

«Captain Tsubasa II: World Fighters»

Qui a besoin de la Fifa quand on peut jouer pour le titre de champion du monde avec Captain Tsubasa ? 22 équipes nationales et plus de 110 personnages jouables qui se livrent les duels les plus épiques que le monde ait jamais vus. Le premier opus est devenu un peu trop répétitif avec le temps, mais c'était néanmoins un spectacle d'action incomparable.

Quand : 28 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 1, Switch 2¹

Multijoueur : PvP en ligne

«Breathedge 2»

«Breathedge 2» poursuit l'histoire ironique et rétro-futuriste d'un homme et de sa poule. Ensemble, ils luttent dans ce jeu de survie contre une corporation intergalactique, sans perdre la tête. Car l'espace est impitoyable.

Quand : 31 août (Early Access)

Où : PC, PS5 (2027)

Multijoueur : non

¹ Version Switch 1, également compatible avec la Switch 2.

Aperçu du jeu en août Quel est le jeu que vous attendez le plus ? "Bête de la réincarnation" Big Walk Corée. Série IL-2 Restory: Chill Electronics Repairs Marvel Tokon: Fighting Souls Iron Nest: Heavy Turret Simulator Duskfade "Hell Let Loose : Vietnam" Wild Blue Skies Mafia: The Old Country – Man of Honor The Sinking City 2 Starsand Island Mortal Shell 2 Stalker 2: Cost of Hope Aliens: Fireteam Elite 2 Blood Dungeon "Resonance : A Plague Tale Legacy" Star Wars Zero Company Captain Tsubasa II: World Fighters Breathedge 2 un autre Voter

Images d'accroche : «Restory: Chill Electronics Repairs», «Marvel Tokon: Fighting Souls», «Wild Blue Skies», «Star Wars Zero Company»

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