Fenêtre sur la zone humide
« Qu'est-ce que tu regardes ? » Cette libellule a convaincu le jury du concours photo « BMC Ecology and Evolution and BMC Zoology » 2026. L'image a gagné.
Avec cette image de l'espèce de libellule Ceriagrion cerinorubellum, l'étudiant indien Sritam Kumar Sethy a conquis les jurés du concours photo 2026 «BMC Ecology and Evolution and BMC Zoology». Le futur scientifique a appuyé sur le déclencheur au moment précis où l'insecte regardait à travers un trou dans une feuille d'une zone humide de l'État indien d'Odisha. Avec sa photo, Sethy souhaite attirer davantage l'attention sur l'« état souvent négligé » de la biodiversité des écosystèmes d'eau douce. Contrairement aux forêts, par exemple, beaucoup de gens leur accordent peu d'attention. Pourtant, ils sont souvent pollués, remblayés ou drainés, et donc détruits.
Voici l'image dans toute sa splendeur :
Spektrum der Wissenschaft
Nous sommes partenaires de Spektrum der Wissenschaft et souhaitons rendre des informations fondées plus accessibles. Suivez Spektrum der Wissenschaft si vous appréciez les articles.
Des experts de la science et de la recherche rendent compte des dernières découvertes dans leur domaine – de manière compétente, authentique et compréhensible.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher