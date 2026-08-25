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Fenêtre sur la zone humide

Spektrum der Wissenschaft Traduction : traduction automatique 26/8/2026

« Qu'est-ce que tu regardes ? » Cette libellule a convaincu le jury du concours photo « BMC Ecology and Evolution and BMC Zoology » 2026. L'image a gagné.

Avec cette image de l'espèce de libellule Ceriagrion cerinorubellum, l'étudiant indien Sritam Kumar Sethy a conquis les jurés du concours photo 2026 «BMC Ecology and Evolution and BMC Zoology». Le futur scientifique a appuyé sur le déclencheur au moment précis où l'insecte regardait à travers un trou dans une feuille d'une zone humide de l'État indien d'Odisha. Avec sa photo, Sethy souhaite attirer davantage l'attention sur l'« état souvent négligé » de la biodiversité des écosystèmes d'eau douce. Contrairement aux forêts, par exemple, beaucoup de gens leur accordent peu d'attention. Pourtant, ils sont souvent pollués, remblayés ou drainés, et donc détruits.

Voici l'image dans toute sa splendeur :

Sritam Kumar Sethy / Window to the Wetlands / CC BY 4.0

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Article original sur Spektrum

Photo d’en-tête : Sritam Kumar Sethy / Fenêtre sur les zones humides / CC BY 4.0

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