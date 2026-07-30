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Un morceau des années 90 dans le salon : le M64 réactive vos modules N64

Debora Pape Traduction : traduction automatique 30/7/2026

La startup Modretro lance la M64, une console N64 moderne basée sur FPGA. Elle prend en charge vos anciennes cartouches originales, offre une sortie HDMI jusqu'à 4K et veut même introduire de nouveaux jeux dans l'écosystème.

Comme moi, essuyez-vous parfois avec nostalgie la poussière de vos cartouches N64 originales que vous possédez depuis 30 ans ? Avec des souvenirs de bons moments et un peu de mélancolie, car vous ne pouvez pas connecter votre N64 complètement obsolète à votre Smart TV ? En fait, les émulateurs sont la méthode la plus pratique pour jouer à de vieux jeux sur du matériel moderne, mais ce n'est pas la même chose.

La startup Modretro de Palmer Luckey, le fondateur d'Oculus (qui appartient désormais au groupe Meta), propose désormais une plateforme N64 moderne qui prend en charge les cartouches et les manettes originales. Elle s'appelle M64.

Le design de la console s'inspire de la forme de la N64. Pour encore plus de sensation rétro, elle est disponible dans des couleurs vives, semi-transparentes. Mais sous le capot en plastique se cache une technologie moderne : les principales différences par rapport à l'original sont, outre des connexions contemporaines, une bien meilleure sortie d'image et la prise en charge des modules de jeu PAL et NTSC – ce qui signifie qu'elle prend en charge les jeux d'Europe, d'Amérique du Nord et du Japon.

L'ambiance N64 est là. C'est ainsi que cela pourrait bientôt ressembler dans votre salon.

Modretro souligne que le firmware et la puce sont open source, ce qui ne met aucun obstacle aux modifications. De plus, Modretro prévoit de publier d'autres jeux. Il s'agira aussi bien de rééditions d'anciens titres que de développements entièrement nouveaux. Ainsi, la console ne se conçoit pas exclusivement comme un matériel rétro, mais comme une base pour les développements futurs au sein de l'écosystème N64. Le fait qu'il y ait encore des développements pour un système vieux d'environ 30 ans est déjà surprenant en soi.

La M64 est d'ailleurs saluée par Reggie Fils-Aimé, qui la qualifie de « fantastique » dans un post sur X. Fils-Aimé a été PDG de Nintendo of America de 2006 à 2019.

L'appareil est disponible dans la boutique du fabricant. Il coûte environ 250 euros ou 232 francs.

Une expérience de jeu la plus fidèle possible avec les anciennes cartouches

À l'avant se trouvent quatre ports pour les manettes N64. Si vous avez encore des originales, vous pouvez les utiliser avec la M64. Mais c'est tout pour les anciennes connexions : la transmission vidéo vers le téléviseur se fait via HDMI. Des résolutions allant du 720p mis à l'échelle au 4K sont possibles. La version PAL de la N64 pouvait afficher au maximum 768 × 576 pixels.

Si le sentiment de la télévision à tube cathodique vous manque, de légères distorsions ou des lignes de balayage peuvent être appliquées en option comme filtre sur l'image. L'appareil est alimenté via USB-C. Il n'a pas besoin de ventilateurs actifs.

Une puce FPGA, l'AMD Xilinx Artix UltraScale+, reproduit les fonctions de la N64 classique au niveau du circuit. Cela signifie que les jeux ne sont pas émulés par logiciel, la M64 fonctionne comme le matériel original. Ainsi, le gameplay, le timing et l'audio devraient être reproduits le plus fidèlement possible. Les mises à jour du firmware peuvent être installées via Wi-Fi. Elles devraient notamment améliorer la compatibilité avec les jeux et ajouter de nouvelles fonctionnalités.

L'équipement comprend également un slot pour carte MicroSD ainsi que diverses options de personnalisation telles que les modes d'overclocking. L'Expansion Pak, initialement vendu séparément, est déjà intégré, de sorte que les jeux compatibles fonctionnent sans matériel supplémentaire.

Comparaison avec d'autres plateformes N64

Si vous pensez que tout cela est une vieille histoire, qu'il existe déjà d'autres clones N64, alors vous avez raison. La plupart sont cependant basés sur une émulation logicielle classique. Il en va autrement de l'Analogue 3D, qui utilise également la technologie FPGA. Mon collègue Phil a testé l'appareil.

Critique Test de l’Analogue 3D, la meilleure console pour les jeux Nintendo 64 Philipp Rüegg 97 likes 97 42 commentaires 42

La différence entre la M64 et l'Analogue 3D réside dans les détails. Les deux systèmes utilisent la technologie FPGA, prennent en charge les cartouches PAL et NTSC originales et offrent une sortie HDMI jusqu'à 4K. Alors que Analogue met l'accent sur une reproduction aussi précise que possible du matériel Nintendo 64 original, Modretro positionne la M64 davantage comme une plateforme ouverte et évolutive à long terme. S'y ajoutent les composants open source annoncés ainsi que le support des nouvelles sorties de cartouches.

Une autre plateforme populaire pour les jeux N64 est Mister FPGA. Elle aussi, comme son nom l'indique, utilise la technologie FPGA. Cependant, la console n'est pas compatible avec les modules de jeu originaux sans extensions.

Photo d’en-tête : Modretro

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