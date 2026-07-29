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Il ressemble à un lecteur de cassettes, mais c'est un réveil, un haut-parleur portable et bien plus encore

Debora Pape Traduction : traduction automatique 29/7/2026

Une enceinte Bluetooth, un réveil, une aide au sommeil et un outil de gestion du temps – Divoom regroupe tout cela dans un seul gadget au charmant design des années 90.

Un look rétro combiné à une technologie moderne : cela plaît aux personnes qui en ont assez des écrans tactiles omniprésents. La société Divoom est connue pour ses gadgets rétro au design pixel art. Elle a maintenant présenté un appareil qui ressemble à un lecteur de cassettes portable et qui est censé combiner plusieurs fonctions : le FlowToo est un réveil, une machine à bruit blanc pour s'endormir, un haut-parleur Bluetooth et un outil de productivité pour le bureau.

Pour l'écran IPS de 2,26 pouces, il existe de nombreux arrière-plans animés et designs d'horloge au choix, y compris des cassettes rotatives et même des bobines de bande magnétique. En outre, divers arrière-plans animés en pixel art et rétro sont disponibles pour l'horloge et les visualisations musicales, comme un design inspiré de l'interface Windows 98. Via l'application optionnelle, vous pouvez télécharger vos propres arrière-plans ou images sur l'appareil.

Divoom

À côté de l'écran se trouve un bouton orange frappant qui sert de D-pad et simplifie la navigation à travers les fonctions et les réglages. Sur le dessus se trouve un grand bouton rotatif et cliquable pour régler le volume.

Mon collègue de la gestion des marchandises vérifie si nous pouvons proposer le FlowToo dans la boutique.

S'endormir et se réveiller

Si vous aimez écouter des sons doux et apaisants pour vous endormir, le FlowToo vous offre une bonne présélection. Plus de 90 sons de sommeil sont déjà intégrés, comme des bruits de forêt, un feu de camp crépitant, le bruit d'un ventilateur et le bruit des vagues. Vous pouvez également les combiner et ajuster le volume de chaque son. Avec le microphone intégré, vous pouvez enregistrer vos propres sons préférés.

Les sons se répètent en boucle continue toute la nuit si vous le souhaitez, ou diminuent lentement et s'éteignent après un certain temps. L'appareil réduit également la luminosité de l'écran. L'écran peut afficher des images correspondant au son.

Divoom

Quand il est temps de se réveiller, le FlowToo est censé vous sortir doucement du sommeil : l'écran s'éclaircit lentement et affiche des images de lever de soleil. Le volume de la sonnerie d'alarme augmente également progressivement. Pour le son de réveil, vous choisissez parmi les sons enregistrés ou enregistrez vos propres sons avec le microphone intégré.

Divoom vante le fait que vous n'avez pas besoin de votre smartphone avec le FlowToo. L'entreprise devrait ainsi séduire la faction des téléphones portables qui ne peut pas se passer de son smartphone même au lit (et qui en est consciente). Tous les réglages et plusieurs heures de réveil peuvent être définis directement sur l'appareil. Vous n'avez pas non plus nécessairement besoin d'un téléphone portable pour la lecture de musique et les livres audio : grâce à la carte MicroSD (disponible en option), vous pouvez écouter vos chansons préférées sur le FlowToo.

Haut-parleur et minuteur de productivité

Le FlowToo est également conçu comme un haut-parleur Bluetooth pour les déplacements. Plus de huit heures d'autonomie devraient être possibles avec une seule charge de batterie. L'appareil est rechargé via USB-C. L'appareil est protégé contre les éclaboussures selon la norme IPX4. Le son est assuré par des haut-parleurs de 10 watts avec un haut-parleur large bande de 45 millimètres.

Un outil Pomodoro intégré est censé faire du FlowToo un gadget pour votre bureau. Pomodoro est une méthode de gestion du temps. Elle remonte à l'inventeur Francesco Cirillo, qui utilisait un minuteur de cuisine en forme de tomate pour un travail productif : des phases de travail intense doivent alterner avec de courtes pauses. Dans les réglages du FlowToo, vous pouvez définir la durée des phases et des pauses. S'y ajoutent un compte à rebours, une fonction de dictaphone et même un sonomètre, comme le montre une critique de la chaîne Youtube OSReviews.

Photo d’en-tête : Divoom

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