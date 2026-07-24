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Utiliser l'ordinateur avec la langue et la voix

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 24/7/2026

Ce qui ressemble à de la science-fiction est maintenant disponible à l'achat : avec un appareil discret placé sur le palais, vous contrôlez votre ordinateur et votre smartphone uniquement avec votre langue – développé pour les personnes à mobilité réduite.

Utiliser une souris sans bouger les mains : c'est ce que permet le MouthPad de l'entreprise américaine Augmental. Cet appareil sur mesure se place dans la bouche comme un appareil dentaire transparent et détecte les mouvements de votre langue. Vous pouvez ainsi contrôler le pointeur de la souris, cliquer ou faire défiler.

Augmental avait déjà présenté le MouthPad au CES 2024 et l'avait proposé depuis dans le cadre d'un programme d'accès anticipé. La vente régulière débute maintenant aux États-Unis. Le système est principalement destiné aux personnes qui ont des difficultés à bouger leurs mains, voire qui ne peuvent pas les bouger du tout, par exemple en raison d'une paraplégie ou de la SLA.

Un trackpad au palais

Le MouthPad se fixe sur les dents supérieures et couvre une partie du palais. Au centre se trouve un pavé tactile sensible à la pression que vous utilisez avec le bout de la langue. Les mouvements de la langue contrôlent le pointeur de la souris, la pression déclenche un clic. Des gestes de succion supplémentaires peuvent déclencher d'autres entrées, comme un clic droit. Alternativement, le système reconnaît les mouvements de la tête.

La deuxième génération prend en charge les gestes de la langue et les combinaisons de touches librement assignables. Le contrôle WASD, utilisé dans de nombreux jeux PC, peut également être placé sur le pavé tactile. Une application vous permet d'ajuster la sensibilité, la force de pression, ainsi que la vitesse du pointeur et du défilement.

Le MouthPad se connecte via Bluetooth aux ordinateurs, smartphones et tablettes. Une charge de batterie devrait durer plus de sept heures selon Augmental. L'appareil est chargé dans un étui fourni.

Étant donné que la position des dents et la cavité buccale sont individuelles, Augmental fabrique chaque MouthPad à partir d'un scan 3D de la mâchoire supérieure. Vous devez faire réaliser ce scan chez un dentiste ou un prestataire approprié. Selon le fabricant, le scan coûte généralement entre 50 et 150 dollars américains.

Le MouthPad lui-même coûte 1400 dollars. Augmental propose deux exemplaires pour la même personne pour 1900 dollars. La fabrication et la livraison peuvent prendre jusqu'à six mois. La vente régulière est initialement limitée aux États-Unis. Une date pour l'Europe n'est pas encore fixée.

Vox enregistre la parole silencieuse

Parallèlement au lancement des ventes, Augmental présente le microphone Vox. Vous le portez comme un pendentif directement sur la peau. Au lieu d'enregistrer principalement le son ambiant, il capte les vibrations de votre voix transmises par le corps.

Ainsi, Vox devrait reconnaître même la parole douce et parfois les chuchotements, tandis que les bruits ambiants sont moins présents dans l'enregistrement. Augmental envisage donc des utilisations possibles dans les bureaux, les bibliothèques ou les cafés. Cependant, le système ne fonctionne pas complètement silencieusement. Les personnes à proximité immédiate peuvent toujours vous entendre.

Un bouton démarre et arrête l'enregistrement. En combinaison avec le MouthPad, vous pouvez également le déclencher par un geste de la langue. Le MouthPad prend alors en charge le contrôle de la souris, tandis que Vox convertit la parole en texte via le logiciel utilisé.

Vox pèse onze grammes, y compris la sangle de transport, et mesure 35 × 37 × 12 millimètres. La batterie devrait durer deux heures en enregistrement actif et 14 heures en mode veille. L'application associée n'est disponible que pour macOS et iOS pendant la phase bêta. L'appareil n'est pas destiné aux appels téléphoniques ou aux vidéoconférences.

La version bêta sera lancée fin 2026

Augmental propose initialement Vox pour 200 dollars. La version bêta devrait être livrée plus tard cette année. L'entreprise utilisera les revenus de la première série pour financer des MouthPads pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre le dispositif d'entrée.

Photo d’en-tête : Augmental

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