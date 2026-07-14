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Les tatouages temporaires alimentent les appareils médicaux en signaux

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 14/7/2026

Si vous êtes à l'hôpital pour une surveillance, des capteurs mesurent les signaux électriques de votre corps. S'ils glissent, ils deviennent imprécis. Des tatouages temporaires devraient y remédier.

Les ingénieurs de la Pennsylvania State University recherchent une alternative particulière pour les capteurs médicaux : des tatouages à dessiner avec des électrodes. Ils sont connectés à des appareils de mesure médicaux pour les ECG, les EEG et les EMG, qui enregistrent les activités cérébrales, cardiaques et musculaires. Ils peuvent ainsi aider à détecter les crises cardiaques, à mesurer les courants cérébraux et à contrôler les prothèses robotisées.

Les tatouages résolvent un problème des électrodes préfabriquées en métal ou en hydrogel : celles-ci peuvent glisser. Par exemple, en raison de mouvements sur de longues périodes, ou si la peau transpire ou est poilue.

Les ingénieurs de l'Université de Penn State ont mis au point une solution basée sur des tatouages à dessiner. Ceux-ci sont constitués d'une encre conductrice, par laquelle les capteurs pour appareils portables (EEG, ECG, EMG) sont alimentés.

L'équipe a déposé une demande de brevet provisoire pour cette encre. Elle est composée d'une solution aqueuse mélangée à des polymères et des additifs acides. Elle est transparente et collante, mais peut être colorée avec des colorants alimentaires. Sur la peau, elle sèche en moins de dix minutes.

Ainsi, un médecin peut, par exemple, dessiner un renard mignon ou un requin sur la peau avec l'encre. Grâce à ce caractère ludique, les électrodes sont particulièrement adaptées aux enfants. Un appareil médical est tout de suite beaucoup plus amusant s'il est appliqué au moyen d'un tatouage temporaire de l'animal préféré. C'est pourquoi les ingénieurs souhaitent à l'avenir distribuer l'encre dans les cabinets de pédiatrie.

Douze heures de fiabilité

Un tissu d'argent poreux avec des électrodes de connexion relie l'encre aux capteurs. Il est placé sur le tatouage dessiné avant qu'il ne soit sec – il adhère ainsi directement à la peau.

Ensuite, les ingénieurs connectent le tissu à un port de l'appareil de surveillance. Ils fixent ensuite celui-ci sous les vêtements avec du ruban adhésif sur la peau. Les signaux électriques sont finalement transmis via Bluetooth à un ordinateur.

Un espace d'air peut se former entre les capteurs actuels et la peau et entraîner des erreurs de mesure. L'encre est directement sur la peau et les électrodes du tissu d'argent peuvent s'étendre à plus de 150 % de leur taille d'origine. Ainsi, la sueur traverse le tissu sans affecter l'adhérence, la précision ou le confort.

Les électrodes dessinées avec l'encre peuvent enregistrer des signaux ECG pendant 12 heures et tiennent également pendant l'activité physique. Les électrodes enregistrent également les signaux musculaires si bien qu'il est possible de contrôler une main robotisée à distance. Après 12 heures, les électrodes doivent être lavées et redessinées.

La prochaine étape est un test de sécurité de la compatibilité IRM. Les premiers tests ont été positifs, mais il faut s'assurer que les composants conducteurs de l'encre dessinée ne chauffent pas dans le champ magnétique puissant. Cela entraînerait des brûlures sur la peau. Les ingénieurs veulent également continuer à étudier comment l'encre se comporte en cas de forte transpiration et de différents types de peau, et comment prolonger la durée de port.

Pour une utilisation commerciale, le produit doit passer des études cliniques et être certifié par les autorités compétentes. Une première étape est déjà en cours avec le dépôt de brevet. Cependant, il faudra encore quelques années avant que vous puissiez réellement vous faire dessiner un tel tatouage.

Photo d’en-tête : Wanqing Zhang/Penn State

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