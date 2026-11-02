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Switch Ubiquiti pour 800 mètres de PoE : 13 watts et 10 Mbit/s au bout de la ligne

Martin Jud Traduction : traduction automatique 2/11/2026

Ubiquiti lance un switch capable de fournir du PoE et des données sur 800 mètres. Au bout de la ligne, il reste 13 watts et 10 Mbit/s. Pour y parvenir, un câble spécifique et un point de terminaison matériel sont nécessaires en plus du switch.

Les normes de câblage prévoient une longueur de canal maximale de 100 mètres pour l'Ethernet sur cuivre. Au-delà, un fonctionnement fiable n'est plus garanti avec la technologie conventionnelle. Cela s'applique aussi bien aux données qu'au Power over Ethernet, ou PoE, qui transmet l'électricité et les données sur le même câble. Quiconque souhaite faire fonctionner une caméra de surveillance au bout d'un grand terrain ou un capteur en extérieur a donc besoin d'une solution pour les deux.

Ubiquiti souhaite repousser cette limite avec un switch longue portée. Le switch USW-LR-Switch-8-PoE dispose de huit ports qui fournissent de l'électricité et des données sur un seul câble jusqu'à 800 mètres de distance – mais uniquement avec le câble du fabricant et un point de terminaison matériel supplémentaire à l'extrémité de chaque ligne.

Ce que le switch peut faire – et ce qu'il ne peut pas

Le switch propose huit ports RJ45, qui fournissent tous du PoE selon la norme PoE++. Leur vitesse est toutefois limitée – et elle diminue en deux étapes avec la distance. Jusqu'à une distance d'environ 400 mètres, le switch négocie généralement 100 Mbit/s selon Ubiquiti. Au-delà, le débit tombe à 10 Mbit/s. Pour un capteur qui envoie une valeur de mesure toutes les quelques minutes, cela suffit. Pour un flux vidéo de qualité moyenne également. Mais pas pour la qualité fournie par les caméras les plus modernes. À cela s'ajoutent deux connexions séparées pour le réseau : un uplink Gigabit et un port SFP qui accepte la fibre optique.

Le deuxième compromis concerne l'électricité. Sur le switch, chaque port fournit jusqu'à 90 watts. Au bout d'un câble de 800 mètres, il en reste 13 watts – assez pour une caméra économe ou un capteur simple, mais pas pour une caméra de surveillance motorisée de 51 watts. Celle-ci ne fonctionne que jusqu'à environ 200 mètres. À 100 mètres, il arrive encore 71,3 watts.

Le point de terminaison : traducteur, pas amplificateur

À l'extrémité de chaque longue distance, il faut un point de terminaison UACC-LR. En cas de pleine charge de tous les ports, il en faut donc huit. Ce n'est pas un amplificateur qui rafraîchit et transmet le signal, mais un traducteur : il reçoit le signal propriétaire longue portée et le transmet à l'appareil final sous forme d'Ethernet conforme aux normes et de PoE standard. Sans lui, on en reste aux 100 mètres habituels.

À cela s'ajoute le câble. Ubiquiti n'indique la portée totale qu'avec son propre câble extérieur, le UACC-Cable-C5e-Outdoor-Pro-305M-W. Le fabricant ne propose pas encore de câble continu de 800 mètres – il livre le câble en rouleaux de 305 mètres (1000 pieds). Pour une seule ligne de 800 mètres, il faut donc trois rouleaux, qui doivent être équipés de connecteurs RJ45 sur place et reliés à deux points de jonction avec des coupleurs extérieurs étanches.

Le calcul pour une ligne de 800 mètres : 274 dollars US pour le switch, 99 dollars US pour le point de terminaison et trois fois 149 dollars US pour le câble, soit 447 dollars US. Cela fait un total de 820 dollars US, plus d'autres dépenses pour les coupleurs et autres, avant même que le premier appareil final ne soit branché. Ceux qui ont besoin de plusieurs lignes multiplient la part du point de terminaison et du câble en conséquence.

Nous nous efforçons d'ajouter le switch, le point de terminaison UACC-LR et le câble extérieur de 305 mètres à notre assortiment le plus rapidement possible.

Photo d’en-tête : Ubiquiti

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