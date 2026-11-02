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Piratage de Binance : la piste mène en Corée du Nord

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 2/11/2026

Des pirates informatiques ont dérobé pour plus de six milliards de dollars de monnaie numérique sur Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde. Bien que le fournisseur rembourse la quasi-totalité du préjudice, cela ne se fera pas immédiatement. Le FBI soupçonne un groupe de hackers nord-coréens.

Après le plus grand piratage crypto de l'histoire, le nettoyage commence. La chose la plus importante d'abord : depuis dimanche, vous pouvez à nouveau retirer vos avoirs. Mais seulement progressivement, selon la devise. La plateforme d'échange crypto Binance libère d'abord les grandes devises demandées pour le trading. Il s'agit notamment du Bitcoin, de l'Ether et du Doge, ainsi qu'une partie des stablecoins USDT et USDC. D'autres devraient suivre plus tard.

Après le choc de l'énorme fuite de capitaux et l'assurance de Binance de couvrir les pertes, de nombreux investisseurs ont voulu mettre leurs avoirs en sécurité dès le premier jour. Environ 3,6 milliards de dollars américains ont quitté la plateforme rien que dimanche. Selon Binance, cela ne représenterait toutefois que deux pour cent de tous les fonds déposés sur la plateforme. Le service d'analyse DefiLama contredit cette affirmation. Son rapport fait état d'une fuite d'environ 5,81 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, Binance doit publier des documents révélant les avoirs réels de la plateforme. Les clients pourront ainsi vérifier si leurs soldes sont entièrement couverts.

Comment cela a-t-il pu arriver ?

Les premières enquêtes ont montré que les pirates ont préparé l'opération pendant au moins un jour et demi. Ils ont frappé le soir du 29 octobre à 21 heures. Ils ont accédé aux portefeuilles numériques par lesquels Binance traite habituellement les retraits des clients. Ils ont fait en sorte que ces comptes transfèrent de l'argent vers eux-mêmes. Ils ont détourné une grande partie des 6,3 milliards en seulement 20 minutes.

Actuellement, il n'est pas tout à fait clair comment les auteurs ont pu accéder au système. Binance suppose que tout a commencé par l'ordinateur portable compromis d'un employé. Ce n'est que dans la nuit que Binance a confirmé l'attaque. Vers 1h30 du matin, la plateforme a arrêté tous les dépôts et retraits. Au début, l'entreprise a assuré que tous les fonds des clients étaient en sécurité. Plus tard, elle a admis que ce n'était pas le cas, mais que Binance couvrirait tous les dommages.

En coulisses, une course contre la montre digne d'un film s'est déroulée pour l'argent : une partie de l'argent volé était constituée de ce que l'on appelle des stablecoins. Il s'agit de cryptomonnaies indexées sur le dollar américain. Les entreprises derrière ces devises peuvent bloquer les avoirs – ce qu'elles ont fait. Elles ont gelé environ trois milliards de dollars américains. Pendant ce temps, les pirates ont tenté de convertir l'argent dans d'autres cryptomonnaies avant qu'il ne soit gelé. Selon TRM Labs, 2,4 milliards de dollars américains ont été perdus de cette manière.

L'incident a également eu un impact sur la valeur des devises. Le Bitcoin est tombé temporairement sous les 77 000 dollars américains, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis la mi-septembre.

Les analystes et le FBI pointent du doigt la Corée du Nord

Dès la première nuit, les analystes de TRM Labs ont attribué le piratage au groupe de hackers nord-coréen « TraderTraitor ». Samedi, le FBI a confirmé ces soupçons. Les enquêteurs ont observé le groupe en train de convertir l'argent volé. Le même groupe aurait déjà réussi un coup en 2025 : ils auraient dérobé 1,5 milliard de dollars américains à la plateforme crypto Bybit.

Kim Jong-un profite-t-il du piratage ? Les groupes de hackers nord-coréens travaillent souvent pour le compte du gouvernement.

Binance annonce aujourd'hui que 95 pour cent des dommages financiers ont déjà été remboursés. Pour ce faire, la plateforme a racheté les pièces avec ses propres fonds provenant d'un fonds d'urgence. Le reste devrait suivre. Ils prévoient également de présenter un rapport détaillé sur les événements une fois l'enquête terminée.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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