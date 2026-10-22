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25 milliards de dollars d'amende pour Meta

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 22/10/2026

Le scandale Cambridge Analytica de 2018 rattrape Mark Zuckerberg huit ans plus tard. Un tribunal du Nouveau-Mexique condamne Meta à une amende qui engloutirait près de la moitié de son bénéfice annuel.

Meta est condamné à payer une amende de 25 milliards de dollars américains dans l'État du Nouveau-Mexique. Un juge a condamné le groupe pour avoir trompé ses utilisateurs dans le cadre du scandale Cambridge Analytica. Des données provenant de millions de profils Facebook avaient été détournées afin d'influencer les électeurs et électrices potentiels de Trump par le biais de messages ciblés.

En septembre, un jury avait conclu que Meta avait ainsi enfreint la loi sur la protection des consommateurs du Nouveau-Mexique plus de 43 millions de fois. Concrètement, le groupe aurait induit sa clientèle en erreur sur la manière dont il protège les données des utilisateurs et dont il empêche la désinformation et les discours de haine sur la plateforme. La loi autorise jusqu'à 5 000 dollars américains par infraction. Théoriquement, plus de 219 milliards de dollars américains auraient été possibles. Le juge a fixé le montant à 25 milliards. L'argent doit être intégralement reversé au système scolaire de l'État.

Meta : «Taxe sur la liberté d'expression»

Meta rejette ces accusations. Le groupe a l'intention de faire appel. Le directeur juridique responsable, C.J. Mahoney, parle d'une «taxe sur la liberté d'expression» qui rendrait les affaires au Nouveau-Mexique «presque impossibles». Le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torrez, souligne en revanche que cette affaire montre qu'aucune entreprise n'est «trop puissante pour être tenue responsable».

Ce jugement s'inscrit dans une série de procédures coûteuses. Lors d'un précédent procès au Nouveau-Mexique, Meta avait déjà été condamné à près d'un milliard de dollars américains en raison des risques pour les enfants. Par ailleurs, le groupe a conclu un accord amiable d'environ 18 milliards de dollars américains avec un groupe d'États américains sur des questions de protection de la jeunesse.

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Si l'amende n'est pas annulée par la cour d'appel, elle ne représenterait certes pas un risque existentiel pour Meta, mais elle serait tout à fait douloureuse. Elle correspond à environ 40 pour cent du bénéfice annuel de 2025, qui s'élevait à 60,5 milliards. Au troisième trimestre 2026, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 64,6 milliards de dollars américains et un bénéfice net de 9,86 milliards de dollars américains.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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