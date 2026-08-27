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17 milliards d'amende et délai imparti : Meta tente de limiter les dégâts

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 27/8/2026

Meta doit agir : une durée d'utilisation quotidienne de deux heures est désormais en vigueur aux États-Unis pour Facebook et Instagram. De plus, des amendes de 17 milliards de dollars américains sont exigibles. Malgré cela, Meta a de la chance.

Dans le cadre du grand procès contre Meta – 47 des 50 États faisaient partie des plaignants – un accord a pu être trouvé. Les États plaignants accusaient le groupe de mettre activement en danger la santé mentale des jeunes avec Facebook et Instagram. Concrètement, cela se produirait via des fonctionnalités addictives sur les portails. Le procès est désormais clos. En contrepartie, Meta s'engage à verser une amende de 17,1 milliards de dollars américains et à apporter quelques modifications aux fonctionnalités de Facebook et Instagram.

Les concurrents doivent également payer

Les quelque 17 milliards de dollars sont répartis en plusieurs paiements. Dans un premier temps, Meta versera un montant de douze milliards, réparti sur dix ans. Les cinq milliards restants ne seront dus que si la concurrence accepte des accords similaires. C'est-à-dire : SnapChat, TikTok et YouTube.

Meta a exigé cette condition dans cet accord. Car si Meta est la seule entreprise à accepter ces nouvelles restrictions fonctionnelles, les jeunes se tourneront vers d'autres plateformes. Meta perdrait ainsi de l'argent. Cela encourage également les autres entreprises à accepter de tels accords et « amendes forfaitaires ». Le risque que la somme réclamée soit plus élevée autrement est grand.

Indépendamment de cette amende, Meta effectue un paiement à l'État du Texas en raison d'accusations similaires dans une procédure séparée. L'argent doit notamment être investi dans des offres psychologiques pour les jeunes et des programmes scolaires de sensibilisation.

Que doit changer Meta sur ses plateformes ?

Aux États-Unis, plusieurs choses vont changer. Meta met fin au « doomscrolling », c'est-à-dire le défilement continu et sans fin à travers des millions de vidéos. De plus, l'entreprise introduit une limite d'utilisation de deux heures par jour sur ses plateformes. Il existe également des restrictions concernant les horaires : aucune notification ne sera envoyée entre minuit et six heures du matin ainsi que pendant les heures de cours jusqu'à 15 heures. En termes de contenu, Meta limite également les filtres de beauté et les compteurs de likes et mise sur un nouveau système étendu de vérification de l'âge. Si TikTok et consorts acceptent également de telles limites, Meta réduira même la durée d'utilisation quotidienne à une heure par jour. Pour l'instant, cela ne devrait pas avoir d'impact sur l'Europe. Mais l'évolution de la situation reste incertaine.

Conclusion : Meta s'en sort à bon compte

Grâce à cet accord, Meta fait certes certaines concessions. Mais celles-ci sont clairement calculées. Car cela met fin à une procédure dans laquelle une amende de 200 milliards était initialement réclamée. Une autre procédure provenant de l'État du Tennessee – concernant les droits des consommateurs – a également été abandonnée.

La situation est différente pour les plaintes privées : certains districts scolaires et des particuliers poursuivent également Meta, entre autres. Les premières procédures débuteront dès octobre. Leur issue se fera encore attendre quelque temps et reste incertaine.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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