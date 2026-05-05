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Spotify : un crochet vers la musique d'IA

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 5/5/2026

Spotify introduit une coche verte. Ceci est censé indiquer si la musique a réellement été créée par un humain.

Lorsque vous naviguez sur Spotify, vous serez en mesure de savoir plus rapidement si le profil d'un artiste est celui d'une personne réelle. Ou, pour être plus précis, si une personne a produit elle-même la musique ou si elle a simplement appuyé sur le bouton de Suno et compagnie. Le service de streaming a introduit à cet effet un nouveau label : «Verified by Spotify». Une coche vert clair vous indique qu'un profil a été considéré comme «authentique». L'entreprise réagit ainsi à une évolution que vous avez peut-être déjà remarquée vous-même : De plus en plus de musique est créée à l'aide de l'intelligence artificielle (ou entièrement par l'intelligence artificielle) et est téléchargée en masse sur les plateformes.

Comment Spotify vérifie-t-il les artistes et les interprètes?

En tant qu'artiste, vous ne recevez pas le nouveau badge simplement contre paiement, comme cela se passe parfois sur les plateformes de médias sociaux. Spotify examine différents critères. Il s'agit par exemple des concerts, des offres de merchandising ou des profils de médias sociaux liés. Une certaine activité sur la plateforme joue également un rôle. Les artistes doivent faire preuve d'une écoute continue et se conformer aux règles du service. Il n'est pas prévu de vérifier l'identité au moyen d'une carte d'identité ou autre. Au lieu de cela, le service évalue l'image globale «d'un profil d'artiste».

Le crochet est attribué par Spotify selon différents critères.

Pourquoi et pourquoi maintenant?

Au cours des derniers mois, le nombre de chansons générées par l'IA a considérablement augmenté. Rien d'étonnant à cela : sur de nombreuses plates-formes, tout un chacun peut, en appuyant sur quelques prompteurs, faire générer de la musique par un simple bouton. En quelques minutes et avec une qualité parfois étonnante. Les plates-formes de streaming sont donc confrontées à unflux de contenus de ce type. Une fois de plus, il s'agit d'un moyen de gagner de l'argent. De plus, dans de nombreux pays, il n'existe pas encore de mesures juridiques efficaces qui permettraient d'endiguer ce phénomène.

Comment Spotify va-t-il procéder maintenant ?

Pour commencer, la vérification s'adresse clairement aux artistes considérés comme «vrai». Spotify exclut dans un premier temps les profils qui représentent principalement de la musique générée par l'IA ou des personas artificiels. Dans le même temps, l'entreprise souligne que la définition «de l'authenticité peut évoluer». Les limites entre la créativité humaine et l'assistance de l'IA sont floues.

Selon Spotify, plus de 99 pour cent des artistes les plus recherchés devraient toutefois recevoir un tel badge dès le début. Parmi eux, on trouve de nombreux artistes indépendants, et pas seulement les grands noms des grandes maisons de disques. Outre la coche, Spotify teste des fonctionnalités supplémentaires : Des sections sont par exemple prévues pour regrouper des informations importantes telles que les sorties, les dates de tournée ou d'autres activités. Mais cela peut encore prendre du temps avant que tout cela soit déployé à grande échelle.

Le nouveau système ne résout évidemment pas tous les problèmes. Actuellement, vous n'avez par exemple pas la possibilité de filtrer uniquement les artistes vérifiés. En outre, il n'est pas clair comment Spotify et d'autres sociétés vont gérer à long terme la musique entièrement générée par l'IA - ce qui ne changera probablement pas à court terme, étant donné la situation juridique incertaine.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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