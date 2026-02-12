Nouveautés + tendances 40 12

L'escalade des archives d'Anna : 2,8 millions de titres Spotify publiés

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 12/2/2026

Le conflit entre Spotify et Anna's Archive passe à la vitesse supérieure. La plateforme, connue pour ses "bibliothèques de l'ombre", a commencé à publier des millions de chansons de Spotify, malgré l'injonction du tribunal.

Anna's Archive est un méta-moteur de recherche de bibliothèques parallèles qui permet de trouver des livres piratés et d'autres ressources. Mais il n'est pas question de s'arrêter au texte : Fin 2025, le site annonce qu'il a sécurisé la quasi-totalité des archives de Spotify. Il s'agit des métadonnées des titres les plus connus et les plus écoutés, soit environ 86 millions de morceaux.

Qu'est-ce qu'Anna's Archive? Anna's Archive (depuis 2022) est un moteur de recherche anonyme de shadow libraries, qui fonctionne comme la plus grande bibliothèque ouverte au monde. Il offre un accès centralisé à des millions de livres et d'articles scientifiques dans le but de rendre le savoir disponible gratuitement, de manière globale et permanente.

Alors que seules les métadonnées étaient accessibles dans un premier temps, Spotify a rapidement réagi en portant plainte, en collaboration avec les labels Sony, Universal et Warner. L'objectif : mettre le site hors ligne de manière permanente. Bien que les archives aient perdu quelques domaines, elles restent accessibles via des extensions alternatives, notamment depuis le Groenland.

Publication à domicile via un fichier JSON

Sans annonce officielle et sans liste formelle, 47 torrents contenant un total de 60 000 fichiers Spotify ont été découverts entre-temps.

Ceci fait l'objet de discussions animées sur Reddit - en effet, les fichiers peuvent être trouvés très discrètement via le torrent «torrents.json». De plus, l'archive n'a pas attribué de noms clairs aux titres, mais des identifiants abstraits de pistes Spotify. C'est probablement pour cette raison qu'Anna's Archive a également publié un fichier de métadonnées consultable qui sert d'index pour les titres. Ces métadonnées contiennent des informations telles que la chanson, l'album et l'éditeur

Contre l'ordonnance de référé

En fait, l'injonction du 16 janvier 2026 interdit explicitement à la plateforme d'héberger ou de distribuer du contenu protégé par le droit d'auteur. Des prestataires de services tels que Cloudflare ont également reçu l'ordre de cesser leur assistance.

Après une courte pause pendant laquelle la section musique du site était hors ligne, les archives semblent avoir trouvé un moyen de contourner les blocages. Comme de nombreux registraires de domaines internationaux n'appliquent pas automatiquement les décisions de justice américaines, le site reste accessible pour le moment.

Et que dit Spotify?

Spotify et les labels de musique impliqués restent pour l'instant très discrets. Contacté par Torrentfreak, Spotify s'est contenté de renvoyer à l'injonction existante et n'a fait aucun autre commentaire.

Comme Anna's Archive n'a publié qu'une fraction des 300 téraoctets annoncés, il est à craindre que beaucoup plus de données se retrouvent sur le net dans un avenir proche.

Photo d’en-tête : Thibault Penin/ Unsplash

