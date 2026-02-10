Nouveautés + tendances 9 12

Discord introduit un contrôle d'âge mondial

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 10/2/2026

Si vous souhaitez accéder à des contenus réservés aux adultes, vous devrez vous soumettre à une vérification de l'âge sur Discord à partir de mars 2026. Dans la plupart des cas, cette vérification se fera par le biais de l'IA. Il existe toutefois des inquiétudes quant à la fiabilité et à la protection des données.

Discord introduit à partir de mars des contrôles d'âge plus stricts dans le monde entier et lie l'accès complet à la plateforme à un scan du visage ou à une pièce d'identité. «Tous les nouveaux comptes et les comptes existants seront d'abord configurés sur», un site adapté aux adolescents. Ce n'est que lorsqu'ils seront considérés comme majeurs qu'ils pourront à nouveau accéder sans restriction aux contenus et fonctions réservés aux adultes.

Techniquement, Discord utilise une combinaison d'estimation automatique de l'âge et de vérification active. Un modèle d'inférence de l'âge évalue d'abord s'il s'agit d'un adulte à partir de métadonnées telles que l'âge du compte, les données de l'appareil et les modèles d'utilisation. Les messages et contenus privés ne seraient pas évalués à cet effet. Si ce modèle d'estimation ne suffit pas, les utilisateurs doivent prouver activement leur âge, soit par un selfie vidéo, soit par une photo d'une pièce d'identité officielle.

Les serveurs pour adultes devront désormais obligatoirement vérifier l'âge.

Source : Discord

Les comptes non vérifiés ne pourront plus accéder aux serveurs et aux canaux soumis à une limite d'âge et ne pourront pas débloquer de contenus sensibles. Les messages directs des contacts inconnus sont envoyés par défaut dans une boîte de réception séparée et les avertissements relatifs aux demandes d'amitié ne peuvent pas être désactivés. Les adhésions existantes à des communautés marquées «18+» sont cachées jusqu'à ce que la vérification de l'âge soit terminée.

Entre protection des données et pression réglementaire

Discord insiste sur sa volonté de préserver la confidentialité des données. Les selfies vidéo pour l'estimation de l'âge ne doivent pas quitter l'appareil, les scans de cartes d'identité seraient «dans la plupart des cas» effacés immédiatement après la confirmation. Le statut d'âge vérifié ne serait visible que pour la personne concernée. En même temps, l'entreprise réagit ainsi à la pression réglementaire : en Grande-Bretagne et en Australie, des mécanismes similaires ont déjà été introduits dans le cadre de nouvelles lois sur la sécurité en ligne. Les exigences en matière de contrôle de l'âge sur les grandes plateformes se multiplient dans le monde entier.

Parallèlement, le débat sur les obligations d'identification numérique s'intensifie. Les défenseurs de la vie privée avertissent depuis des années que les systèmes centralisés de vérification de l'âge offrent une surface d'attaque pour les fuites de données et créent de facto de nouveaux registres d'identité. Discord lui-même a fait l'objet de critiques en octobre après qu'un ancien partenaire de vérification a compromis des images d'identifiants gouvernementaux de dizaines de milliers d'utilisateurs .

La qualité du classement automatique par les algorithmes reste également ouverte. L'IA est susceptible de faire des erreurs et de ne pas reconnaître les utilisateurs majeurs comme tels, mais aussi de classer à tort les mineurs comme des adultes. Par le passé, la communauté des joueurs a également utilisé des astuces pour déjouer les scans faciaux. Par exemple, le mode photo du jeu vidéo «Death Stranding». .

Photo d’en-tête : Shutterstock

