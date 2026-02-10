Nouveautés + tendances 16 13

Plus de chat IA sans publicité : ChatGPT affiche désormais des publicités aux États-Unis

Debora Pape Traduction : traduction automatique 10/2/2026

OpenAI met fin à l'ère des conversations IA sans publicité et commence à diffuser des annonces directement dans ChatGPT aux États-Unis. Outre les utilisateurs gratuits, les abonnés au nouveau tarif d'entrée de gamme ChatGPT Go sont concernés.

OpenAI prend les choses au sérieux : les utilisateurs de ChatGPT aux Etats-Unis verront désormais de la publicité. L'entreprise avait déjà annoncé cette mesure pour son chatbot à la mi-janvier. Dans un nouveau blog post, on peut désormais lire les détails. Dans un premier temps, OpenAI lance une phase de test pour évaluer la manière dont les annonces seront diffusées. Il est presque certain que les utilisateurs européens seront tôt ou tard confrontés à des publicités, à condition que rien ne s'y oppose en matière de protection des données.

Les publicités s'affichent sous la réponse du chatbot et sont signalées par la mention «Sponsored». Tous les utilisateurs ne voient pas de publicité : Il est possible de s'en affranchir en souscrivant un abonnement coûteux. Ceux qui ne souhaitent pas le faire peuvent également opter pour une version sans publicité de ChatGPT avec un nombre de demandes limité. Il existe également d'autres moyens de contourner la publicité. Nous y reviendrons plus loin.

Les publicités peuvent être affichées sous forme de carrousel sous les réponses de ChatGPT.

Source : OpenAI

ChatGPT est le chatbot le plus populaire avec 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires dans le monde. Pour OpenAI, il est logique de monétiser cette large base d'utilisateurs. OpenAI justifie l'introduction de la publicité par le coût élevé de la mise à disposition de l'infrastructure. Pourtant, Sam Altman, directeur général d'OpenAI, avait longtemps refusé les publicités, n'envisageant que en dernier recours. Cela donne une idée de la situation

Qui voit les publicités ?

Les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT ne sont pas les seuls à voir les publicités, ceux qui paient huit dollars par mois pour l'abonnement premium le moins cher du service, ChatGPT Go, sont également concernés. Go n'a été lancé qu'en janvier 2026. Les tarifs Plus, Pro, Business et Enterprise, nettement plus chers, restent sans publicité. Pour cela, il faut toutefois débourser au moins 20 dollars US par mois. OpenAI n'a pas encore communiqué le nombre d'accès à la version sans publicité, dont l'utilisation est limitée.

Les personnes de moins de 18 ans ne verront généralement pas de publicité. Une phrase intéressante sur la page d'aide ChatGPT pourrait offrir une échappatoire à l'utilisation sans publicité dans ce contexte : «Les publicités n'apparaîtront pas pour les utilisateurs connectés qui nous disent - ou dont nous supposons - qu'ils ont moins de 18 ans».

ChatGPT n'étant pas en mesure de vérifier l'âge des utilisateurs non connectés, aucune publicité ne sera diffusée. Les chats temporaires, les images générées et les chats dans le navigateur propre à OpenAI «ChatGPT Atlas». restent également exempts de publicité.

Contenu des annonces et confidentialité

OpenAI promet que les publicités n'influenceront pas les réponses. Les annonces seront sélectionnées en fonction de leur pertinence thématique. L'historique des discussions et les interactions antérieures avec les annonces peuvent également être pris en compte. Les publicités peuvent par exemple être masquées. Les publicités similaires pourraient alors être moins nombreuses.

La diffusion des annonces peut également être contrôlée par des options de configuration, selon OpenAI : L'historique complet des annonces et les données d'intérêt collectées peuvent être supprimés. L'affichage de publicités personnalisées et l'inclusion de l'historique des discussions peuvent également être entièrement désactivés.

Les fournisseurs d'annonces ne devraient pas recevoir de données personnelles ou d'extraits de chat. Selon OpenAI, ils ne reçoivent que des rapports sur les impressions et les clics des utilisateurs.

«Produits et services que vous allez adorer»

Rares sont les utilisateurs qui sautent de joie devant les publicités. Surtout lorsque les utilisateurs se méfient de la promesse d'indépendance des réponses du chatbot.» Pour rendre la nouvelle mesure plus attrayante, OpenAI parle d'une valeur ajoutée à long terme «pour les utilisateurs.

La société fait référence au fait que ChatGPT est souvent utilisé à des fins de recherche. Les publicités de produits et services associés, «qu'ils vont adorer», sont présentées par OpenAI comme utiles. L'interface conversationnelle - c'est-à-dire la conversation avec le chatbot, y compris l'affinement des demandes - peut également permettre de diffuser des annonces qui «correspondent naturellement à ce que les utilisateurs souhaitent atteindre.»

Parallèlement, Anthropic, la société d'intelligence artificielle derrière le chatbot Claude, a placé quatre courtes vidéos ironiques dans le cadre du très populaire Super Bowl aux Etats-Unis. Anthropic souhaite ainsi souligner que Claude reste sans publicité - et montrer à quel point «naturel» la publicité pourrait se sentir dans les conversations des chatbots. A savoir pas du tout.

Anthropic a d'ailleurs été fondée par d'anciens employés d'OpenAI. Ceux-ci avaient quitté OpenAI en 2019, lorsque l'entreprise avait tourné le dos à ses aspirations crédibles à but non lucratif et avait conclu un accord de coopération avec Microsoft.

Photo d’en-tête : Shutterstock/Daniel Chetroni

