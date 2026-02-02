Nouveautés + tendances 33 20

Pay or consent : Voici les projets de Meta avec WhatsApp

2/2/2026

WhatsApp prévoit de faire de la publicité dans la section "Actualités" et teste un abonnement optionnel pour une utilisation sans publicité. Les conversations et les appels restent gratuits et sans publicité.

Le service de messagerie du groupe Meta cherche apparemment des sources de revenus supplémentaires. Selon le portail de factchecking Mimikama.at, il miserait pour cela sur un mélange de publicité et de modèle payant volontaire. Cependant, tous les domaines ne sont pas concernés.

Les fonctions de base resteront gratuites et sans publicité

La publicité devrait apparaître à l'avenir dans la section «Actualités». C'est-à-dire là où vous pouvez actuellement voir les statuts de vos contacts ou les chaînes WhatsApp auxquelles vous êtes abonné. WhatsApp veut placer des annonces entre ces contenus. WhatsApp souligne toutefois que les fonctions centrales restent gratuites. Vous pouvez toujours avoir des conversations individuelles et de groupe, passer des appels téléphoniques, lancer des appels vidéo et envoyer des photos, des vidéos et des documents. Le cryptage de bout en bout de vos communications privées est également maintenu. Selon Meta, la publicité n'accède pas au contenu des chats ni aux appels.

Meta fait des trucs méta : Payer ou accepter

Parallèlement à la publicité, WhatsApp teste un abonnement payant. Cela devrait vous permettre d'utiliser la section des mises à jour sans publicité. Des indices sont déjà apparus dans des versions de test de l'application, comme le rapporte WABetaInfo. Le prix mensuel est actuellement d'environ quatre francs ou euros, mais il n'y a pas encore de confirmation officielle. Le paiement devrait se faire via les app stores d'Apple et de Google, y compris la résiliation via les mêmes plateformes.

Modèle Pay-or-Consent à l'essai.

Pourquoi WhatsApp change de cap

L'évolution vers la publicité et les abonnements est également liée aux contraintes juridiques de l'Union européenne. Des cadres réglementaires comme le Digital Markets Act obligent les grandes plateformes à proposer un choix entre des fournisseurs financés par la publicité et des alternatives payantes. Un modèle similaire existe déjà sur Facebook et Instagram. On ne sait pas encore quand les publicités et les options d'abonnement seront lancées en Suisse.

