Nouveautés + tendances 5 5

Le procès s'ouvre aux États-Unis : les médias sociaux rendent-ils les enfants délibérément dépendants ?

Debora Pape Traduction : traduction automatique 28/1/2026

Google et Meta doivent se défendre contre les accusations de rendre les jeunes dépendants et de leur nuire ainsi. Le procès pourrait aboutir à des amendes de plusieurs milliards de dollars et à des changements structurels des services de médias sociaux.

Selon des études comme celle-ci, les médias sociaux peuvent favoriser la dépression et nuire aux mineurs en particulier, en raison de tendances dangereuses. C'est pourquoi l'Australie est devenue il y a quelques semaines le premier pays au monde à interdire les médias sociaux aux enfants et adolescents de moins de 16 ans. Ils ne peuvent plus utiliser des plateformes comme Tiktok, X, Facebook, Instagram et YouTube dans le pays.

Nouveautés + tendances L'Australie interdit les médias sociaux aux moins de 16 ans par Samuel Buchmann

La question de savoir si ces services sont délibérément conçus pour rendre les jeunes dépendants fait l'objet d'un premier grand procès à Los Angeles (États-Unis). Le cas d'une jeune Américaine aujourd'hui âgée de 19 ans et portant les initiales «KGM» est considéré comme un procès qui fera date. Le jury sera sélectionné cette semaine. Le procès devrait s'étaler sur plusieurs semaines.

Les faits reprochés : des mécanismes de jeux d'argent sur des plateformes de médias sociaux

KGM rend les entreprises derrière Tiktok, Facebook, Snapchat et YouTube responsables de ses problèmes psychologiques. Selon leur raisonnement, les plateformes utilisent des mécanismes similaires à ceux des systèmes de jeux d'argent qui créent une dépendance. Elles encourageaient le défilement sans fin et incitaient à ouvrir les applications encore et encore avec des notifications push fréquentes.

L'objectif : garder les jeunes le plus longtemps possible dans le flux et leur présenter des publicités. Parallèlement, les services ne s'attaquent pas assez au cyber-harcèlement et ne protègent pas suffisamment contre les contenus nuisibles. KGM aurait été dépendant des médias sociaux dans sa jeunesse et souffrirait pour cette raison de dépressions et de pensées suicidaires.

Les groupes technologiques affirment toutefois que les mesures de protection des mineurs mises en place jusqu'à présent sont suffisantes et que les problèmes psychologiques des jeunes ne sont pas uniquement imputables aux réseaux sociaux. Google et Meta font référence à leurs mesures de sécurité existantes et affirment qu'ils ne sont pas responsables du contenu des sites tiers.

Meta, en particulier, devrait avoir du mal à se dégager de sa responsabilité. Dans les «Facebook Files», qui ont fait l'objet d'une fuite en 2021, on peut lire que l'entreprise est consciente des effets néfastes des médias sociaux (en l'occurrence Instagram), mais qu'elle ne fait rien pour y remédier.

En coulisse Pouce vers le bas pour Facebook par Coya Vallejo Hägi

Plus d'un millier d'autres plaintes en cours

Quelques jours avant le procès, Tiktok et Snap sont parvenus à un accord à l'amiable avec KGM et évitent ainsi le banc des accusés. On ne sait pas à quelles conditions l'accord a été conclu. Des responsables de Google, qui exploite YouTube, et de Meta, la maison mère de Facebook, devront cependant répondre à des questions. On attend notamment une déclaration du directeur général de Meta, Mark Zuckerberg.

Par le passé, Zuckerberg a déjà été interrogé devant le Congrès américain sur des accusations de ce type - mais il n'y a pas eu jusqu'à présent de véritables conséquences ou de réglementation beaucoup plus stricte.

Cela pourrait changer. Plus de mille autres plaintes ont été déposées par des parents, des districts scolaires et presque tous les États américains. En Californie, ces procédures sont désormais regroupées. L'affaire actuelle sert de test et pourrait servir de référence pour tous les procès à venir.

Le jugement pourrait avoir des conséquences importantes pour les médias sociaux

Si le jury se range aux arguments des plaignants, les entreprises risquent des amendes de plusieurs milliards de dollars, des obligations plus strictes en matière de protection des mineurs, des obligations de transparence pour les algorithmes - et peut-être des changements structurels sur les plateformes elles-mêmes. Sarah Gardner, directrice d'une initiative pour la sécurité des enfants en ligne, fait une comparaison radicale : le procès ressemble aux précédents procès sur le tabac, qui ont reconnu les effets du tabac sur la santé et qui ont abouti à une quasi-interdiction de la publicité pour le tabac dans les lieux publics.

Photo d’en-tête : Shutterstock/Iren_Geo

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 5 personne(s)







