L'Australie interdit les médias sociaux aux moins de 16 ans

Une loi australienne vise à protéger les enfants des dangers des médias sociaux. En Suisse aussi, un sondage montre un large soutien à une interdiction. Des voix critiques voient toutefois des problèmes dans la mise en œuvre.

L'Australie a décrété une interdiction des médias sociaux pour les enfants et les adolescents. Toute personne âgée de moins de 16 ans ne pourra plus à l'avenir s'adonner à des plateformes telles qu'Instagram, TikTok ou X. La loi a été adoptée jeudi par le Sénat australien par 34 voix contre 19. La Chambre des représentants l'avait même approuvée auparavant par 102 voix contre 13. L'État fait ainsi figure de pionnier au niveau international.

La loi impose aux opérateurs de plateformes de médias sociaux d'empêcher systématiquement les moins de 16 ans de posséder un compte, mais elle ne précise pas comment. Meta et autres ont maintenant un an pour le faire. Si une entreprise ne fait pas suffisamment d'efforts, elle peut se voir infliger une amende allant jusqu'à 50 milliards de dollars australiens (33 milliards de dollars US).

Le Premier ministre australien Anthony Albanese veut mettre les grandes entreprises technologiques devant leurs responsabilités.

L'interdiction vise à protéger les jeunes des effets négatifs des médias sociaux. "Nous savons que les médias sociaux causent des dommages sociaux", dit le Premier ministre Anthony Albanese. Les enfants seraient exposés à la haine et au harcèlement sur ces plateformes, souffriraient plus souvent de dépression, lutteraient contre les problèmes de sommeil et auraient une moins bonne image de leur propre corps.

Les partisans de l'interdiction affirment qu'elle résout le problème de l'action collective : les parents individuels peuvent difficilement interdire les médias sociaux à leurs enfants, car ceux-ci sont alors exclus socialement. En revanche, si personne n'est autorisé à utiliser les plateformes, personne ne manquera rien. Les opposants à cette idée affirment que les médias sociaux aident les jeunes à se connecter aux communautés .

La mise en œuvre n'est pas claire

La capacité de l'Australie à faire appliquer l'interdiction reste incertaine. La menace d'une amende de 33 millions de dollars ne devrait pas être très menaçante pour les plus grandes entreprises du monde. Les critiques critiquent également le fait que les jeunes contourneront facilement les mécanismes de contrôle technique - car la loi n'exige pas d'identification par carte d'identité officielle pour des raisons de protection des données.

La responsable australienne de l'eSafety, Julie Inman Grant , rétorque que Big Tech trouverait déjà un moyen de se conformer aux exigences. "Ils disposent de ressources financières, de technologies et de certains des esprits les plus brillants. Ils identifient des groupes d'utilisateurs pour des publicités ciblées". Les entreprises pourraient également utiliser ce savoir-faire pour vérifier l'âge d'un enfant.

Les entreprises comme Meta font des milliards de bénéfices en vendant de la publicité ciblée.

Sondage en Suisse : près de 80 pour cent en faveur de l'interdiction

En Suisse aussi, l'idée d'interdire les médias sociaux aux jeunes rencontre un large soutien, comme le montre un sondage représentatif réalisé par Tamedia. 78 pour cent des personnes interrogées âgées de 18 à 65 ans sont favorables à un âge minimum légal de 16 ans. Le soutien serait élevé, quels que soient les groupes d'âge et l'appartenance à un parti politique.

La classe politique suisse est divisée sur la question de savoir si une réglementation légale est la bonne voie à suivre. La conseillère nationale du centre Regina Durrer a déclaré à "20 Minuten" qu'elle pourrait très bien s'imaginer lancer une intervention. Ses idées comprennent également une loi similaire à celle en vigueur en Australie.

Dürrer, son collègue de parti Dominik Blunschy, estime toutefois qu'il serait difficile de mettre en œuvre une interdiction étatique. D'autres conseillers nationaux ne sont pas non plus favorables à une telle approche : Matthias Aebischer (PS) plaide plutôt pour l'apprentissage d'une "utilisation judicieuse des appareils électroniques". Mike Egger (UDC) estime qu'une interdiction est "absurde". Selon lui, il est de la responsabilité des parents d'interdire aux jeunes d'utiliser les médias sociaux.