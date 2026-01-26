Nouveautés + tendances 4 0

Confer est un chatbot d'intelligence artificielle avec chiffrement de bout en bout

26/1/2026

Confer est un nouveau chatbot d'intelligence artificielle qui met l'accent sur la confidentialité. Les conversations sont cryptées de bout en bout et ne peuvent pas être lues. Ni pour la formation, ni pour la publicité.

Moxie Marlinspike, l'un des fondateurs de la messagerie Signal, est à l'origine de Confer. Comme à l'époque, sa motivation est de pouvoir utiliser les nouvelles technologies sans renoncer à la vie privée. Pour cela, le chatbot IA utilise un cryptage de bout en bout qui empêche toute lecture. C'est pourquoi vos conversations ne peuvent pas être utilisées pour entraîner l'IA.

Une clé de passage protège la vie privée

Confer n'est pour l'instant disponible que dans le navigateur à l'adresse www.confer.to. Pour l'utiliser, il faut s'inscrire avec une adresse e-mail ou un compte Google - oui, je vois aussi l'opposition. Cette inscription est nécessaire pour garantir le cryptage. Celui-ci ne vise pas à garantir un anonymat complet, mais à protéger le contenu des conversations.

Confer crée plusieurs clés pour s'assurer que vous êtes le seul à pouvoir accéder à votre conversation avec l'IA. L'une de ces clés est stockée sur votre appareil en tant que clé d'accès. Mais jusqu'à présent, cela ne fonctionne pas de manière complète. Sous Windows, un message indique que Confer ne fonctionne pas encore avec Windows Hello. Vous devriez plutôt utiliser 1Password ou une YubiKey.

Sous Android, il est facile de créer une clé d'accès pour Confer et de la sécuriser à l'aide de données biométriques telles que les empreintes digitales ou le visage, mais aussi le code PIN de l'appareil. Si votre clé d'accès est disponible sur différents appareils, vous pouvez également utiliser Confer de manière transversale.

Multilingue, mais relativement peu de points de données

L'interface de Confer est en anglais, mais le chatbot IA comprend également d'autres langues. Le logiciel cite lui-même l'allemand, l'espagnol, le français, l'italien, le portugais, le néerlandais, le russe, le japonais, le coréen, le chinois «et quelques autres».

Confer donne des informations sur lui-même.

Confer utilise plusieurs modèles de langage à source ouverte. Ni le chatbot d'intelligence artificielle ni Moxie Marlinspike ne révèlent lesquels exactement. L'outil a accès à 250 000 tokens - ce qui représente relativement peu de points de données par rapport aux LLM commerciaux qui en comptent des milliards - et son état des données est juillet 2025. Confer est donc clairement un chatbot pour les thèmes généraux plutôt que pour les événements actuels. Pour une meilleure vue d'ensemble, les conversations peuvent être classées dans des dossiers. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous pouvez importer vos conversations dans Confer.

Confer ne fonctionne pas localement, mais sur des serveurs. Les opérateurs de serveurs ont théoriquement accès aux données. C'est pourquoi Confer utilise ce que l'on appelle l'informatique confidentielle et un environnement d'exécution de confiance pour exécuter le code dans un environnement isolé sur le matériel. Le code source est disponible sur Github.

L'exploitation de Confer coûte de l'argent. C'est pourquoi la version gratuite n'offre qu'une portée limitée. Si vous voulez écrire plus de 25 messages par jour au chatbot, ne pas avoir seulement cinq chats actifs et plus de deux dossiers, vous devez choisir la version payante. Elle coûte 35 dollars par mois et donne également accès à des modèles d'IA plus avancés que la version de base.

Pour une utilisation plus large, vous devez payer avec Confer.

Marlinspike explique en détail le fonctionnement de Confer dans un article de blog. Dans un deuxième article, il met en garde contre les chatbots d'IA ou, plus précisément, contre leurs fournisseurs qui utilisent vos données.

