Firefox vous permet de désactiver ses fonctions d'IA

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 3/2/2026

Les outils d'IA de Firefox pourront bientôt être désactivés individuellement ou complètement. Vous aurez ainsi le contrôle sur la quantité d'IA qui fonctionne dans votre navigateur.

Mozilla se trouve face à un dilemme : alors qu'une partie de la communauté est très enthousiaste à l'idée d'utiliser des outils d'IA, d'autres ne veulent pas s'en mêler. Le fournisseur de navigateurs n'est pas prêt à renoncer à l'IA, mais le risque est trop grand d'être défavorisé par la concurrence. En revanche, les utilisateurs de la version 148 de Firefox auront la possibilité de désactiver l'IA dans leur navigateur. Celle-ci sera disponible à partir du 24 février 2026.

Blocage complet ou ciblé de l'IA

Firefox offrira désormais des options de configuration spéciales pour l'IA. Elles vous permettent de bloquer «Améliorations de l'IA», comme Firefox appelle les fonctions d'IA. Vous ne recevrez alors plus d'alertes concernant les nouveaux outils d'IA.

Les paramètres de l'IA seront disponibles dans Firefox 148.

Source : Mozilla

Autre solution, vous pouvez bloquer certains outils d'IA et en autoriser d'autres. Dans Firefox 148, il y a cinq outils d'IA que vous pouvez contrôler individuellement :

Traductions , qui transpose Internet dans votre langue.

, qui transpose Internet dans votre langue. Un Aperçu des liens qui vous indique grossièrement ce qui vous attend lorsque vous cliquez sur un lien.

qui vous indique grossièrement ce qui vous attend lorsque vous cliquez sur un lien. Le groupement d'onglets assisté par IA suggère des onglets et des noms de groupes compatibles.

suggère des onglets et des noms de groupes compatibles. Le texte alternatif dans les PDF ajoute des descriptions lisibles pour les images dans les PDF.

ajoute des descriptions lisibles pour les images dans les PDF. Pour le chatbot IA dans la sidebar, vous pouvez choisir entre Anthropic Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini et Le Chat Mistral.

Firefox se souvient de vos paramètres d'IA et les conserve même après les mises à jour. Vous pouvez cependant les modifier à tout moment et, par exemple, activer un outil uniquement au moment où vous en avez besoin.

Les autres nouveautés de Firefox 148 incluent un meilleur accès pour les lecteurs d'écran aux formules mathématiques dans les PDF. Firefox pour Android dispose d'une nouvelle liste d'outils avec un nouveau design et des options de personnalisation. De plus, une nouvelle sélection dans le menu contextuel permet de copier le texte d'un lien.

