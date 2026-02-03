Firefox vous permet de désactiver ses fonctions d'IA

Nouveautés + tendances
Confer est un chatbot d'intelligence artificielle avec chiffrement de bout en bout
par Jan Johannsen
Les outils d'IA de Firefox pourront bientôt être désactivés individuellement ou complètement. Vous aurez ainsi le contrôle sur la quantité d'IA qui fonctionne dans votre navigateur.
Mozilla se trouve face à un dilemme : alors qu'une partie de la communauté est très enthousiaste à l'idée d'utiliser des outils d'IA, d'autres ne veulent pas s'en mêler. Le fournisseur de navigateurs n'est pas prêt à renoncer à l'IA, mais le risque est trop grand d'être défavorisé par la concurrence. En revanche, les utilisateurs de la version 148 de Firefox auront la possibilité de désactiver l'IA dans leur navigateur. Celle-ci sera disponible à partir du 24 février 2026.
Firefox offrira désormais des options de configuration spéciales pour l'IA. Elles vous permettent de bloquer «Améliorations de l'IA», comme Firefox appelle les fonctions d'IA. Vous ne recevrez alors plus d'alertes concernant les nouveaux outils d'IA.
Autre solution, vous pouvez bloquer certains outils d'IA et en autoriser d'autres. Dans Firefox 148, il y a cinq outils d'IA que vous pouvez contrôler individuellement :
Firefox se souvient de vos paramètres d'IA et les conserve même après les mises à jour. Vous pouvez cependant les modifier à tout moment et, par exemple, activer un outil uniquement au moment où vous en avez besoin.
Les autres nouveautés de Firefox 148 incluent un meilleur accès pour les lecteurs d'écran aux formules mathématiques dans les PDF. Firefox pour Android dispose d'une nouvelle liste d'outils avec un nouveau design et des options de personnalisation. De plus, une nouvelle sélection dans le menu contextuel permet de copier le texte d'un lien.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
