Nouveautés + tendances 74 48

Lumo : l'IA de Proton ne vous espionne pas

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 24/7/2025

Si la soif de données vous a empêché jusqu'à présent d'utiliser une IA, vous aimerez peut-être "Lumo" de Proton.

Lumo est un chatbot d'intelligence artificielle qui répond aux questions comme tout le monde. Il ne doit cependant pas espionner ses utilisateurs ou les utiliser comme données d'entraînement. Proton, l'organisation à l'origine de Lumo, propose depuis longtemps des alternatives aux services gourmands en données

Une IA qui ne collecte pas vos données

Dans l'annonce de Lumo, Proton se dit convaincu que l'IA peut être utile et bénéfique. Mais comme elle a un impact massif sur la vie des gens, elle doit aussi être construite de manière responsable. Dans le cas de Lumo, cela signifie considérer les personnes et la protection de la vie privée comme l'élément le plus important.

Lumo peut être utilisé à la fois sur le web à lumo.proton.me et comme application pour Android et iOS. Un compte ou une inscription ne sont pas nécessaires, mais possibles.

L'IA doit expliquer des concepts, donner des conseils, rassembler des idées ou résumer des documents. Jusqu'à présent, Lumo consiste en un champ de saisie pour le texte. La saisie vocale n'existe que dans les applications via le smartphone concerné. Vous pouvez toutefois télécharger des fichiers (PDF, Word et Excel) pour les analyser et demander à Lumo de rechercher des informations nouvelles ou complémentaires sur Internet. Pour l'instant, le chatbot IA n'est disponible qu'en anglais sans compte utilisateur. Avec un compte, il est possible de changer de langue.

Les modèles linguistiques utilisés par Lumo sont open source. Cela signifie qu'ils ne sont pas aussi volumineux et rapides que les produits commerciaux d'OpenAI, Google et autres. Cependant, je trouve Lumo déjà utile dans les premiers essais.

La différence entre le scanner et l'IRM - y compris la reconnaissance de l'abréviation allemande - est expliquée brièvement et clairement par Lumo.

Source : Screenshot: Jan Johannsen

Lumo se distinguerait des autres fournisseurs d'IA par l'absence de fichiers journaux. De plus, comme pour tous les produits de Proton, un cryptage à accès zéro serait utilisé. Ainsi, même le fournisseur ne peut pas voir ce que vous demandez à l'IA. De plus, Proton promet de ne pas partager les données de Lumo avec d'autres ou de les utiliser pour entraîner l'IA. De plus, en utilisant des modèles de langage open source, il n'y a pas de partenariat avec d'autres sociétés d'IA.

Comparaison de Proton Lumo avec d'autres IA.

Source : Proton

Lumo Plus : comment Proton gagne de l'argent avec son IA

Il y a cependant des limites à l'utilisation de Lumo. Proton ne dit pas exactement où elles se situent. Avec Lumo Plus, il existe une version payante de l'IA qui offre par exemple à «des chats quotidiens illimités». Les autres avantages de la version Plus sont:

Accès à la recherche sur le Web

Historique complet des chats avec fonction de recherche

Un nombre illimité de favoris pour un accès rapide

Téléchargement de plusieurs fichiers et de fichiers plus volumineux

Accès à de meilleurs modèles d'IA

Un support prioritaire

Lumo Plus coûte 12,99 euros ou francs par mois. Ceux qui souscrivent le service pour un an ne paient que 9,99 par mois, soit 23 pour cent de moins.

Proton retire son matériel de Suisse

La fondation à but non lucratif Proton gère Lumo. Elle est étroitement liée au fournisseur à but lucratif de Proton Mail et d'autres services de cloud payants centrés sur la protection de la vie privée.

L'organisation veut renforcer l'avenir numérique de l'Europe et participe à ce que l'on appelle EuroStack. Cependant, elle ne considère plus la Suisse comme un site optimal. La raison en est projets de loi qui faciliteraient la surveillance de masse. Dans l'UE, des projets similaires ont été stoppés pour le moment, selon Proton. En conséquence, l'organisation annonce qu'elle va retirer son infrastructure physique de Suisse. Lumo serait le premier projet délocalisé et, au total, plus de 100 millions d'euros seraient investis dans l'UE.

Photo d’en-tête : Proton

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 74 personne(s)