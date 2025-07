Nouveautés + tendances 14 0

Le nouveau Siri d'Apple pourrait avoir un cerveau d'OpenAI ou d'Anthropic

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 1/7/2025

Le développement de son propre modèle vocal étant au point mort, Apple envisage apparemment un changement de stratégie : le nouveau Siri pourrait se baser sur le logiciel de tiers.

Apple envisage de faire fonctionner le nouveau Siri avec un modèle de langage (LLM) d'OpenAI ou d'Anthropic. C'est ce que rapporte «Bloomberg» en citant des sources internes. Des négociations seraient en cours et les Californiens auraient déjà demandé des versions d'essai. Mais la décision finale n'a pas encore été prise.

Ce faisant, Apple abandonnerait non seulement sa stratégie actuelle de développement interne strict, mais reconnaîtrait également avoir pris du retard dans la course à l'intelligence artificielle (IA) générative. Jusqu'à présent, les utilisateurs peuvent certes déjà laisser Siri faire des demandes ChatGPT. Mais pour l'assistant vocal lui-même, un LLM maison devait servir de base. Mais son développement a récemment rencontré des problèmes. En conséquence, le nouveau Siri a été reporté d'au moins un an à 2026.

Le nouveau Siri, pièce maîtresse de l'intelligence d'Apple, a été annoncé en juin 2024.

La concurrence ne dort pas : Google, Amazon et Samsung ont équipé leurs assistants vocaux de modèles d'IA performants qui font de plus en plus pâlir Siri. Des essais internes ont montré, selon «Bloomberg», que les propres Foundation Models d'Apple sont nettement en retard sur les solutions d'OpenAI et d'Anthropic en termes de précision et de fonctionnalités. ChatGPT et Claude sont actuellement considérés comme la référence du secteur en matière d'IA générative et de traitement vocal multimodal.

Contrôle vs. vitesse

Ce changement de stratégie serait une première pour Apple et comporte des risques. La dépendance vis-à-vis de partenaires externes pourrait affaiblir le contrôle sur les fonctions centrales et, à long terme, menacer la capacité d'innovation en interne. De plus, des fournisseurs comme Anthropic exigent des droits de licence élevés. En revanche, l'intégration de modèles d'IA de pointe pourrait permettre à Siri de rattraper rapidement d'autres bots comme Google Assistant.

L'une des promesses centrales lors de la présentation d'Apple Intelligence était qu'aucune donnée utilisateur ne serait transmise à des tiers - sauf autorisation explicite, par exemple lors d'une requête ChatGPT. Pour respecter cette norme avec les LLM d'autres fournisseurs, Apple semble vouloir faire fonctionner les modèles sur ses propres serveurs de cloud compute privés. Cela devrait impliquer des versions personnalisées coûteuses, car ces serveurs ne fonctionnent pas avec des GPU Nvidia, mais avec des puces Mac.

A long terme, Apple semble poursuivre une stratégie hybride : pour les tâches particulièrement sensibles et sur les appareils eux-mêmes, il continuera à utiliser ses propres modèles d'IA compacts. Toutefois, pour les requêtes complexes basées sur le cloud, des modèles externes tels que ChatGPT ou Claude pourraient être utilisés. L'objectif pour Apple est de trouver un équilibre entre le rythme de l'innovation et la protection des données.

Turbulences internes et fuite des talents

Selon «Bloomberg», le changement potentiel de stratégie laisse déjà des traces au sein de l'entreprise. L'ambiance au sein des équipes d'intelligence artificielle est considérée comme tendue. Le célèbre expert Tom Gunter a quitté son poste la semaine dernière. En outre, la quasi-totalité de l'équipe MLX, responsable du développement de l'IA sur les puces Apple, est partie.

Mark Zuckerberg attirerait les talents de l'IA avec des primes d'embauche pouvant atteindre 100 millions de dollars.

De nombreux membres du personnel se sentiraient injustement dévalorisés par l'éventuelle externalisation de l'IA de Siri. A cela s'ajoute le fait que Meta, pour son nouveau «Superintelligence Lab», est actuellement en train de recruter des talents en IA avec des salaires pouvant atteindre 40 millions de dollars par an. La division d'Apple chargée du développement des LLM compte actuellement une centaine de personnes, selon «Bloomberg».

