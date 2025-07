Nouveautés + tendances 16 10

L'agent ChatGPT doit pouvoir effectuer des tâches complexes

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 18/7/2025

Une nouvelle IA d'OpenAI prend en charge de manière autonome des tâches complexes et doit s'intégrer dans les flux de travail existants. Les agents sont une tendance de l'industrie. Ils promettent l'efficacité, mais menacent aussi l'emploi.

OpenAI a présenté l'agent ChatGPT , qui doit effectuer des tâches complexes de manière autonome. Contrairement aux chatbots classiques, l'agent n'agit pas seulement de manière réactive, mais peut exécuter des workflows en plusieurs étapes sur instruction. Il est disponible dès maintenant pour les utilisateurs Pro, Plus et Team. Les clients Enterprise et Education suivront dans les semaines à venir. Une date de lancement pour la Suisse et l'UE est encore attendue.

L'agent est basé sur un modèle d'IA spécialement conçu pour lui. Il combine différents outils tels qu'un navigateur visuel et textuel, un terminal et des accès API. L'IA peut ainsi lire des entrées de calendrier, effectuer des recherches sur le Web, réserver des choses, créer des fichiers et intégrer des services externes tels que Gmail ou GitHub via des connecteurs appelés «» .

Pour les tâches complexes, l'IA peut prendre de 15 minutes à une heure. OpenAI insiste sur le fait que l'accent est mis sur la réussite du traitement et non sur l'interaction en temps réel. La longueur du temps de calcul soulève cependant des questions sur l'efficacité énergétique de tels agents.

Autorisation avant les actions critiques

L'agent utilise un ordinateur virtuel dans un environnement isolé sur des serveurs OpenAI. Ainsi, l'IA n'a pas accès aux données locales. Cela devrait assurer une sécurité supplémentaire. Les utilisateurs peuvent interrompre, adapter ou reprendre des tâches à tout moment. Avant d'effectuer des actions critiques comme l'envoi d'e-mails ou de réservations, l'IA demande une autorisation explicite. Les transactions financières sont actuellement exclues «» . D'autres barrières de sécurité existent pour les requêtes qui pourraient être utilisées pour fabriquer des armes.

Selon OpenAI, la transmission des données est cryptée et l'utilisation des données personnelles pour la formation peut être désactivée. Néanmoins, le risque de fuite de données et d'abus reste présent - en particulier lors de l'intégration de comptes externes et du traitement d'informations sensibles. C'est pourquoi OpenAI dit avoir mis en place des mécanismes de protection contre les attaques de type prompt-injection et d'autres scénarios d'abus.

Les agents IA menacent les emplois

Le développement d'agents est à la mode. Anthropic a déjà présenté en octobre dernier un outil appelé «Computer Use» https://www.anthropic.com/news/3-5-models-and-computer-use. Microsoft, Google et Apple, avec Copilot, Gemini et Siri, ont également adopté une approche visant à automatiser les flux de travail à travers différents outils.

Certaines entreprises utilisent déjà des agents IA dans des domaines tels que le service clientèle, le marketing et le support. Les gains d'efficacité se traduisent souvent par des suppressions d'emplois, notamment dans les grandes entreprises de technologie comme Meta, Amazon et Microsoft. Le fournisseur de services de paiement Klarna a déclaré en février 2024 que l'IA répondait aux deux tiers des demandes des clients au bout d'un mois, ce qui équivaut au travail d'environ 700 employés humains. Un an plus tard, l'entreprise a toutefois partiellement fait marche arrière : Les bots étaient certes moins chers, mais aussi moins performants.

