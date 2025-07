Nouveautés + tendances 20 6

Les navigateurs IA arrivent

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 10/7/2025

Perplexity a présenté un navigateur doté d'un agent IA omniprésent qui répond aux questions sur le contenu et effectue des tâches. Selon certains rapports, OpenAI se lancera également bientôt dans le secteur des navigateurs.

L'intelligence artificielle (IA) change notre façon de naviguer sur le web. Plusieurs entreprises lancent des navigateurs dans lesquels l'IA fait partie intégrante de l'interface utilisateur : Perplexity a présenté un navigateur web appelé Comet. OpenAI devrait également proposer un navigateur IA prochainement. En attendant, la société à l'origine du navigateur Arc propose depuis un mois déjà le navigateur Dia en version bêta.

Un agent IA au lieu d'une liste de liens

Avec Comet, Perplexity lance un navigateur qui met l'accent sur l'intégration de l'IA. Contrairement aux navigateurs classiques, Comet ne s'appuie plus sur un moteur de recherche séparé, mais utilise comme élément central son propre moteur de réponse basé sur l'IA. Les requêtes sont traitées avec des résumés provenant de différentes sources, à l'instar du nouveau Récapitulatif de l'IA de Google.

Une autre fonctionnalité est l'assistant IA intégré, qui peut répondre à des questions contextuelles sur les pages Web ou sur d'autres contenus à l'écran. Par exemple, vous pouvez demander directement des informations de fond pendant que vous lisez une page d'actualités. Comet se charge également de tâches telles que la réservation d'hôtels, la commande de produits ou la comparaison de soldes si vous le souhaitez.

Dans un essai du portail «TechCrunch», cela a parfois bien fonctionné, mais parfois pas du tout. Ainsi, Comet devait trouver et réserver une place de parking longue durée à l'aéroport. L'assistant a certes navigué avec succès sur le site web d'un fournisseur, mais il voulait réserver des dates totalement erronées. De plus, Comet a besoin d'un accès étendu aux données pour ce genre de choses - par exemple le profil Google complet, y compris les autorisations pour Gmail et le calendrier. Selon les propres déclarations de Perplexity, ces informations sont uniquement stockées localement et ne sont pas utilisées pour l'entraînement des modèles d'IA.

Techniquement, Comet est basé sur Chromium, comme de nombreux autres navigateurs. Il est actuellement disponible pour Windows et Mac. Il n'est disponible que pour les abonnés à Perplexity Max. Celui-ci coûte la coquette somme de 200 dollars US par mois. Plus tard, Comet devrait être accessible à un public plus large.

Perplexity n'est pas seul

Selon les médias, OpenAI prévoit également de lancer son propre navigateur pour concurrencer Google Chrome. Là encore, l'IA devrait être utilisée non seulement pour les recherches, mais aussi pour l'interaction avec les pages web. Le navigateur devrait être étroitement lié à ChatGPT et déplacer les interactions vers une interface de chat. Selon les rapports, OpenAI utilise également Chromium comme base et a débauché des personnes de l'équipe Chrome de Google pour le développement.

Le navigateur Dia vante à la fois des fonctionnalités d'IA et de confidentialité

Source : The Browser Company

Déjà disponible en version bêta, le navigateur Dia de la Browser Company. Dia s'appuie sur une IA omniprésente qui assiste les utilisateurs. Elle résume les contenus, génère des textes et doit s'adapter à votre style personnel. Vous pouvez également créer des automatisations à l'aide de ce que l'on appelle «Skills». Dia supprime les données d'utilisation au bout de 30 jours et n'établit pas de lien permanent avec le compte de l'utilisateur. Le navigateur n'est actuellement disponible que pour macOS et uniquement sur invitation.

