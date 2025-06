Nouveautés + tendances 5 2

Meta AI résume les chats de WhatsApp

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 26/6/2025

Meta AI peut désormais regrouper les chats dans WhatsApp. Cela devrait aider à garder une vue d'ensemble, en particulier dans les groupes de discussion - mais ne change rien à la promesse "Nous ne lisons pas vos discussions".

Si vous le souhaitez, Meta AI résume désormais les discussions (de groupe) non lues. Vous devez le demander activement en appuyant sur l'affichage des messages non lus. Une technologie appelée «Private Processing» doit veiller à ce que ni Meta ni WhatsApp ne connaissent le contenu des messages ou des résumés. Les autres ne doivent pas non plus savoir que vous avez demandé un résumé de la conversation.

L'IA doit tout garder pour elle

Meta vante les mérites des résumés de l'IA dans WhatsApp, en particulier pour les conversations de groupe qui accumulent des tonnes de messages pendant plusieurs heures, lorsque vous ne regardez pas votre smartphone. Pour le lancement, les résumés de l'IA ne sont disponibles qu'en anglais et uniquement aux États-Unis. WhatsApp annonce cependant son intention de les proposer dans davantage de pays et dans d'autres langues cette année.

Meta semble être très consciente de la contradiction entre «Personne ne peut lire vos messages - même pas nous» et «Notre IA se fera un plaisir de les résumer pour vous». En conséquence, la société explique dans son annonce de la nouvelle fonctionnalité:

Personne d'autre dans le chat ne peut voir que vous avez résumé des messages non lus, ni l'un ni l'autre.

La vie privée serait donc préservée à tout moment, et ce grâce à «Private Processing». En résumé, cela garantit que seule l'IA de confiance de Meta demande les données et les reçoit sous forme cryptée de bout en bout. Elle traite ensuite les données dans son cloud et renvoie le résumé, également crypté, sur l'appareil. Dans le cloud, il ne devrait y avoir aucun résidu de données que META pourrait utiliser, par exemple, pour vous proposer des publicités personnalisées en fonction de vos conversations.

Si vous souhaitez en savoir plus sur «Private Processing» et son fonctionnement, vous pouvez lire l'explication détaillée ainsi qu'unwhitepaper technique sur la technologie.

La blague imagée d'un très long iPhone s'est égarée dans les images officielles.

Publicité dans les stories et les chaînes

Récemment, WhatsApp a rompu une vieille promesse - ne pas diffuser de publicité - en introduisant de la publicité. Cela a de nouveau alimenté les spéculations sur la protection de la vie privée, car pour diffuser des publicités, les annonceurs aiment avoir accès à un maximum d'informations personnalisées de leurs clients potentiels.

L'historique des conversations personnelles est une mine d'or de données. Espérons que Meta ne manquera pas à sa promesse de ne pas lire les conversations malgré les résumés de l'IA dans un avenir proche.

