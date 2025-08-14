Nouveautés + tendances 11 15

Online Safety Act : la loi sur la protection de l'enfance déclenche une ruée vers les VPN britanniques

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 14/8/2025

Après l'introduction du Online Safety Act au Royaume-Uni, les téléchargements VPN s'envolent, les sites pornographiques perdent des utilisateurs - et la dispute sur la liberté en ligne s'envenime.

Le 25 juillet, le «Online Safety Act» est entré en vigueur au Royaume-Uni. L'obligation de s'identifier sur Internet avait pour but de rendre plus difficile l'accès des mineurs aux contenus pour adultes. Dans un premier temps, la nouvelle loi a eu un tout autre effet : en quelques heures, les inscriptions aux services VPN ont explosé. Des dizaines de milliers de Britanniques ont téléchargé des applications VPN sur leur téléphone et recherché des services VPN en ligne. Dans l'App Store, quatre applications VPN se trouvaient entre-temps dans le top 6 du classement des applications. Le fournisseur suisse Proton VPN a même enregistré une hausse de plus de quatorze fois.

Les applications VPN en tête des classements au Royaume-Uni.

Source : Tom Warren / X

Mais dans le même temps, le nombre de visiteurs sur d'autres services - à savoir les sites pornographiques - a apparemment chuté jusqu'à 50 pour cent. Cela semble également être un effet direct de l'exigence d'une preuve d'âge. Pour voir du contenu pornographique au Royaume-Uni, il faut s'identifier par reconnaissance faciale, carte de crédit ou pièce d'identité.

Les choses se sont également emballées hors ligne : en l'espace de quelques semaines, des centaines de milliers de signataires ont signé une pétition demandant l'abrogation ou un net assouplissement des nouvelles règles.

Andy Yen, PDG de Proton, peut se réjouir d'une forte affluence.

Source : Wikimedia

Quel est le problème?

L'objectif de l'Online Safety Act semble tout d'abord plausible : protéger efficacement les enfants et les adolescents contre les contenus préjudiciables aux mineurs. Pour ce faire, les sites Web proposant des contenus pornographiques ou potentiellement nuisibles doivent effectuer des contrôles d'âge stricts, sous peine d'amendes ou de blocage. Le régulateur Ofcom contrôle le respect de ces règles.

Les critiques mettent toutefois en garde contre les effets secondaires. Ils dénoncent le fait que les utilisateurs révèlent des données personnelles lors de la vérification de leur identité, avec les risques de fuite de données et de surveillance possible. En outre, cette loi ouvre la porte à des blocages arbitraires du réseau sous prétexte de sécurité. Les entreprises moins puissantes financièrement seraient en outre soumises à une forte pression financière et bureaucratique si elles voulaient se conformer à la nouvelle loi. Cela pourrait conduire à une restriction de la liberté d'expression et d'information.

L'interdiction des VPN est-elle prévue ?

L'explosion de la demande de services VPN ne semble donc pas être une coïncidence. Un VPN permet de masquer sa propre localisation, de sorte que les sites Web ne peuvent plus identifier l'origine (britannique dans le cas présent) d'un visiteur ou d'une visiteuse. Les utilisateurs contournent ainsi la vérification de l'âge - du moins techniquement.

Les autorités ont déjà fait savoir que «la promotion ou la publicité active de» de telles méthodes n'était pas autorisée. Des voix critiques craignent maintenant une interdiction des VPN. Il n'y a cependant pas de projet concret, mais «suit l'évolution». Aucune conséquence concrète n'a été annoncée jusqu'à présent

Photo d’en-tête : Shutterstock

