Blizzard abandonne "Overwatch 2" et revient au nom original

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 6/2/2026

En supprimant le "2", Blizzard envoie un signal fort : Overwatch devient un jeu à service continu. De nouveaux éléments d'interface utilisateur, une refonte des rôles et une histoire annuelle structurée marquent le plus grand changement depuis des années.

Blizzard Entertainment opère une coupure nette : la marque «Overwatch 2» disparaît, le jeu de tir réapparaîtra désormais sous son nom d'origine «Overwatch». Cette décision implique une révision de l'interface utilisateur ainsi que de profonds changements de conception et de structure. Le studio réagit ainsi à une période de critiques persistantes, de changements de stratégie et d'attentes déçues autour de la suite.

La fin du chiffre : un nom pour l'éternité

La décision de supprimer «2» du titre est un aveu. Le directeur du jeu Aaron Keller a expliqué lors du «Overwatch Spotlight 2026» que le jeu est conçu comme un écosystème en constante évolution, qui va au-delà des numérotations rigides. Le studio veut éviter qu'en tant que joueur, vous ayez à vous demander constamment quand un éventuel troisième volet rendra vos progrès caducs. L'objectif est de créer un «Forever Game». En supprimant ce chiffre, Blizzard signale que la fragmentation de la communauté de joueurs est terminée et que l'accent est à nouveau mis sur un service unique et unifié.

Cette décision corrige l'une des décisions les plus controversées de ces dernières années. Alors que le nom «Overwatch 2» représentait surtout, lors de son lancement en 2022, le mode JcE (dont certaines parties ont été abandonnées par la suite) et le passage au 5 contre 5, l'ancien et nouveau nom doit désormais représenter la fiabilité.

Réorganisation radicale de l'interface utilisateur

Si vous vous connectez le 10 février pour le lancement de la nouvelle ère, vous reconnaîtrez à peine le jeu, selon les développeurs. Blizzard introduit la plus grande refonte UI/UX de l'histoire de la franchise. De même, le développeur a épuré l'ensemble des menus afin de minimiser les points de friction et de vous plonger plus rapidement dans l'action.

L'un des points forts est le nouveau lobby des héros en 3D. Dans un premier temps, vous y verrez votre sélection de personnages dans un environnement dynamique ; d'ici la saison 4, cette fonctionnalité sera étendue pour présenter l'ensemble de votre groupe ensemble dans une scène interactive.

La feuille de route officielle 2026 de Blizzard donne un aperçu des nouveaux héros, modes de jeu, événements et contenus cosmétiques de «Overwatch».

En plus de l'aspect visuel, la structure de la galerie des héros et du panneau social change radicalement. Un nouveau «Notification Hub» regroupe toutes les informations sur les événements, la progression et les récompenses en un seul endroit. L'objectif des concepteurs est clair : donner au jeu une sensation de modernité, d'ordre et surtout de rapidité.

Le pays a besoin de nouveaux (sous-)rôles et de nouveaux héros

Le retour au nom «Overwatch» va de pair avec une rupture ludique. Blizzard continue à briser les rôles classiques de tank, de dégâts et de soutien. Vous rencontrerez désormais un système de sous-rôles comme «Bruiser», «Initiateur» ou «Tacticien». Ces sous-catégories apportent des bonus passifs spécifiques qui augmentent le poids stratégique de votre choix de héros. Par exemple, un tank initiateur «» comme Winston obtient des avantages différents d'un tank stalker «» plus défensif.

En même temps, Blizzard inaugure une nouvelle ère de narration avec «The Reign of Talon». Au lieu de bribes éparses, c'est un arc narratif cohérent d'une année qui vous attend, que vous pouvez suivre directement dans le jeu via une visionneuse narrative intégrée «» .

Les cinq nouveaux héros prévus pour le lancement s'appellent Dominia, Emre, Mizuki, Anran et Jetpack Cat, cinq autres personnages suivront au cours de l'année.

Le coup d'envoi sera donné par un drop de contenu massif : pas moins de cinq nouveaux héros viendront renforcer d'un coup l'effectif. Au total, Blizzard prévoit de sortir dix nouveaux personnages en 2026. Le studio double ainsi le rythme des années précédentes et montre clairement que la marque «Overwatch» est loin d'être finie.

