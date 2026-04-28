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C'est l'enjeu du procès entre Elon Musk et OpenAI

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 28/4/2026

Deux des esprits les plus influents du secteur de l'IA s'affrontent devant un tribunal fédéral en Californie. Les enjeux financiers sont importants et l'avenir de l'OpenAI est en jeu.

Un procès a débuté lundi aux Etats-Unis entre Elon Musk et OpenAI, dirigé par le PDG Sam Altman. Il s'agit du point culminant provisoire d'une querelle personnelle entre les deux milliardaires de la technologie. La question centrale est de savoir si OpenAI a abandonné sa mission initiale d'utilité publique en faveur d'un modèle orienté vers le profit - ou si Musk utilise simplement le procès pour freiner un concurrent important de sa propre entreprise d'IA, xAI.

Investissements ou dons?

Musk a été l'un des fondateurs d'OpenAI en 2015 et a siégé au conseil d'administration jusqu'en 2018. Il accuse Altman de rupture de contrat et d'enrichissement sans cause. Musk fait valoir qu'il a investi de l'argent dans une organisation à but non lucratif qui devait développer l'IA à source ouverte «au profit de l'humanité». Au lieu de cela, OpenAI a été transformée en une structure complexe composée d'une société mère toujours à but non lucratif et d'une filiale à but lucratif. Cette structure est à la base des milliards investis par Microsoft et de la préparation d'une éventuelle introduction en bourse. OpenAI a été récemment valorisé à environ 850 milliards de dollars.

Se sentant floué : Elon Musk, 800 fois milliardaire.

Source : Shutterstock

OpenAI rejette ces accusations et souligne que les articles de Musk étaient des dons et non des investissements. «L'entreprise parle d'une campagne de harcèlement et de jalousie», par laquelle Musk cherche à affaiblir un concurrent de son propre projet d'IA xAI. Dans des e-mails internes déjà rendus publics, Altman fait référence au fait que Musk lui-même a mis en avant une structure à but lucratif. Il aurait en outre tenté à un moment donné de prendre le contrôle d'OpenAI ou de fusionner l'entreprise avec Tesla.

Juridiquement, deux points clés sont en jeu :

Est-ce qu'OpenAI a violé des engagements contractuels envers Musk en passant au modèle «capped profit» et en s'associant avec Microsoft? L'entreprise s'est-elle enrichie de manière injustifiée aux dépens de Musk?

L'homme le plus riche du monde réclame des dommages et intérêts de plus de 100 milliards de dollars, qui devraient selon lui être versés au bras caritatif d'OpenAI. Il souhaite également que le tribunal prenne des mesures structurelles : le PDG Sam Altman et le président Greg Brockman doivent perdre leur poste et la structure à but lucratif doit être annulée.

L'évolution de la mission d'OpenAI

Le processus met en évidence les tensions entre la rhétorique du bien commun et la commercialisation de fait dans le secteur de l'IA. OpenAI avait été explicitement fondé en 2015 en tant qu'organisation à but non lucratif se réclamant de l'open source. Sa mission initiale était de développer l'intelligence numérique - «sans être limitée par la nécessité d'un retour financier» et avec une large publication des résultats de la recherche.

Les analyses des documents fiscaux montrent que cette ambition s'est progressivement affaiblie au fil des années : Les formulations sur l'ouverture, l'open source et l'absence de pression sur le rendement ont disparu. Il ne restait plus qu'une mission très raccourcie en 2024, selon laquelle l'intelligence artificielle générale (AGI) «devrait profiter à tous les humains».

Sam Altman, autrefois figure de proue du secteur de l'IA, a récemment été critiqué, et pas seulement par Elon Musk, pour avoir laissé l'OpenAI se focaliser de plus en plus sur les profits.

Source : Shutterstock

Parallèlement, la concurrence s'intensifie. Le concurrent Anthropic est désormais parfois mieux valorisé qu'OpenAI sur les marchés secondaires. Pour Sam Altman, l'enjeu du procès ne se limite pas aux éventuels dommages et intérêts versés à Musk. L'issue du procès déterminera si la structure actuelle de l'entreprise, composée d'une structure à but non lucratif et d'une activité opérationnelle orientée vers le profit, est acceptable. Un jugement négatif réduirait considérablement l'attractivité d'OpenAI en matière d'investissement.

Les plaidoiries d'ouverture du procès sont prévues pour mardi. La première instance est le tribunal de district de Californie du Nord à Oakland. Au cours de la première phase, le jury évalue les accusations et émet une recommandation que la juge Yvonne Gonzalez Rogers prend en compte dans sa décision. Ce n'est que si elle estime qu'OpenAI est responsable qu'une deuxième phase est engagée sur les conséquences possibles et la structure future de l'entreprise. Les deux parties peuvent porter l'affaire devant la Cour d'appel et éventuellement jusqu'à la Cour suprême.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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