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Voici à quoi ressemble le plan d'IA d'Ubuntu

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 29/4/2026

L'IA va arriver sur Ubuntu. Toutefois, il ne s'agit pas d'un battage publicitaire, mais d'un outil destiné à aider les gens.

A la différence de Windows ou macOS, l'IA n'est pas encore un thème majeur pour Linux. Au moins, les utilisatrices ne sont pas invitées à avec des outils d'IA en masse. Mais les distributions Linux comme Ubuntu vont également intégrer l'IA, mais de manière moins enthousiaste que les grandes entreprises.

Fonctions d'IA directe et indirecte pour Ubuntu

Jon Seager, responsable du développement logiciel chez Canonical, la société derrière Ubuntu, a probablement été interrogé à de nombreuses reprises sur le fait de savoir si sa distribution Linux allait intégrer l'IA ou non. Il répond en détail dans un article publié sur le forum Ubuntu. Ce faisant, il pose le cadre de l'IA sur Ubuntu et ne cite que quelques fonctions concrètes, mais il a quelques idées sur ce qui sera vraiment utile aux utilisateurs au final. Selon lui, l'IA n'est pas une fin en soi, il s'agit de trouver où elle peut vraiment aider.

Du point de vue des utilisateurs de Linux, il est important de noter que l'IA fera son entrée dans Ubuntu de deux manières dans les années à venir : Seager distingue les fonctions d'IA indirecte et directe.

Les fonctions d'IA indirecte améliorent ce que le système d'exploitation fait déjà. Il cite comme exemple les améliorations apportées à la reconnaissance vocale ou textuelle. Pour Seager, ce ne sont pas de véritables outils d'IA, mais des fonctions de base importantes qui améliorent de façon spectaculaire les Large Language Models (LLM) des IA.

Les outils d'IA directe sont présentés comme de nouvelles fonctionnalités et les utilisateurs doivent les activer eux-mêmes. Seager pense en particulier à «agentique» outils qui peuvent créer du texte ou du code, résoudre des problèmes dans le système ou automatiser des tâches. Il envisage que les administrateurs puissent trouver plus facilement la cause des problèmes sur les appareils qu'ils gèrent ou que, dans la vie privée, on puisse dire à son ordinateur de résoudre le problème de connexion Wi-Fi.

L'IA n'est pas une fin en soi

Seager identifie également certains défis que l'IA pose sous Linux. Il commence par le fait que les LLM sous Ubuntu ne doivent pas être gourmands en ressources, car la distribution doit fonctionner sur de nombreux appareils. De plus, les LLM doivent pouvoir s'intégrer dans le modèle de licence de Linux et, de manière générale, correspondre aux valeurs qui sous-tendent l'idée de logiciel open source.

Au sein de Canonical, il considère l'IA comme une aide pour les humains et non comme un substitut. Au sein de l'entreprise, ils veulent augmenter les compétences en IA, bien qu'il ne se préoccupe pas de la proportion de code créé avec des LLM ou du nombre de tokens consommés par quelqu'un. Et pourtant, les outils d'IA vont devenir une partie importante du développement logiciel.

L'IA ne va pas prendre des emplois d'ingénierie logicielle chez Canonical, mais d'autres ingénieurs logiciels très compétents avec les outils d'IA pourraient certainement le faire. Jon Seager, VP Engineering von Canonical

Jon Seager poursuit en expliquant qu'il est tout de même important de comprendre et de travailler avec les outils d'IA. Il ne faut pas se fier aveuglément à ce que les machines produisent. Il faut comprendre où l'IA est efficace et où elle est inutile.

Photo d’en-tête : Ubuntu

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