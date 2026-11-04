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Les chiffres du troisième trimestre d'Anthropic montrent un ralentissement de la croissance

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 4/11/2026

Le résultat opérationnel du fournisseur d'IA a de nouveau basculé dans le rouge au cours du dernier trimestre précédant son introduction en bourse. Rien que pour les douze prochains mois, 70 milliards de dollars seront consacrés à la puissance de calcul et à l'infrastructure.

Une semaine après le premier aperçu public des finances d'Anthropic, l'entreprise d'IA a complété ces informations avec les chiffres du troisième trimestre 2026. La version révisée du dossier S-1 confirme ce que les fuites et les estimations laissaient présager.

En coulisse La bombe à 500 milliards d’Anthropic Samuel Buchmann 267 likes 267 103 commentaires 103

La croissance d'un trimestre à l'autre a ralenti, passant de 144 % (T2) à 47 % (T3). En chiffres absolus, la croissance du chiffre d'affaires reste néanmoins considérable. Les revenus opérationnels sont passés de 11,5 milliards de dollars US (T2) à 17 milliards (T3). Au total, Anthropic a généré 33,2 milliards au cours des trois premiers trimestres, soit 13 fois plus que sur la même période l'année précédente.

Cependant, les dépenses opérationnelles au troisième trimestre ont augmenté encore plus rapidement que les revenus. Elles se sont élevées à 17,5 milliards de dollars US. Il en résulte une perte opérationnelle de 0,6 milliard et une marge opérationnelle de -3 %. Au T2, celle-ci était encore de 8 %. La raison de cette détérioration réside dans des coûts de calcul nettement plus élevés. En d'autres termes, l'exploitation des LLM d'Anthropic a été à nouveau moins rentable. Probablement parce que des remises temporaires sur la puissance de calcul chez SpaceX ont expiré.

Le troisième indicateur clé, qui n'est désormais plus masqué, concerne les engagements cumulés et les investissements prévus : 895 milliards de dollars US. Sur ce montant, 70 milliards seront exigibles au cours des douze prochains mois. Une grande partie correspond à des contrats non résiliables pour de la puissance de calcul.

Solvabilité : «Junk»

Anthropic doit continuer à augmenter son chiffre d'affaires pour pouvoir couvrir les factures liées à ses activités quotidiennes. Le taux de croissance actuel de 47 % suffirait à cet effet. S'il restait constant, les revenus des quatre prochains trimestres atteindraient un total de 200 milliards de dollars US. Il est toutefois probable que la croissance continue de ralentir. À partir d'un certain point, elle serait probablement aussi limitée par la puissance de calcul achetée disponible – la frontière entre trop et trop peu de contrats de calcul est étroite.

Même sans une évolution optimale des affaires, Anthropic dispose d'un trésor de guerre pour tenir les prochaines années. Les liquidités et les placements à court terme s'élevaient à 132 milliards de dollars US au 30 septembre 2026. Avec l'introduction en bourse, plus de 100 milliards supplémentaires devraient s'y ajouter.

Ensuite, les choses deviendront plus difficiles. Le géant de l'investissement Blackstone s'attend à ce que la solvabilité d'Anthropic ne soit classée que BB+ («high junk») par les agences de notation. Ainsi, les obligations ne seraient pas de qualité « investment grade » et l'entreprise devrait payer des taux d'intérêt plus élevés dès qu'elle souhaiterait financer des investissements par le biais de capitaux empruntés plutôt que par des capitaux propres.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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