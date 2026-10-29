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Le boom de l'IA provoque des pénuries de circuits imprimés – l'électronique pourrait devenir plus chère

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 29/10/2026

L'expansion des centres de données d'IA pèse sur la prochaine chaîne d'approvisionnement importante. Les fabricants signalent une hausse des coûts et des délais d'attente plus longs pour les circuits imprimés. Cela pourrait également renchérir les PC, les ordinateurs portables et d'autres appareils électroniques.

Les circuits imprimés se trouvent dans presque tous les appareils électroniques. Ils supportent les processeurs, les puces mémoire et d'autres composants, les reliant entre eux par de fines pistes en cuivre. Sans ces cartes, les fabricants ne peuvent pas finaliser leurs appareils.

Les centres de données IA accaparent les capacités de production

La raison principale des pénuries croissantes d'approvisionnement en circuits imprimés est le développement mondial des centres de données pour l'IA. Encore une fois. Les serveurs haute performance nécessaires à cet effet utilisent des circuits imprimés particulièrement complexes. Selon le fabricant allemand Würth Elektronik, ces cartes possèdent trois à cinq fois plus de couches que les cartes conventionnelles. Par conséquent, la demande en matériaux de haute qualité augmente.

Les fabricants de matériaux de base orientent de plus en plus leur production vers les applications plus lucratives pour les serveurs IA. De ce fait, ils peuvent fournir moins de matières premières pour les circuits imprimés classiques. D'autres fabricants d'électronique doivent attendre plus longtemps pour être livrés ou payer des prix plus élevés. Les stratifiés cuivrés, les tissus de verre, les feuilles de cuivre et les résines spéciales sont particulièrement touchés.

Le Fachverband Elektronikdesign und -fertigung (FED) met en garde depuis juillet contre la baisse des stocks et l'allongement des délais de livraison. Certains fabricants de matériaux allouent désormais leurs quantités disponibles en fonction des commandes de l'année précédente. Les entreprises ayant besoin de quantités supplémentaires à court terme ne peuvent donc s'en procurer que de manière limitée.

Le fabricant sud-coréen de circuits imprimés Daeduck Electronics montre à quel point la situation peut s'aggraver. Dans une déclaration à Reuters en avril, l'entreprise a rapporté que les délais de livraison pour les matériaux chimiques tels que la résine époxy étaient passés de trois à 15 semaines. La guerre en Iran pèse également sur les chaînes d'approvisionnement. La hausse des prix de l'énergie et les pénuries de produits chimiques intermédiaires renchérissent la production.

Les répercussions se font déjà sentir sur les coûts. Selon les données du fournisseur de circuits imprimés Leiton, les prix au comptant des stratifiés FR-4 standard en provenance de Chine ont environ triplé en un an. Le FR-4 est composé de tissu de fibre de verre et de résine époxy et sert de matériau de base pour de nombreux circuits imprimés.

Le fournisseur souligne que le FR-4 standard reste disponible. Cependant, les fabricants distribuent de plus en plus leurs matériaux par priorité. Les usines de circuits imprimés qui paient leurs commandes à l'avance sont livrées en priorité. Certaines épaisseurs de matériaux et couches spéciales pour les cartes multicouches sont particulièrement difficiles à obtenir.

Les circuits imprimés sont constitués de plusieurs couches de matériaux. La demande croissante des centres de données IA pèse sur l'approvisionnement en matières premières essentielles.

Source : Vishnu Mohanan / Unsplash

La dépendance de l'Europe aggrave les problèmes

Une difficulté supplémentaire attend les fabricants d'électronique européens : l'Europe dépend fortement des fabricants asiatiques pour les circuits imprimés. Selon l'association professionnelle ZVEI, seuls deux pour cent des circuits imprimés produits dans le monde sont fabriqués en Europe. Au tournant du millénaire, cette part était encore d'environ 20 pour cent. La majeure partie de la production a désormais lieu en Asie, principalement en Chine.

Cette dépendance concerne potentiellement de nombreux secteurs. Outre les fabricants de PC et d'ordinateurs portables, l'industrie automobile, les constructeurs de machines et les fabricants d'appareils électroménagers ont également besoin de grandes quantités de circuits imprimés.

Pour les consommateurs, les pénuries pourraient signifier des prix plus élevés et des lancements de produits retardés. Dès le mois d'août, des rapports indiquaient qu'Asus, MSI et Gigabyte prévoyaient d'augmenter les prix de leurs cartes mères en raison de la hausse des coûts des circuits imprimés. Un autre rapport sectoriel de septembre mentionne généralement des augmentations de prix d'environ trois pour cent sur certains modèles. Ces informations reposent sur des données provenant des canaux de distribution chinois. Aucune confirmation officielle des fabricants n'a été fournie jusqu'à présent.

Aucune détente rapide n'est en vue. Würth Elektronik fait référence aux estimations d'experts du secteur qui ne prévoient une amélioration sensible pour les tissus de verre qu'à partir de 2028. Ainsi, le développement de l'infrastructure IA pourrait continuer à peser sur la production électronique pendant encore longtemps.

Photo d’en-tête : Denis---S / Shutterstock

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