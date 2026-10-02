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Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine (du 26 septembre au 3 octobre)

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 3/10/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus passionnantes de la semaine passée (du 26 septembre au 3 octobre).

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Alaturka», «Motorsport Manager 2», «Slam Tank», «God of War: Laufey».

Bonne lecture et bon ajout à vos listes de souhaits !

Jeux nouvellement annoncés

«Motorsport Manager 2»

Mon collègue de la rédaction et passionné de simulation Kim m'a suggéré d'inclure cette bande-annonce dans notre aperçu hebdomadaire. La vidéo de «Motorsport Manager 2» fait battre le cœur des fans de simulation de course et promet la «simulation de gestion de sport automobile ultime». Kim testera certainement l'année prochaine si le studio de développement Playsport Games parvient à tenir cette promesse.

Date : 2027

Sortie sur : PC

«A Game About Digging A Hole Together»

Vous vous souvenez de «A Game About Digging A Hole» (et de toutes les copies bon marché qu'il a inspirées) ? Maintenant, vous pouvez creuser un trou avec vos amis. Et ce, sur une plage idyllique.

Date : ???

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Slam Tank»

Je ne sais pas quand j'ai ri aux éclats pour la dernière fois devant une bande-annonce de jeu. Avec «Slam Tank», c'est arrivé. Regardez simplement ce char massif déraper et frapper ses ennemis avec son tube en acier. Génial.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Legacy Code»

Qu'est-ce que je viens de voir ? Aucune idée, mais les «Mechanimals» dérangeants me fascinent et méritent une place dans la liste de cette semaine.

Date : 2027

Sortie sur : PC

«The Ninth Legion»

Je ne suis pas un amateur de STR. Mais «The Ninth Legion» semble tentant, même pour moi. Les nombreuses unités qui se tapent dessus dans un magnifique pixel art ont l'air sacrément cool.

Date : Mars 2027

Sortie sur : PC

«BrainWash: Zombie Cleanup»

Un jeu de zombies qui change un peu. Dans «BrainWash: Zombie Cleanup», vous nettoyez le monde du jeu après une épidémie de zombies. De temps en temps, vous mettez aussi des headshots aux morts-vivants restants. J'aime particulièrement la musique des années cinquante.

Date : ???

Sortie sur : PC

Mises à jour de bandes-annonces pour des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouvelles bandes-annonces offrant un aperçu plus approfondi du gameplay et de l'histoire.

«World of Warcraft Forever»

Le lancement de «World of Warcraft Forever» approche. Blizzard publie sur sa chaîne YouTube des analyses approfondies sur les changements apportés à cette nouvelle édition – cela vaut le détour. Intégrée ci-dessous, vous trouverez une bande-annonce de présentation qui explique ce qu'est «Forever» et en quoi il diffère de «Modern» et de «World of Warcraft Classic».

Vous pouvez lire les impressions de Phil sur «WoW Forever» depuis la Blizzcon ici :

En coulisse « World of Warcraft: Forever » : l’important ce n’est pas la destination, c’est le voyage parcouru Philipp Rüegg 27 likes 27 31 commentaires 31

Date : 4 novembre

Sortie sur : PC

«God of War: Laufey»

Le spin-off de «God of War» revient avec une bande-annonce qui annonce fièrement que le jeu peut être précommandé dès maintenant. C'est joli, mais l'étincelle ne prend pas encore vraiment chez moi. Et je dis ça en tant que grand fan des deux jeux «Dad of War».

Date : 16 février 2027

Sortie sur : PS5

«Alaturka»

«GTA» avec des kebabs et des graphismes PS1. Génial.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Queen's Domain»

Vous aurez encore plus de visuels rétro dans «Queen's Domain». Ce RPG d'action est inspiré des titres classiques de Fromsoftware. Cela signifie : Git Gud.

Date : 30 octobre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Ghost Eater»

On dirait un manga jouable en noir et blanc. Je suis toujours content de trouver des jeux pour l'aperçu des bandes-annonces qui se distinguent de la masse grâce à des idées originales.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Total War: Shogun 2 - Complete Edition»

L'un des titres «Total War» les plus populaires bénéficie d'un remaster complet avec la «Complete Edition». Le studio vous montre dans la bande-annonce de présentation tout ce qui a changé.

Date : 13 octobre

Sortie sur : PC

«Castlevania: Belmont's Curse»

«Castlevania» fête son quarantième anniversaire avec un nouveau jeu en 2,5D. La nouvelle bande-annonce annonce une démo gratuite, disponible dès maintenant. La progression de la démo peut être transférée dans le jeu final.

Date : 15 octobre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Bandes-annonces de jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais reçoivent des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«007 First Light - Extended Operations»

James Bond est d'humeur généreuse et vous offre un DLC gratuit. Celui-ci contient entre autres de nouvelles missions tactiques, des tenues et un mode photo.

Date : dès maintenant

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Division 2: Echoes of Central Park DLC»

Dans le nouveau DLC de «The Division 2», direction Central Park. Ça a l'air assez sombre. Dans la vidéo de présentation, les développeurs expliquent en détail ce qui vous attend dans le parc dévasté.

Date : 3 novembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Goat Simulator 3 - Ticket to Dizzyworld»

Les chèvres se dirigent vers le parc d'attractions. La bande-annonce promet le chaos habituel auquel on est habitué avec les jeux «Goat Simulator». La date de sortie est particulièrement amusante : 19 novembre. Ça ne vous rappelle rien ? Et le générique rose me dit aussi quelque chose...

Date : 19 novembre

Sortie sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Little Nightmares 3: The Shores»

Les petits cauchemars sont de retour. Le troisième volet de la série d'horreur mignonne reçoit sa deuxième extension. Vous pouvez rattraper la bande-annonce du premier DLC ici. Mon collègue de la rédaction Kim a testé le jeu principal en octobre dernier et était d'un avis partagé. Les deux extensions semblent être mieux accueillies par les fans.

Date : dès maintenant

Sortie sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Alaturka», «Motorsport Manager 2», «Slam Tank», «God of War: Laufey».

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