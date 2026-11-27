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Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 28/11/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine passée (du 21 au 28 novembre).

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine passée (du 21 au 28 novembre).

CONTENU

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Zlin City», «Ugly Within», «Mario Kart World», «KeyCapy».

Bonne lecture et n'oubliez pas d'ajouter vos jeux préférés à votre liste de souhaits !

Nouveaux jeux annoncés

«KeyCapy»

Je crois avoir trouvé le jeu parfait pour notre Keycap Kevin. Dans «KeyCapy», vous assemblez des claviers pour vous et vos clients, vous les réparez et profitez d'une atmosphère « cozy ». La bande-annonce convainc déjà par ses graphismes magnifiques et ses effets sonores de clavier réussis.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Mirror»

Encore un jeu pour Kevin. Notre mordu de claviers aime aussi les jeux en coopération à la «It Takes Two» et «Split Fiction». «Mirror» semble être une production un peu plus modeste, mais promet dans sa bande-annonce une aventure narrative en coopération captivante.

Date : 2027

Sortie sur : PC

«Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition»

Ce jeu de plateforme 2D bénéficie d'une nouvelle version pour les consoles actuelles. Les graphismes, le son et les performances ont été améliorés. À l'époque, le volet 3D m'avait trop agacé, c'est pourquoi j'avais fait l'impasse sur la version 2D. Mais la bande-annonce a l'air plutôt sympa – peut-être que je me rattraperai pendant les fêtes ?

Date : 15 décembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Symphony of War 2: Dominion»

«Symphony of War» m'était inconnu avant cette bande-annonce. Mais la première vidéo du deuxième volet éveille ma curiosité. Ça sent bon le «Fire Emblem» et le «Advance Wars». J'aime cette odeur. Vraiment.

Date : 2027

Sortie sur : PC

«Eldritch Empathy»

Dans «Eldritch Empathy», vous enquêtez sur des créatures répugnantes dans le style Lovecraft. La bande-annonce convainc par ses designs créatifs, une bande-son oppressante et des extraits de gameplay étranges qui donnent envie d'en voir plus.

Date :

Sortie sur : PC

«Wave Race Blue Storm»

Wouhou ! Nintendo ajoute un autre classique de la GameCube à son abonnement en ligne. Mon meilleur souvenir de ce jeu de course de jet-ski : jouer avec la boule d'eau dans le menu et admirer les magnifiques effets. Mais la bande-annonce révèle quelque chose de mieux encore : les vilaines bordures des jeux rétro ont disparu. Alléluia, loué soit celui qui a pris cette décision. Malheureusement, cela ne concerne pour l'instant que les jeux GameCube, mais je suppose que les autres plateformes rétro suivront bientôt avec des mises à jour.

Date : dès maintenant

Sortie sur : Switch 2

«Ugly Within»

Les Japonais s'y connaissent en horreur. Dernier exemple en date : «Ugly Within». Un jeu de survival-horror qui se déroule dans un manoir japonais traditionnel. Vous incarnez deux personnages principaux. Shu peut voir dans le passé, tandis que l'exorciste Reiko affronte des entités surnaturelles. La bande-annonce a l'air terrifiante à souhait.

Date : ???

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Mises à jour des bandes-annonces de jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouvelles bandes-annonces montrant davantage de gameplay et d'histoire.

«Exodus»

Bioware est mort, et «Mass Effect» avec lui. Mais ne vous inquiétez pas, car vous pourrez bientôt vivre vos fantasmes de RPG de science-fiction dans «Exodus». La nouvelle bande-annonce montre pour la première fois la version féminine du personnage principal.

Date : 7 avril

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Rayman Legends Retold»

La semaine prochaine, la mascotte d'Ubisoft sans membres sautera à nouveau sur l'écran après une longue absence. Juste avant le lancement, voici une bande-annonce narrative. Ça a l'air joli. Mais je persiste : c'est un remake inutile, car l'original (2013) est toujours aussi convaincant.

Date : 3 décembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Zlin City»

Un joli jeu de diorama dans lequel vous reconstruisez de petites villes confortables des années 20 et 30. Très cool : les développeurs ont d'abord fabriqué tous les objets et personnages à la main sous forme de véritables miniatures, puis les ont numérisés, un peu comme pour «Harold Halibut».

Date : ???

Sortie sur : PC

«Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition»

Le RPG monstre de Nintendo reçoit une mise à jour Switch 2. Dans la nouvelle bande-annonce, vous pouvez voir un aperçu de tous les changements. Tout cela est bien beau, mais je veux enfin des informations concrètes sur le nouveau volet «Xenoblade Genesis».

Date : 3 décembre

Sortie sur : Switch 2

«Sortman»

Un jeu de tri en coopération d'un petit studio de Suisse romande pour tous les passionnés de la poste. Vous triez des colis et des lettres et les envoyez dans les cases correspondant aux bons codes postaux. Au fur et à mesure de votre réussite, vous achetez des tapis roulants, des machines de tri et des gadgets étranges qui accélèrent les processus fastidieux. Ça a l'air délicieusement chaotique.

Date : 10 décembre

Sortie sur : PC

Bandes-annonces de jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais reçoivent des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«The Blood of Dawnwalker»

La première œuvre du studio de RPG polonais Rebel Wolves reçoit une mise à jour gratuite avec une option New Game Plus. Notre joueur de RPG Simon a testé le jeu en août et n'était pas totalement convaincu.

Date : dès maintenant

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Mario Kart World – Ver. 1.9.0 Update»

Nintendo offre une nouvelle mise à jour gratuite au jeu de course sur Switch 2. Les plus grandes nouveautés : des replays, des itinéraires à élimination directe supplémentaires et des variations de circuits. C'est pas mal, mais on a toujours l'impression que Nintendo a délaissé le jeu. Le monde ouvert offre un tel potentiel qui est encore à peine exploité. Peut-être que la mise à jour 2.0 apportera quelque chose de vraiment passionnant.

Date : dès maintenant

Sortie sur : Switch 2

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Zlin City», «Ugly Within», «Mario Kart World», «KeyCapy».

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