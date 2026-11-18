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« GTA VI » nominé pour le GOTY devant « GTA VI »

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 18/11/2026

Les nommés pour les Game Awards 2026 sont arrivés. Le fait que « GTA V » figure sur la liste avant même sa sortie est surprenant. Mais ce n'est pas le seul titre qui prête à discussion.

C'est reparti : chaque année, avant même que tu puisses ouvrir la première case de ton calendrier de l'Avent, les jeux nommés aux Game Awards sont annoncés. Comme les années précédentes, le choix repose sur un jury mondial composé de divers médias et créateurs. Les nominations ont été dévoilées le 17 novembre 2026 lors d'un livestream.

Tu peux voter pour les jeux nommés jusqu'au 10 décembre (3 heures du matin, heure locale) sur le site web des Game Awards. La cérémonie de remise des prix sera ensuite diffusée en ligne sur Youtube et Twitch.

Jeu de l'année

Il reste encore un peu de temps avant la cérémonie officielle du 10 décembre. «GTA VI» a cependant déjà reçu huit nominations, dont celle du Jeu de l'année. Il est en forte concurrence avec d'autres titres que les fans attendaient depuis longtemps.

Tu as dû attendre quelques années pour un nouveau (bon) titre James Bond, selon Phil même 30 ans. Et pour «Resident Evil Requiem», le cœur des joueurs a également été mis à rude épreuve.

Voici les titres nommés pour le Jeu de l'année :

«Grand Theft Auto VI»

«007 First Light»

«Control Resonant»

«Phantom Blade Zero»

«Resident Evil Requiem»

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

Meilleure réalisation

Dans cette catégorie, les Game Awards ont nommé quelques personnalités passionnantes : Soulframe Liang, par exemple, a mêlé la culture traditionnelle chinoise Wuxia au kung-fu rapide pour «Phantom Blade Zero». Pour cela, il a fait appel à des légendes des arts martiaux comme Donnie Yen.

Yonghee Cho travaillait comme artiste conceptuel avant Capcom. Il a notamment participé à «Nier: Automata». Son passé artistique transparaît clairement dans le design de «Pragmata». Et Mikael Kasurinen est au studio depuis fin 2001 et a co-écrit le scénario de «Control Resonant».

«Control Resonant» : Mikael Kasurinen

«Grand Theft Auto VI» : Collectif de développeurs (Rob Nelson en tant que producteur, Aaron Garbut en tant que directeur artistique)

«Phantom Blade Zero» : Soulframe Liang (PDG de S-Game et directeur de jeu)

«Pragmata» : Yonghee Cho

«Resident Evil Requiem» : Kōshi Nakanishi

Meilleure narration

«007 First Light»

«The Blood of Dawnwalker»

«CONTROL Resonant»

«Grand Theft Auto VI»

«Resident Evil Requiem»

Meilleure direction artistique

Ma catégorie préférée, car j'apprécie toujours particulièrement l'art et le design derrière les jeux.

«MOUSE», je n'y ai pas joué moi-même, mais je trouve l'esthétique de dessin animé en noir et blanc des années 1930 particulièrement cool. Et bien sûr, je suis ravi pour Disney que cette Mickey Mouse ne soit plus protégée depuis 2024 et puisse être utilisée pour de telles œuvres artistiques.

«CONTROL Resonant»

«Grand Theft Auto VI»

«MOUSE: P.I. for Hire»

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

«Phantom Blade Zero»

Meilleure musique

Que «GTA VI» soit présent dans cette catégorie ne m'étonne pas. Surtout depuis les louanges de Domi dans son dernier article :

«Ace Combat 8: Wings of Theve»

«Grand Theft Auto VI»

«Mixtape»

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

«Phantom Blade Zero»

Meilleure conception audio

Mon collègue Luca sera ravi de la nomination de Star Wars. Il aurait aimé jouer au jeu en boucle à la Gamescom de Cologne.

«Ace Combat 8: Wings of Theve»

«CONTROL Resonant»

«Grand Theft Auto VI»

«Resident Evil Requiem»

«Star Wars: Galactic Racer»

Meilleure performance

«GTA VI» est dans les starting-blocks, mais l'identité des personnes prêtant leur voix et leur visage aux deux personnages principaux était jusqu'ici un secret bien gardé.

Grâce aux nominations, un secret est désormais levé : Manni L. Perez a incarné le rôle de Lucia Caminos. Elle a été montrée dans le livestream des Game Awards car elle a été nommée pour son rôle. Cependant, aucune trace de son homologue masculin – il est absent des nominations.

Angela Sant’Albano («Resident Evil Requiem»)

Liam McIntyre («Marvel’s Wolverine»)

Manni L. Perez («Grand Theft Auto VI»)

Patrick Gibson («007 First Light»)

Rahul Kohli («Saros»)

Innovation en matière d'accessibilité

«Assassin’s Creed Black Flag Resynced»

«Forza Horizon 6»

«Gears of War: E-Day»

«Marvel’s Wolverine»

«Rhythm Heaven Groove»

Jeu à impact

Les jeux profonds qui incitent à la réflexion ont également leur place aux Game Awards. Mon collègue Rainer a trouvé «Life is Strange: Reunion» un peu court, mais a salué l'histoire réussie et la superbe bande-son.

«Big Walk»

«Cairn»

«Forever Ago»

«Life is Strange: Reunion»

«Lily’s World XD»

«Mixtape»

Meilleur jeu suivi sur le long terme

Le fait que «The Witcher 3 soit toujours aussi captivant après toutes ces années a également surpris Phil positivement. Il a déjà testé l'extension à la Gamescom et a eu le plus grand respect pour le travail de CD Projekt Red.

«ARC Raiders»

«Final Fantasy XIV»

«Fortnite»

«No Man’s Sky»

«The Witcher 3: Wild Hunt»

Meilleure gestion de communauté

«Crimson Desert»

«Helldivers II»

«No Man’s Sky»

«The Witcher 3: Wild Hunt»

«Warframe»

Meilleur jeu indépendant

Pour les jeux indépendants, un coup d'œil vaut toujours la peine. On y trouve très souvent des œuvres particulièrement créatives. J'ai moi-même testé «Mewgenics!» et j'ai trouvé les graphismes particulièrement mignons. Mais cela vaut surtout le détour pour l'humour et les combats créatifs au tour par tour.

«Big Walk»

«Cairn»

«Denshattack!»

«Mewgenics!»

«Mina the Hollower»

Meilleur premier jeu indépendant

«Dressmaker»

«Esoteric Ebb»

«Orbitals»

«Replaced»

«Silver Pines»

Meilleur jeu mobile

«Neverness to Everness», je l'ai testé en tant que jeu PC et j'ai été à la fois enthousiasmé et submergé par les nombreuses possibilités. L'intro seule, avec ses très nombreuses explications, pourrait être trop longue pour certains, mais je l'ai trouvée divertissante. En tant que jeu mobile, il pourrait néanmoins être plus clair.

«Arknights: Endfield»

«Monster Hunter Outlanders»

«Neverness to Everness»

«Pokémon Champions»

«Where Winds Meet»

Meilleur jeu en réalité virtuelle ou augmentée

«Forefront»

«Into the Radius 2»

«Little Nightmares VR: Altered Echoes»

«Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City»

«Thief VR: Legacy of Shadow»

Meilleur jeu d'action

«Ace Combat 8: Wings of Theve»

«Gears of War: E-Day»

«Onimusha: Way of the Sword»

«Phantom Blade Zero»

«Saros»

Meilleur jeu d'action-aventure

«007 First Light»

«CONTROL Resonant»

«Grand Theft Auto VI»

«PRAGMATA»

«Resident Evil Requiem»

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

Meilleur jeu de rôle

«The Blood of Dawnwalker»

«Final Fantasy Resonance»

«Fire Emblem: Fortune’s Weave»

«Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection»

«Trails in the Sky 2nd Chapter»

Meilleur jeu de combat

«2XKO»

«Avatar Legends: The Fighting Game»

«Invincible VS»

«Marvel Tokon: Fighting Souls»

«My Hero Academia: All’s Justice»

Meilleur jeu familial

C'est absolument ma catégorie, tant «Pokopia» que le nouveau jeu Yoshi ont conquis mon cœur. Mon collègue Domi était également très enthousiaste à propos du premier.

«Big Walk»

«LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight»

«Nintendo Switch Sports Resort»

«Pokémon Pokopia»

«Yoshi and the Mysterious Book»

Meilleur jeu de simulation ou de stratégie

«Planet Zoo 2», j'ai trouvé que c'était une deuxième partie vraiment réussie de la simulation économique. Les animaux mignons animés, que je peux relâcher plus tard dans la nature, m'ont séduit. Et le fait de pouvoir construire mon propre aquarium, j'ai trouvé cela particulièrement remarquable. Magnifique.

«Mewgenics!»

«Planet Zoo 2»

«Pokémon Pokopia»

«Slay the Spire 2»

«Star Wars Zero Company»

Meilleur jeu de sport ou de course

«EA Sports FC 27»

«Forza Horizon 6»

«Nintendo Switch Sports Resort»

«Screamer»

«Star Wars: Galactic Racer»

Meilleur jeu multijoueur

Avec mon collègue Kevin, j'ai terminé «Orbitals». C'était l'un de ces jeux qu'on veut absolument aimer, mais qui finit par laisser trop souvent frustré. Le fait qu'il ait été nommé ne me surprend donc qu'un peu.

«Big Walk»

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

«Gears of War: E-Day»

«Marathon»

«Meccha Chameleon»

«Orbitals»

Meilleure adaptation

«Cyberpunk: Edgerunners 2»

«Fallout (Saison 2)»

«Mortal Kombat II»

«Resident Evil»

«Le film Super Mario Galaxy»

Meilleure création de la communauté

«A Dream of Silence: Revamped» (Baldur’s Gate III)

«Create Aeronautics» (Minecraft)

«Nopixel VV» (Grand Theft Auto Online)

«Star Wars Droid Tycoon» (Fortnite)

«TTK» (Roblox)

Créateur de contenu de l'année

CDawg

Cellbit

iShowSpeed

LilSimsie

OhnePixel

Meilleur joueur E-Sport

Chovy (Gen.G)

Donk (Team Spirit)

Erde (LOUD)

Yatoro (Team Spirit)

ZywOo (Team Vitality)

Meilleur jeu E-Sport

«Counter-Strike 2»

«Dota 2»

«League of Legends»

«Mobile Legends: Bang Bang»

«VALORANT»

Meilleure équipe E-Sport

Gen.G (League of Legends)

LOUD (VALORANT)

Team Falcons (Counter-Strike 2)

Team Falcons (Rocket League)

Team Spirit (Dota 2)

Team Vitality (Counter-Strike 2)

Jeu le plus attendu

«Fable»

«Final Fantasy VII Revelation»

«God of War Laufey»

«Resident Evil Veronica»

«The Witcher IV»

Photo d’en-tête : Game Awards

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