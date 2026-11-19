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« Il n'y aura pas de deuxième jeu comme GTA 6 »

«GTA 6» est enfin arrivé ! Nous avons joué au jeu le plus attendu de tous les temps et nous parlons de nos premières impressions dans le podcast. Le jeu est également très présent aux Game Awards. Par ailleurs, Amazon a trouvé le nouveau James Bond et « Hunger Games » repart de zéro.

Joyeux jour de «GTA 6» ! Malheureusement, Digitec Galaxus n'a pas décrété le lancement du chef-d'œuvre de Rockstar comme jour férié officiel. Nous fêtons ça quand même. Avec une note moyenne de 99 pour cent sur Opencritic, c'est le jeu le mieux noté de l'histoire, détrônant ainsi «Super Mario Odyssey». Sur Metacritic, il partage la première place avec «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» – l'original, précisons-le. Nous n'avons malheureusement pas reçu d'accès anticipé, c'est pourquoi nous n'avons pas encore de critique à proposer.

Un jeu pour les masses

Nous avons mis à profit le temps écoulé depuis la sortie à minuit, ou plutôt le lancement anticipé en Nouvelle-Zélande. Et ce que nous avons vécu jusqu'à présent nous époustoufle. Domi qualifie le jeu d'«Unicorn». Une licorne, car un tel jeu est unique et ne se reproduira peut-être jamais. Le succès de «GTA 5» et surtout de «GTA Online», qui a permis de disposer de ressources quasi illimitées, a rendu cela possible. Le résultat est un jeu plus vaste et plus détaillé que tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Un simulateur dans lequel on peut se défouler. Et comme il se déroule à notre époque, il touche le plus large public, estime Flo. Il n'est sans doute pas le seul à moins s'intéresser à la fantasy ou à la science-fiction.

Une grande partie des joueuses et joueurs aime apparemment évoluer dans un monde moderne.

Source : Domagoj Belancic

Ce qui est impressionnant, c'est aussi le réalisme de l'ensemble : «Le monde est vivant», trouve Domi. Il se passe constamment quelque chose d'imprévu. Parfois, un avion qui passe s'écrase et s'avère être un transporteur de drogue. Les propriétaires ne sont pas du tout contents quand nous voulons appliquer la règle du «premier arrivé, premier servi». Cela dégénère en une course-poursuite effrénée. Une autre fois, nous rencontrons un théoricien du complot dans une station-service. Il remplit tranquillement d'essence une baignoire sur son pick-up tout en fumant une cigarette. À notre remarque bien intentionnée sur les risques potentiels pour la santé, il répond en nous aspergeant d'essence et en s'enfuyant. Mais il ne va pas plus loin que le panneau de signalisation suivant, où il explose avec sa voiture. «GTA 6» semble regorger de telles rencontres fortuites surprenantes.

Le réalisme nous freine

Malgré de nombreux moments humoristiques, le réalisme accru par rapport au précédent opus suscite également un certain malaise. Nous ressentons plus de scrupules lorsque nous écrasons des passants ou que nous déclenchons des bagarres. Parallèlement, les réseaux sociaux – les vrais, pas ceux du jeu – sont déjà inondés de clips de joueurs partageant des selfies de leurs atrocités dans le jeu. Luca se demande si cela va relancer le débat sur la violence. Domi, Flo et moi-même rétorquons que c'est la simulation en monde ouvert incroyablement détaillée qui attire des millions de personnes dans le monde entier devant leur écran. L'attrait de l'interdit en est toutefois une part importante.

«GTA» et la violence sont indissociables.

Source : Rockstar

Pour finir, nous parlons de la limitation à 30 FPS. Cela ne dérange vraiment aucun d'entre nous. Nous sommes toutefois d'accord pour dire qu'un PC puissant avec une fréquence d'images plus élevée offrira sans aucun doute une meilleure expérience de jeu.

Après cette discussion approfondie, nous abordons les nominations aux Game Awards. «GTA 6» y est également bien représenté. Robert Pattinson devient le nouveau James Bond – à juste titre, selon nous. De plus, la France enquête sur Apple pour obsolescence programmée.

Le conseil film de cette semaine est «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping». Le préquel de «Hunger Games», comme s'appelle la série en français, offre un divertissement solide, mais peu de nouveautés.

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