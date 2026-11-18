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«GTA VI» für GOTY nominiert vor «GTA VI»

Die Nominierten der Game Awards 2026 sind da. Dass «GTA V»I bereits vor Release auf der Liste steht, überrascht. Das ist aber nicht der einzige Titel, über den sich diskutieren lässt.

Es ist wieder so weit: Jährlich, noch bevor du dein erstes Adventskalendertürchen öffnen darfst, werden die nominierten Spiele der Game Awards verkündet. Wie in den vergangenen Jahren steht dahinter eine globale Jury aus diversen Medien und Creators. Die Nominationen wurden am 17. November 2026 über einen Livestream bekannt gegeben.

Für die nominierten Spiele kannst du noch bis am 10. Dezember (3 Uhr morgens unserer Zeit) auf der Webseite der Game Awards abstimmen. Anschliessend wird die Preisverleihung online auf Youtube und Twitch übertragen.

Spiel des Jahres

Bis zur offiziellen Zeremonie am 10. Dezember ist noch ein Weilchen hin. «GTA VI» hat dafür aber bereits acht Nominationen erhalten, inklusive Game of the Year. Es steht dabei in starker Konkurrenz mit weiteren Titel, auf die Fans lange gewartet haben.

Auf einen neuen (guten) James-Bond-Titel musstest du ein paar Jahre warten, laut Phil sogar 30. Und auch bei «Resident Evil Requiem» wurde das Gaming-Herz auf die Geduldsprobe gestellt.

Das sind die nominierten Titel für das Spiel des Jahres:

«Grand Theft Auto VI»

«007 First Light»

«Control Resonant»

«Phantom Blade Zero»

«Resident Evil Requiem»

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

Die beste Regie

In dieser Kategorie haben die Game Awards ein paar spannende Köpfe nominiert: Soulframe Liang etwa brachte für «Phantom Blade Zero» traditionelle chinesische Wuxia-Kultur mit rasantem Kungfu zusammen. Dafür holte er sich Martial-Arts-Legenden wie Donnie Yen ins Boot.

Yonghee Cho war vor Capcom als Konzeptkünstler unterwegs. Unter anderem hat er bei «Nier: Automata» mitgewirkt. Der künstlerische Hintergrund drückt beim Design von «Pragmata» auf jeden Fall durch. Und Mikael Kasurinen ist seit Ende 2001 im Studio und schrieb am Drehbuch von «Control Resonant» mit.

«Control Resonant»: Mikael Kasurinen

«Grand Theft Auto VI»: Entwicklerkollektiv (Rob Nelson als Producer, Aaron Garbut als Art Director)

«Phantom Blade Zero»: Soulframe Liang (CEO von S-Game und Game Director)

«Pragmata»: Yonghee Cho

«Resident Evil Requiem»: Kōshi Nakanishi

Beste Erzählung

«007 First Light»

«The Blood of Dawnwalker»

«CONTROL Resonant»

«Grand Theft Auto VI»

«Resident Evil Requiem»

Beste künstlerische Leitung

Meine Lieblingskategorie, weil ich Kunst und Design hinter Games immer besonders wertschätze.

«MOUSE» habe ich selbst nicht gespielt, finde aber die Schwarz-Weiss-Zeichentrickfilm-Optik aus den 1930er-Jahren besonders cool. Und natürlich gönn ich Disney, dass dieser Mickey-Maus seit 2024 nicht mehr geschützt ist, und für solch künstlerischen Werke verwendet werden darf.

«CONTROL Resonant»

«Grand Theft Auto VI»

«MOUSE: P.I. for Hire»

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

«Phantom Blade Zero»

Beste Musik

Dass in dieser Kategorie «GTA VI» mit dabei ist, wundert mich nicht. Spätestens seit dem Lobgesang von Domi in seinem letzten Artikel:

Meinung Das Beste an «GTA»? Die Musik! Domagoj Belancic 42 Likes 42 37 Kommentare 37

«Ace Combat 8: Wings of Theve»

«Grand Theft Auto VI»

«Mixtape»

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

«Phantom Blade Zero»

Bestes Audio-Design

Kollege Luca wird sich freuen über die Star-Wars-Nominierung. Er hätte das Spiel an der Gamescom in Köln am liebsten rauf und runter gespielt.

«Ace Combat 8: Wings of Theve»

«CONTROL Resonant»

«Grand Theft Auto VI»

«Resident Evil Requiem»

«Star Wars: Galactic Racer»

Beste Leistung

«GTA VI» steht in den Startlöchern, doch wer den beiden Hauptfiguren ihre Stimmen und Gesichter leiht, war bisher streng geheim.

Dank der Nominierungen ist nun ein Geheimnis gelüftet: Manni L. Perez hat die Rolle der Lucia Caminos verkörpert. Sie wurde im Game-Award-Livestream gezeigt, weil sie für ihre Rolle nominiert wurde. Vom männlichen Gegenstück fehlt allerdings noch jegliche Spur – er geht bei den Nominierungen leer aus.

Angela Sant’Albano («Resident Evil Requiem»)

Liam McIntyre («Marvel’s Wolverine»)

Manni L. Perez («Grand Theft Auto VI»)

Patrick Gibson («007 First Light»)

Rahul Kohli («Saros»)

Innovation im Bereich Barrierefreiheit

«Assassin’s Creed Black Flag Resynced»

«Forza Horizon 6»

«Gears of War: E-Day»

«Marvel’s Wolverine»

«Rhythm Heaven Groove»

Spiel mit Impact

Auch tiefgründige Games, die zum Nachdenken anregen, finden ihren Platz bei den Game Awards. Kollege Rainer fand «Life ist Strange: Reunion» etwas kurz, lobte aber die gelungene Story und den grossartigen Soundtrack.

«Big Walk»

«Cairn»

«Forever Ago»

«Life is Strange: Reunion»

«Lily’s World XD»

«Mixtape»

Bestes langfristig unterstütztes Spiel

Dass «The Witcher 3 nach all den Jahren noch so packt, hat auch Phil positiv überrascht. Er hat die Erweiterung bereits an der Gamescom angespielt und hatte den vollsten Respekt vor CD Project Red für ihre Arbeit.

«ARC Raiders»

«Final Fantasy XIV»

«Fortnite»

«No Man’s Sky»

«The Witcher 3: Wild Hunt»

Beste Community-Betreuung

«Crimson Desert»

«Helldivers II»

«No Man’s Sky»

«The Witcher 3: Wild Hunt»

«Warframe»

Bestes Indie-Spiel

Bei den Indie-Spielen lohnt sich ein Blick immer besonders. Da gibt es sehr oft besonders kreative Werke. «Mewgenics!» habe ich selbst angespielt und fand das Artwork besonders süss. Ein Blick lohnt sich aber vor allem für den Humor und die kreativen rundenbasierten Kämpfe.

«Big Walk»

«Cairn»

«Denshattack!»

«Mewgenics!»

«Mina the Hollower»

Bestes Indie-Debütspiel

«Dressmaker»

«Esoteric Ebb»

«Orbitals»

«Replaced»

«Silver Pines»

Bestes Mobile Game

«Neverness to Everness» habe ich als PC-Spiel gezockt und war begeistert und gleichzeitig erschlagen von den vielen Möglichkeiten. Allein das Intro mit enorm vielen Erklärungen dürfte einigen zu lang sein, ich fand’s unterhaltsam. Als Mobile Game könnte es dennoch durchaus übersichtlicher sein.

«Arknights: Endfield»

«Monster Hunter Outlanders»

«Neverness to Everness»

«Pokémon Champions»

«Where Winds Meet»

Bestes Spiel in virtueller oder erweiterter Realität

«Forefront»

«Into the Radius 2»

«Little Nightmares VR: Altered Echoes»

«Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City»

«Thief VR: Legacy of Shadow»

Bestes Actionspiel

«Ace Combat 8: Wings of Theve»

«Gears of War: E-Day»

«Onimusha: Way of the Sword»

«Phantom Blade Zero»

«Saros»

Bestes Action-Adventure-Spiel

«007 First Light»

«CONTROL Resonant»

«Grand Theft Auto VI»

vPRAGMATA»

«Resident Evil Requiem»

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

Bestes Rollenspiel

«The Blood of Dawnwalker»

«Final Fantasy Resonance»

«Fire Emblem: Fortune’s Weave»

«Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection»

«Trails in the Sky 2nd Chapter»

Bestes Kampfspiel

«2XKO»

«Avatar Legends: The Fighting Game»

«Invincible VS»

«Marvel Tokon: Fighting Souls»

«My Hero Academia: All’s Justice»

Bestes Familienspiel

Das ist absolut meine Kategorie, sowohl «Pokopia» als auch das neue Yoshi-Spiel haben sich in mein Herz gemausert. Von ersterem war auch Kollege Domi extrem angetan.

«Big Walk»

«LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight»

«Nintendo Switch Sports Resort»

«Pokémon Pokopia»

«Yoshi and the Mysterious Book»

Bestes Simulations- oder Strategiespiel

«Planet Zoo 2» fand ich einen echt gelungenen zweiten Teil der Wirtschaftssimulation. Die süss animierten Tiere, die ich später in die Wildnis frei lassen kann, haben es mir angetan. Und dass ich ein eigenes Aquarium bauen kann, fand ich besonders bemerkenswert. Wunderschön.

«Mewgenics!»

«Planet Zoo 2»

«Pokémon Pokopia»

«Slay the Spire 2»

«Star Wars Zero Company»

Bestes Sport- oder Rennspiel

«EA Sports FC 27»

«Forza Horizon 6»

«Nintendo Switch Sports Resort»

«Screamer»

«Star Wars: Galactic Racer»

Bestes Mehrspieler-Spiel

Mit Kollege Kevin habe ich zusammen «Orbitals» durchgezockt. Es war eines dieser Spiele, das man unbedingt mögen will, aber dann doch zu oft frustriert zurücklässt. Dass es nominiert wurde, überrascht mich demnach nur ein bisschen.

«Big Walk»

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

«Gears of War: E-Day»

«Marathon»

«Meccha Chameleon»

«Orbitals»

Beste Adaption

«Cyberpunk: Edgerunners 2»

«Fallout (Staffel 2)»

«Mortal Kombat II»

«Resident Evil»

«Der Super Mario Galaxy Film»

Beste Community-Kreation

«A Dream of Silence: Revamped» (Baldur’s Gate III)

«Create Aeronautics» (Minecraft)

«Nopixel VV» (Grand Theft Auto Online)

«Star Wars Droid Tycoon» (Fortnite)

«TTK» (Roblox)

Content Creator des Jahres

CDawg

Cellbit

iShowSpeed

LilSimsie

OhnePixel

Bester E-Sportler

Chovy (Gen.G)

Donk (Team Spirit)

Erde (LOUD)

Yatoro (Team Spirit)

ZywOo (Team Vitality)

Bestes E-Sport-Spiel

«Counter-Strike 2»

«Dota 2»

«League of Legends»

«Mobile Legends: Bang Bang»

«VALORANT»

Bestes E-Sport-Team

Gen.G (League of Legends)

LOUD (VALORANT)

Team Falcons (Counter-Strike 2)

Team Falcons (Rocket League)

Team Spirit (Dota 2)

Team Vitality (Counter-Strike 2)

Am meisten erwartetes Spiel

«Fable»

«Final Fantasy VII Revelation»

«God of War Laufey»

«Resident Evil Veronica»

«The Witcher IV»

Titelbild: Game Awards

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